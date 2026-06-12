한국, 체코에 2-1 역전승…황인범 1골 1도움 맹활약

한국 축구 대표팀이 2026 북중미 월드컵 조별리그 1차전에서 체코를 2-1로 꺾고 32강 진출을 사실상 확정했다. 황인범이 동점골과 결승골 도움을 기록하며 최우수 선수로 선정됐고, 오현규가 결승골을 터뜨렸다.

멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 1차전에서 한국 축구 대표팀이 체코를 상대로 2-1 역전승 을 거뒀다. 이 승리로 한국은 32강 진출을 사실상 확정지었다. 경기는 후반전에 모든 득점이 터졌다.

체코는 후반 14분 선제골을 넣으며 기선을 제압했지만, 한국은 후반 22분 황인범의 동점골과 후반 35분 오현규의 결승골로 경기를 뒤집었다. 특히 황인범은 1골 1도움을 기록하며 경기의 주인공으로 떠올랐다. 그는 발목 부상을 털고 대표팀에 합류해 더욱 극적인 활약을 펼쳤다. 해외 팬들은 황인범의 플레이를 파리 생제르맹의 미드필더 비티냐에 비유하기도 했다.

이날 경기에서 오현규는 결승골을 넣었지만 전반적인 플레이는 좋지 않았다. 그러나 스트라이커는 결정적인 순간에 골을 넣는 것이 가장 중요하다는 것을 증명했다. 오현규는 고열을 참고 뛰었으며, 부모님이 운영하는 추어탕집에 장기 휴무 안내문을 붙이고 직관을 왔다고 한다. 그는 한 달 뒤에는 부모님이 가게 문을 열지 않아도 되게 하겠다는 약속을 했다.

골키퍼 김승규도 두 차례 슈퍼 세이브를 기록하며 팀을 지켰다. 그는 2024년에만 십자인대를 두 번 다치고도 재기에 성공한 선수다. 홍명보 감독의 전술도 빛을 발했다. 그는 손흥민을 빼고 오현규를 투입하는 과감한 교체 카드를 사용했다.

손흥민은 전반부터 많은 슈팅을 때리며 상대 수비를 흔들었고, 동점골 장면에서도 중요한 역할을 했다. 미드필드 싸움에서 승리한 것도 주효했다. 양쪽 윙백을 끌어올려 좁히는 전술로 체코 수비에 혼란을 주었다. 다만 상대 박스 부근에서 우리 선수들이 너무 내려와 볼을 받은 점은 개선해야 할 부분이다.

고지대 훈련도 큰 효과를 봤다. 체코 선수들은 고지대 적응을 하지 않아 후반 들어 체력이 떨어졌다. 이 점을 간파한 공격적인 교체가 승리를 가져왔다. 같은 조인 멕시코는 남아프리카공화국을 2-0으로 이겼다.

멕시코는 개인기는 부족하지만 조직력과 패스워크가 뛰어나 체코보다 까다로운 상대다. 하지만 한국은 역전승의 기세를 바탕으로 토너먼트까지 나아갈 수 있을 것으로 보인다. 해설위원 안정환은 이번 승리의 기분을 데킬라에 비유하며, 후배들에게 부담감을 갖고 좋은 성적을 내달라고 당부했다. 그는 한국 축구가 현재 어려운 상황이지만, 이번 월드컵을 통해 분위기를 바꿔줄 것을 기대했다





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한국 축구 월드컵 역전승 황인범 오현규

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