한국, 10월 수출 호조로 연 1조 달러 달성 눈앞...반도체 중심 성장과 과제는

산업통상부 발표에 따르면 한국은 10월 수출 급증으로 연간 1조 달러 달성 가능성이 높아졌다. 반도체가 주를 이루는 성장세 속에서도 편중 현상과 미 통상 압박 등 해결해야 할 숙제가 남아있다.

산업통상부 는 1일 10월 수출입 동향 을 발표하며, 한국이 연간 수출액 1조 달러 달성에 눈앞에 다가섰다고 밝혔다. 10월 한 달 간 수출액은 1152억 8000만 달러로 전년 동기 대비 93.7% 증가했다. 이에 따라 올해 1월부터 10월까지 누적 수출액은 사상 처음으로 9300억 달러를 돌파했다. 정부는 현재 추세라면 11월 중하순에 연 수출 1조 달러 달성 기록을 세울 것으로 전망했다.

반도체 중심 수출 급증세

수출 성장의 선두주자는 반도체 산업이다. 10월 반도체 수출액은 564억 4000만 달러로 전년 같은 달보다 259.4% 급증했다. 이는 역대 10월 기준 최대 규모이며, 월간 기준으로는 지난 9월에 이어 두 번째로 높은 수치다. 글로벌 빅테크 기업들의 인공지능 설비 투자가 지속되면서 메모리 가격 상승과 수출 물량 증가가 실적을 뒷받침했다.

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인공지능 투자 효과는 저장장치와 전력기기 등 관련 분야로도 확산됐다. 서버용 솔리드 스테이트 드라이브 수요 증가로 컴퓨터 수출은 496.6% 늘어난 58억 5000만 달러를 기록했다. 또한 데이터센터용 변압기와 전선, 케이블 수요 확대에 따라 전기기기 수출은 74.0% 증가한 19억 9000만 달러로 월간 역대 최대치를 경신했다.

자동차와 바이오 등 다각화 성공

주력 품목 20개 중 18개에서 증가세를 보이며 성장의 폭도 넓어졌다. 자동차 수출은 18.1% 증가한 65억 5000만 달러로 역대 10월 중 최대치를 달성했다. 하이브리드차 수출이 53.1% 늘어난 20억 6000만 달러를 기록했고, 전기차도 41.6% 증가한 10억 4000만 달러로 실적을 이끌었다.

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바이오헬스 및 화장품 분야에서도 역대 10월 최고 실적이 나왔다. 바이오헬스 수출은 시장 다변화와 의약품 위탁생산 다년 계약에 따른 물량 확대 영향으로 30.2% 증가한 15억 3000만 달러를 기록했다. 화장품은 미국, 중국, 유럽연합에서 고르게 성장하며 57.5% 증가한 14억 4000만 달러를 달성했다. K푸드 인기도 이어지며 농수산식품 수출은 11.6% 늘어난 11억 1000만 달러로 역대 10월 최대를 기록했다.

반도체 쏠림 현상과 통상 리스크

이러한 역대급 성장 속에서도 구조적 쏠림 현상은 우려사항이다. 올해 상반기 30%대였던 전체 수출에서 반도체 비중이 지난달 49%로 높아졌다. 반도체를 제외한 수출도 34% 증가했으나, 전체 수출 증가액의 약 73%가 반도체에서 나왔기 때문이다. 글로벌 인공지능 투자나 메모리 가격 조정 시 한국 수출 전체가 흔들릴 수 있어 주의가 필요하다.

대기업 중심 주력 산업의 호황이 중소·중견기업으로 확대되지 않는 점도 과제다. 석유제품과 석유화학은 수출액이 각각 80%와 27.5% 늘었지만, 물량은 7.5%와 6.8% 줄었다. 단가 상승에 의한 수출액 증가이므로 본격적인 수출 회복으로 보기에는 한계가 있다는 분석이 나온다. 또한 3일 미국 중간선거 이후 통상 환경 변화에 대한 우려도 제기된다. 미국의 자국 산업 보호와 공급망 재편 기조는 유지될 가능성이 크며, 관세 및 대미 투자 이행 압박이 이어질 수 있어 전문가들은 낙관적 전망을 경계하고 있다.