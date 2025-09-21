한국, 3500억 달러 대미 투자 수용 시 리스크 경고: 산업 공동화, 고용 위축, 인재 유출 우려

한국은행, 미국의 대미 투자 요구 수용 시 산업 공동화, 고용 위축, 인재 유출 등 리스크 발생 가능성 경고. 관세율 변화, 정부 지원, 제조업 붕괴 우려 등 다양한 시나리오 분석 및 대응 방안 제시.

한국 정부가 미국의 3500억 달러 대미 투자 요구를 그대로 수용할 경우 산업 공동화 , 고용 위축 , 인재 유출 등 다양한 리스크에 직면할 수 있다는 한국은행의 경고가 나왔다. 한국은행은 21일 국회 기획재정위원회 소속 진성준 더불어민주당 의원에게 제출한 서면 자료를 통해 이 같은 입장을 밝혔다. 자료에 따르면, 대미 투자 가 단기적으로는 중간재 및 자본재 수출 증가를 통해 성장 유발 효과를 가져올 수 있으나, 장기적으로는 산업 공동화 , 고용 위축 , 우수 인재의 해외 유출 등 부정적인 영향 또한 무시할 수 없다는 것이다. 한국은행은 3500억 달러 대미 투자 대신 관세율 15% 적용 시 한국 경제 성장률 전망치 변동에 대한 구체적인 평가를 유보했다. 이는 투자 기간, 운용 구조, 수익 배분 등 세부 내용이 불확실하여 현재로서는 대미 투자 가 국내 경제에 미치는 영향을 정량적으로 평가하기 어렵기 때문이다.

다만, 지난 7월 한미 합의 전과 비교했을 때 평균 관세율이 유사하여 미국 관세율 변화가 국내 경제 성장률에 미치는 추가적인 영향은 크지 않을 것으로 평가했다. 한국은행은 지난 8월 발표한 경제 전망에서 올해 한국 경제 성장률을 0.9%, 내년 성장률을 1.6%로 전망했으며, 이 전망에는 이미 상호 관세 및 자동차 관세 15%가 반영되어 있다. \협상 결렬로 인해 한국이 25% 관세를 적용받게 될 경우, 대미 수출이 타격을 입어 성장 하방 압력이 커질 것으로 예상된다. 하지만 원화 가치 하락, 기업의 시장 개척 노력, 그리고 대미 수출 감소분의 타 국가로의 전환 수출 등을 통해 충격을 일부 완화할 수 있을 것으로 분석했다. 또한, 한국 정부가 수출 기업의 관세 부담을 직접 지원할 경우, 생산 및 수출에 미치는 부정적인 영향을 일부 완화할 수 있을 것으로 전망했다. 최근 미국 측의 요구대로 3500억 달러 전액을 현금으로 투자하는 방안에 대해서는, 한국 제조업의 붕괴를 우려하는 목소리가 나오고 있다. 서강대학교 경제학과 허정 교수는 국회 외교안보포럼에서 대중 해외 직접 투자가 급증하던 시기에는 해외 투자 기업이 국내 투자와 고용을 유지하는 데 기여했지만, 대미 투자가 급증한 최근에는 국내 공장 폐쇄율이 설립률보다 높아 국내 투자와 고용 감소에 영향을 미쳤다는 점을 지적했다. \진성준 의원은 일본의 사례를 언급하며, 미국과의 합의가 불평등 조약으로 비춰질 수 있음을 지적하고 정부가 국익을 최우선으로 고려하여 협상에 임해야 한다고 강조했다. 일본이 관세 인하 대가로 약속한 5500억 달러 규모의 대미 투자는 사실상 백지 수표에 가깝다는 비판이 제기되고 있다는 것이다. 이재명 대통령 또한 미국의 요구를 일방적으로 수용하는 것은 어렵다는 입장을 표명하며, 협상이 장기화될 가능성을 시사했다. 이 대통령은 지난 3일 미국 타임지와의 인터뷰에서, 미국의 요구를 그대로 받아들였다면 탄핵당했을 것이라고 언급하며, 협상팀에 합리적인 대안을 요구했다고 밝혔다. 한국 경제는 미국의 투자 요구, 관세율 변동, 그리고 이로 인한 산업 구조 변화 등 다양한 요인에 직면해 있으며, 정부는 국익을 최우선으로 고려하여 신중하고 전략적인 접근 방식을 취해야 할 것으로 보인다. 정부의 결정은 한국 경제의 미래 방향을 결정짓는 중요한 분기점이 될 것이다





여한구 통상본부장 귀국 ''한국, 일본과 다르다' 최대한 설명'한·미 양국은 상호관세와 자동차 품목 관세를 기존 25%에서 15%로 각각 내리고, 한국이 3500억 달러(약 486조원) 규모의 대미 투자를 하는 내용으로 지난 7월 말 무역 협상을 타결했다. 김정관 산업부 장관도 지난 16일 기자간담회에서 ‘상호관세를 25%에서 15%로 낮추기 위해 3500억 달러를 미국에 주느니 협상을 엎자’는 이야기도 나온다는 질문에 '저도 그런 생각을 할 때가 있다'면서도 '관세 협상 내용을 봤을 때 미국과의 관계를 어떻게 하느냐가 미래를 결정하는 중요한 문제'라며 협상 타결이 우선이라는 입장을 나타냈다.

