한국이 2024년 상반기 주요 10대 교역시장에서 일본을 6개 나라에서 앞지르고 연간 수출 1조달러를 달성했다. AI 반도체 호황이 한국 수출의 급성장을 주도하며 한일 경쟁 구도가 완전히 역전되는 전환점이 마련됐다.

한국이 2024년 9월 기준 주요 10대 교역시장 중 6곳에서 일본의 수출액을 앞지르며 과거 2대 8의 구도에서 6대 4로 역전되는 역사적인 성과를 기록했다. 11월 21일 세계무역기구 와 한국무역협회, 일본 재무성의 무역통계 분석 결과, 올해 1월부터 9월까지 한국의 총수출액이 일본을 상회한 국가는 중국, 미국, 네덜란드, 홍콩, 이탈리아, 멕시코 등 6개 나라로 집계됐다.

한일 무역 격차 역전, AI 반도체 핵심 역할

한국은 전년 동기 대비 56.8%의 높은 수출 증가율을 기록한 반면, 일본의 수출 증가율은 15.7%에 그쳐 주요 교역시장에서 한국이 일본을 압도하는 상황이 발생했다. 특히 세계 최대 소비시장인 미국에서의 무역 역전이 가장 두드러졌으며, 한국은 지난해 1월부터 9월까지 약 914억달러의 대미 수출액을 기록해 일본(약 1012억달러)에 약 98억달러 뒤졌다.

Also read 앤트로픽 나스닥 상장, AI 안전과 공익 동시 추구 선언

하지만 올해 같은 기간 한국의 대미 수출액은 급증한 1518억달러를 기록하는 반면, 일본은 1040억달러에 머물러 불과 1년 만에 한국의 대미 수출액이 일본보다 약 478억달러 많아진 상황으로 전환됐다. 이 같은 큰 차이는 인공지능 관련 핵심 부품인 고대역폭메모리와 같은 첨단 제품의 수출 급증에 기인한다.

홍콩과 중국 시장서 한국 압도적 우위 공고

아시아 반도체 공급망의 핵심 중계무역 거점인 홍콩 시장에서도 한국은 일본을 크게 앞질렀다. 지난해 1월부터 9월까지 일본이 한국보다 약 76억달러 많았던 홍콩 수출액은 올해 한국의 645억달러에 비해 일본은 316억달러에 그쳐 약 329억달러의 격차가 벌어졌다. 이는 데이터센터 투자가 늘면서 기업용 솔리드스테이트드라이브를 포함한 한국산 첨단 제품의 글로벌 공급망 내 역할이 강화되었기 때문이다.

Advertisement

중국 시장에서의 경쟁력 차이 또한 막대하다. 올해 1월부터 9월까지 한국의 대중국 수출액은 1715억달러로 일본의 약 995억달러보다 1.7배 많은 규모를 기록했다. 전년 동기 약 21억달러였던 양국 간 수출액 차이가 올해 약 720억달러까지 확대되며, 한국의 대중국 수출 의존도와 경쟁력이 동시에 강화되었음을 시사한다.

일본 언론의 우려와 기존 패권 사고방식 전환 필요성

일본 경제계와 언론계에서는 한국의 수출액 1조달러 돌파 및 일본 추월 현상에 대해 강한 위기감을 표시하고 있다. 지난 11월 19일 한국이 독일, 미국, 중국에 이어 세계 네 번째로 연간 수출 1조달러를 달성했다는 보도가 나간 후, 일본 지지통신은 일본의 선도를 넘어선 한국의 성취를 집중 조명하며 일종의 패배감을 드러냈다.

가와토 아키오 전 외교관은 8월 22일 기고문에서 일본이 올해 상반기 수출액에서 한국과 대만에 밀린 현실을 언급하며, 140년 전 후쿠자와 유키치의 탈아론 이후 추구해 온 아시아 패권 논리가 더 이상 유효하지 않음을 인정했다. 그는 일본이 과거의 명문가 지위를 고수하려는 기존 사고방식에서 벗어나야 하며, 더 이상 아시아에서 우쭐대는 태도를 버려야 한다고 주장했다.

유럽 시장서도 한국 제조업 입지 확고히 다져

유럽의 물류 및 유통 허브인 네덜란드 시장에서도 한국과 일본의 수출 동향이 뚜렷하게 갈렸다. 한국은 지난해 1월부터 9월까지 약 69억달러의 수출액을 기록한 것에 비해, 올해 같은 기간 약 138억달러로 두 배 가까이 늘어났다. 반면 일본은 같은 기간 약 89억달러에서 92억달러로 소폭 증가하는데 그쳤다.

Advertisement

이탈리아와 멕시코 시장에서도 한국은 일본을 앞서며 주요 교역국으로서의 입지를 다졌다. 반도체 호황에 힘입은 한국의 이러한 수출 성장은 단순한 거래액의 증가를 넘어, 글로벌 첨단 산업 공급망에서 한국의 전략적 중요성이 급격히 상승했음을 보여주는 지표로 평가된다. 앞으로 지속될 AI 관련 수요는 한국 수출의 새로운 성장 동력으로 작용할 전망이다.