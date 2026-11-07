한국, 2045년 OECD 노년부양비 1위...고령화 속 재정부담 급증 전망

통계청 추계에 따르면 한국은 2045년 OECD 노년부양비 1위가 되며, 2070년까지 생산연령인구의 부담이 가장 큰 국가가 될 전망이다. 재정 적자 확대와 인구 절벽으로 인한 사회적 비용 증가가 예상된다.

한국은 저출생과 고령화가 동시에 진전되면서 양육 및 돌봄 부담이 경제협력개발기구( OECD) 회원국 중 가장 빠르고 높은 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다. 생산연령인구의 부양 부담이 급격히 심화되면서 향후 사회보장 재정에 큰 압박이 가해질 전망입니다.

2045년 노년부양비 OECD 1위…일본을 앞지른다

생산연령인구(15∼64세) 100명이 부양해야 할 고령자(65세 이상) 수를 나타내는 노년부양비에서 한국은 올해 OECD 38개 회원국 가운데 18번째로 낮은 수치를 기록합니다. 하지만 이 순위는 빠르게 변하고 있으며, 2045년에는 68.4명으로 일본(67.6명)의 수치를 상회하여 OECD 국가 중 가장 높은 부양 부담을 지닌 국가가 됩니다. 이후 2070년까지 통계가 제공되는 회원국 중 지속적으로 1위를 유지할 것으로 예측됩니다.

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같은 기간 두 번째로 상승 폭이 큰 국가는 코스타리카로, 노년부양비가 17.6명에서 71.8명으로 변동해 54.2명이나 높아집니다. 일본의 경우 2070년 노년부양비가 74.2명이 되어 44년 간 24.0명 증가하는 데 그칠 것으로 보입니다. 한국의 경우 올해는 65세 이상 31명을 돌보면 되지만, 2070년에는 103명 남짓을 부양해야 하는 상황으로 변화합니다.

총부양비 2.6배 급증…재정 지출 격차 발생

65세 이상 고령자와 14세 이하 유소년을 포괄하는 총부양비 역시 한국이 OECD 국가 중 가장 빠르게 늘고 있습니다. 올해는 15∼64세 100명이 약 45명을 부양하지만, 2070년이면 117명으로 증가합니다. 2070년 총부양비는 2026년의 2.6배 수준으로, 상승 폭이 가장 큽니다. 다만 실제 부양 부담은 고용 여부와 관계없이 15∼64세 인구를 부양 연령층으로 가정하는 계산 방식과 차이가 있을 수 있습니다.

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주요 기관의 보고서에서도 고령화에 따른 부담 증가 수준이 확인됩니다. 정부는 2026∼2030년 국가재정운용계획에서 기초연금과 노인장기요양보험 등 노인 부문 의무 지출이 2030년에 33조1천140억원 발생하여, 올해(25조7천227억원)보다 7조3천913억원(28.7%) 증가할 것으로 내다봤습니다.

이와 달리 국회예산정책처는 2030년 복지 분야 법정 지출이 273조8천억원에 달해 올해(199조9천억원)보다 약 73조9천억원(37.0%) 많아질 것으로 전망합니다. 정부와 국회예산정책처 사이에 2030년 기준 17조원이 넘는 관측치 차이가 발생하여 재정 전망의 불확실성이 높습니다.

장기 재정 전망과 인구 절벽기의 현실적 부담

정부의 2025∼2065년 장기재정전망에 따르면 고령화 영향으로 GDP 대비 의무 지출 비율은 2025년 13.7%에서 2065년 23.3%로 상승합니다. 국회예산정책처의 2025∼2072년 NABO 장기재정전망에서도 의무 지출이 2025년 GDP의 13.9%에서 2072년 21.6%로 높아질 것으로 봅니다.

연간 출생아 수는 1971년 102만4천773명까지 증가했으나 이후 감소세를 이어 2002년 50만명 붕괴 이후 지속적으로 줄었습니다. 작년에는 25만4천341명에 그쳤으며, 내년 초등 1학년생은 입학생 통계 작성 이후 처음으로 30만명 미달이 예상됩니다.

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내년 초등학교에 입학하는 아동은 주로 2020년에 태어난 27만2천337명으로, 이들은 2050년 기준 30세가 되어 노동시장에 본격 진입할 예정입니다. 인구 절벽기에 태어난 이들이 1980년 이전 출생자 등을 부양하며 큰 사회적 부담을 져야 하는 시기가 곧 도래할 것입니다.