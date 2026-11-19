한국금융연구원 보고서에 따르면 은행세 부과 시 금리 인상 등으로 전가될 수 있어 소비자 부담과 은행 수익성 저하 우려가 제기됐다. 은행의 건전성과 사회적 책임 이행 방안 모색이 시급하다.

한국금융연구원 은 19일 발행한 '은행의 공적 역할 배경과 정책방안' 보고서를 통해 은행세 도입이 오히려 금융소비자 의 부담을 가중시킬 수 있다고 지적했습니다. 연구진은 은행이 막대한 이익을 사회에 환원한다는 명분으로 부과되는 추가 세금이 궁극적으로 대출금리 인상이나 예금금리 인하 형태로 고객에게 전가될 가능성이 크다고 분석했습니다.

은행세 논란과 글로벌 도입 현황

은행세는 2008년 글로벌 금융위기 이후 주요 쟁점으로 부상했으며, 금융기관 구조조정에 투입된 공적자금을 회수하고 향후 발생 가능한 금융위기에 대비할 재원을 확보하기 위해 논의돼 왔습니다. 실제로 유럽 지역에서는 독일, 영국, 프랑스 등 여러 국가가 은행세를 제도적으로 도입하여 운영 중입니다.

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각국의 과세 기준은 상이하지만, 독일과 영국은 은행의 총 부채에서 자기자본과 보호예금 등을 제외한 금액을 기준으로 세금을 부과합니다. 반면 프랑스는 최소 자기자본을, 헝가리는 은행 간 대출을 제외한 총자산 금액을 과세 기준으로 삼고 있습니다.

부작용과 소비자 전가 가능성

은행세는 금융회사의 자기자본을 확충하여 금융 시스템을 안정화하는 긍정적 효과가 있지만, 심각한 부작용도 동반합니다. 은행은 추가적인 세금 부담으로 인한 수익성 악화를 막기 위해 위험자산 투자를 늘리거나, 그 비용을 대출자와 예금자에게 전가할 유인력이 생기기 때문입니다.

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연구진은 해외의 선행연구 결과를 인용해 은행세가 대출자와 예금자에게 쉽게 전가될 수 있으며, 이러한 전화가 실제 발생했을 때 사회 전반에 미치는 영향을 예측하기가 매우 어렵다고 설명했습니다. 이로 인해 은행이 세금 납부만으로 사회적 책임을 다한 것으로 인식하여, 추가적인 사회공헌 요구에 소극적으로 대응할 가능성도 거론됩니다.

국내 여건과 정책 시사점

한국에도 2011년 8월부터 시행 중인 외환건전성 부담금이라는 유사 제도가 존재합니다. 그러나 이 제도는 비예금성 외화부채에 부과하여 급격한 자본 유출입을 억제하는 성격이 강하여, 은행의 초과이익을 환수하는 횡재세인 은행세와는 본질적으로 다릅니다. 은행세 도입 시 국내 은행의 대외신인도 하락 가능성도 함께 고려해야 한다는 목소리가 나옵니다.

연구진은 은행의 이익과 자산 규모에 비례하여 분담금을 부과하는 체계를 검토할 수 있으나, 단순히 세금을 걷는 데 그쳐서는 안 된다고 강조했습니다. 금융회사의 수익성과 건전성, 그리고 현재의 경제 여건을 종합적으로 고려한 정책 설계가 필요하며, 사회적 책임 강화 정책이 금융소비자의 부담으로 이어지지 않도록 세심한 주의가 요구됩니다.