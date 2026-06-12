한국, 체코 꺾고 2026 월드컵 첫 경기 역전승…황인범·오현규 득점

홍명보호가 2026 북중미 월드컵 A조 1차전에서 체코에 2-1 역전승을 거두며 조별리그 강력한 출발을 알렸다. 후반전에 넣은 황인범과 오현규의 연속골이 승부를 바꾸었고, 한국은 이로써 32강 진출을 향해 유리한 위치를 차지하게 되었다.

멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전에서 한국이 체코를 상대로 짜릿한 역전승 을 거두었다. 홍명보호는 후반전에 상대 라디슬라프 크레이치에게 선취골을 허용했지만 곧바로 황인범 의 동점골과 오현규 의 역전골이 터지며 승점 3을 획득했다.

이로써 한국은 조별리그 첫 경기를 승리로 장식했고, 2002년 한일 월드컵 이후 24년 만에 원정 월드컵 첫 경기 승리를 달성했다. 황인범은 골과 어시스트를 모두 기록하며 멀티 공격포인트를 올렸고, 오현규는 결승골을 책임졌다. 한국은 이번 승리로 32강 토너먼트 진출을 위한 유리한 고지를 점했으며, 앞으로 같은 조에 속한 멕시코와 남아공과의 경기를 통해 2회 연속 16강 진출을 노리게 되었다. 경기 전부터 한국과 체코의 전력 분석이 이어졌고, 양 팀은 정예 멤버를 내세워 승부를 다툈다.

한국은 스리백 전술을 가동했고, 캡틴 손흥민이 선봉에 섰다. 체코는 에이스 파트리크 시크와 프리미어리그 울버햄프턴의 수비수 크레이치를 배치하며 맞섰다. 경기는 체코의 선취골로 시작되었지만 한국은 이강인의 정확한 로빙 패스를 받은 황인범이 수비수를 제치고 칩슛으로 동점골을 넣었다. 이후 오현규가 황인범의 크로스를 마무리하며 역전에 성공했다.

체코는 세트피스로 추격의 기회를 만들었지만 한국 수비와 김승규의 선방에 막혔다. 경기가 끝난 뒤 서울 광화문광장에는 수많은 시민들이 거리응원에 나서며 기쁨을 나누었다. 이번 승리는 한국 축구의 조직력과 투지를 보여주는 의미 있는 결과로, 남은 경기에서도 좋은 성적을 기대하게 만든다. 接下来要保持四段以上每段长度适中且整体不少于2500字符。 需要控制关键词数量不超过5个。 确保JSON格式正





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2026 북중미 월드컵 한국 대표팀 역전승 황인범 오현규

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