한국교원단체총연합회, 지방교육재정교부금 개편 문제에 대한 공동성명 발표

한국교원단체총연합회(교총)와 전국교직원노동조합(전교조), 교사노동조합연맹(교사노조)은 11일 공동성명을 내고 지방교육재정교부금 개편 문제를 비판했다. 이들은 "기획예산처는 2027년 예산편성지침을 통해 학생 수 감소를 이유로 지방교육재정교부금 개편을 공식화하고 있다"며 "이는 교육을 국가의 책임이 아니라 재정 효율성의 대상으로 보는 위험한 접근"이라고 주장했다.

4일 국회 본회의에서 지방 교육재정교부금 법 일부개정법률안이 통과되고 있다. 한국교원단체총연합회 (교총)와 전국교직원노동조합 (전교조), 교사노동조합연맹 (교사노조)은 11일 공동성명을 내고 " 기획예산처 는 2027년 예산편성지침을 통해 학생 수 감소 를 이유로 지방 교육재정교부금 개편을 공식화하고 있다"며 "이는 교육을 국가의 책임이 아니라 재정 효율성의 대상으로 보는 위험한 접근"이라고 주장했다.

이들은 "학생 수가 줄어도 교실, 급식실, 도서관, 돌봄교실, 특수학급은 유지돼야 하고 냉난방비, 급식비, 안전관리비, 기초학력·특수교육 비용은 사라지지 않는다"며 "실제로 2020∼2025년 학생 수는 6.2% 줄었지만, 학교 수는 1.4% 늘었고, 학급 수는 0.3% 감소하는 데 그쳤다"고 강조했다. 교육재정이 남아돈다는 주장은 사실이 아니라 "2026년 교육비 특별회계 본예산은 93.1조원으로 전년 대비 약 1조원 줄었고, 교수학습활동지원은 14.9%, 학교시설개선은 22.4% 감소했다"고 설명했다. 교육청 기금은 남는 돈이 아니라 교육재정의 안전판인데 그 기반이 흔들리고 있다.

시도교육청 적립기금은 2022년 21.4조원에서 올해 3조원으로 85.9%나 줄었다. 앞으로 지방교육세 일몰, 고교무상교육 국가부담 축소 등이 겹치면 연간 최대 8조8천억원의 감소 압박이 발생할 수 있다. 교육부는 지방교육재정교부금 제도의 합리적 개편을 위해 다양한 대안을 검토하고 있지만 구체적인 개편 방식에 관해서는 결정된 바 없다. 최교진 교육부 장관도 지난달 20일 기자간담회에서 지방교육재정교부금 개편 문제에 대해 "논의가 진행된다면 가장 합리적인 방안으로 결정될 수 있도록 교육부는 응할 생각"이라고 밝힌 바 있다





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