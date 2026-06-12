한국, 북중미 월드컵 체코전 역전승… JTBC 중계 시청률·온라인 화제성 동시 석권

한국 축구 대표팀이 북중미 월드컵 첫 경기에서 체코를 상대로 후반 극적인 역전승을 거두었다. JTBC의 중계는 전통 방송 시청률과 온라인 플랫폼 동시 접속자 수에서 모두 경쟁사 대비 월등한 성과를 기록했으며, 배성재 캐스터와 박지성·김환 해설위원의 호흡에 대한 시청자 만족도도 높았다.

한국 축구 대표팀이 북중미 월드컵 조별리그 1차전에서 체코를 상대로 짜릿한 역전승을 거두었다. 경기는 후반 22분 황인범의 동점골과 후반 35분 오현규의 역전골로 2대 1 승리를 완성했고, 이는 한국으로서는 통산 4번째 조별리그 첫 경기 승리이자 16년 만의 일이다.

이 경기를 중계한 JTBC는 시청률과 온라인 플랫폼에서 모두 우수한 성과를 보였다. 닐슨코리아 전국 유료가구 기준 2049 타깃 시청률은 평균 3.0%, 최고 3.9%를 기록했고, 가구 시청률은 평균 7.6%, 최고 9.6%를 나타냈다. 이는 KBS를 시청률 기준으로 앞선 수치다. 네이버 치지직을 통한 생중계 동시 접속자 수는 386만 4785명으로, KBS의 28만 1626명을 큰 차이로 능가했다.

중계진인 배성재 캐스터와 박지성·김환 해설위원에 대한 시청자들의 평가도 긍정적이었다. 온라인 커뮤니티와 SNS에는 중계의 몰입감과 경기 해석에 대한 호평이 이어졌다. 한국은 오는 19일 멕시코와 조별리그 2차전을 치르며, 개최국을 상대로 분위기 이어가기에 도전한다. JTBC는 당일 오전 8시 50분부터 현지 생중계를 시작하며, 네이버 치지직으로도 실시간 스트리밍 된다





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