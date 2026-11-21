관세청 발표에 따르면 한국은 2024년 1월 19일 기준 누적 수출액이 1조 15억 달러로 사상 처음으로 1조 달러를 돌파했다. 미국, 독일, 중국에 이어 세계 네 번째로 이 같은 기록을 세우며 고부가가치 제품 중심으로 수출 구조가 빠르게 재편되고 있다.

관세청 은 2024년 1월 20일 공식 자료를 통해 한국이 2024년 1월 19일을 기준으로 연간 누적 수출액 1조 달러 를 돌파했다고 밝혔다. 이는 한국 경제 사상 최초로 달성하는 milestones로, 미국, 독일, 중국에 이어 세계 네 번째 국가로서 이 같은 업적을 이룬 것이다.

1조 달러 수출의 물리적 규모와 환산 수치

지난 1월 19일 기준 누적 수출액은 1조 15억 달러로 집계되었으며, 이를 1달러 지폐로 길게 이어지면 지구 둘레 4만 75킬로미터를 무려 3897바퀴나 돌 수 있는 길이가 된다.

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이러한 지폐의 무게는 약 100만 톤에 달하며, 이는 에펠탑 137개 분량과 맞먹는 규모이다. 또한 지폐의 부피는 올림픽 규격 수영장 544개를 가득 채울 수 있는 양에 해당한다.

원화 기준으로 환산하면 약 1441조 원에 달하며, 이는 올해 정부 예산 727조 9000억 원의 약 2배 수준이다. 국민 1인당则为 2789만 원에 해당하는 막대한 금액이며, 매일 1억 원씩 쓴다고 가정할 경우 모두 소비하는 데 약 3만 9483년이 소요된다.

초고속 수출 증가율과 역대 월별 기록 경신

올해 1월부터 1월 19일까지 조업일수 237일을 기준으로 한 하루 평균 수출액은 42억 3000만 달러, 약 6조 807억 원에 달한다.

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이는 같은 기간 기준 종전 역대 최고였던 지난해 하루 평균 수출액 26억 달러보다 62.7% 증가한 규모로, 수출 속도가 역대 최고 수준임을 보여준다.

1분마다 약 42억 2300만 원어치의 상품이 해외로 수출되는 셈이며, 월별 수출액도 과거 기록들을 연이어 갈아치웠다.

지난 9월 수출액 1213억 달러, 10월 1154억 달러, 6월 1020억 달러로 각각 월별 역대 1위, 2위, 3위를 기록하며 강력한 수출세를 유지했다.

고부가가치 제품 중심의 수출 구조 재편

수출 물량은 총 1억 6657만 톤으로 집계되었으며, 이를 20피트 컨테이너(적재 중량 21톤)로 환산하면 약 793만 개에 달한다.

이 물량을 운송하려면 20피트 컨테이너 1만 2000개를 실을 수 있는 대형 컨테이너선 3척이 조업일수 기준으로 매일 쉬지 않고 운송해야 하는 양이다.

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다만 수출액이 지난해 같은 기간보다 62.9% 증가한 것과 달리, 수출 물량은 4.9% 감소했다.

이는 반도체 등 고부가가치 제품의 수출이 늘어난 영향으로, 수출 중량 증가율 39.1% 대비 수출액 급증률 197.4%가 이를 입증한다.

세계적 위상 확보와 향후 무역 전망

수출 1조 달러를 돌파한 것은 미국, 독일, 중국에 이어 세계 네 번째 사례로, 네 나라 중 한국이 국토 면적이 가장 작고 인구가 가장 적음에도 달성한 것임을 강조한다.

한국은 인구와 국토 면적 대비 가장 높은 수출 밀도를 기록하며 글로벌 무역에서 차지하는 위상을 재확인했다.

관세청은 이번 기록이 단순한 수치 증가를 넘어, 산업 구조가 고부가가치 제품 중심으로 빠르게 전환되고 있음을 보여주는 신호로 해석했다.

향후 반도체와 디스플레이 등 주요 품목의 글로벌 수요 동향과 원자재 가격 변동성이 한국 수출의 지속 가능성에 중요한 변수로 작용할 전망이다.