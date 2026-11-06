한국과 일본 뚫린 개인정보 유출, 해커가 노린 외부 노출 부가 서비스

한국 시중은행 대출모집인 조회 서비스와 일본 백화점 예약 사이트가 해킹 통로가 됐다. 안랩과 NICT, JPCERT/CC가 제시한 개인정보 유출 위험 요인과 점검 권고를 정리했다.

한국과 일본에서 외부에 노출된 부가 웹서비스가 개인정보 유출 통로가 된 것으로 확인됐다. 한국에서는 시중은행의 대출모집인 전용 조회 서비스가, 일본에서는 백화점 그룹의 예약 사이트가 해커의 침입 경로로 쓰였다. 해커는 핵심 전산이 아닌 이런 작은 문을 통해 고객정보를 빼 간 것으로 나타났다.

국내 보안업체 안랩은 한일 양국의 잇따른 정보 유출 사건을 분석한 보고서를 내놓았다. 보고서는 외부에 공개된 업무용 웹페이지와 앱에 연결된 서버, 외부 업체에 맡긴 위탁 서비스를 공통된 취약 지점으로 꼽았다.

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주요 서비스 뒤편 보조 시스템이 공격 지점

국내 금융권 해킹에서 공격자가 파고든 곳은 예금과 이체를 처리하는 은행 핵심 시스템이 아니었다. 안랩 보고서에 따르면 주요 서비스에 딸린 보조 시스템이 실제 침입 지점이었다.

일본에서도 비슷한 경로가 확인됐다. 백화점 예약 사이트를 거쳐 고객관리 시스템에 접근한 사례가 제시됐고, 외부에 맡긴 쇼핑몰과 문의 관리 서비스도 유출 경로로 등장했다.

국내 커피 프랜차이즈 사례에서는 과거 서비스 개편 때 만든 임시 파일이 클라우드에 남아 있던 것으로 조사됐다. 일본 전자책 서비스에서는 회원 데이터베이스뿐 아니라 시스템 로그에 남은 정보까지 빠져나갔다.

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안랩은 주요 서비스에 붙은 부가 기능과 외부 위탁 서비스, 보존 기간이 지난 데이터까지 관리 대상에 넣어야 한다고 지적했다. 다만 보고서는 개별 사건의 원인이 아직 조사 중이라며, 사례들을 하나의 공격이나 동일한 원인으로 판단하지는 않았다.

AI로 취약점을 찾는 A2B 공격 방식

해커는 일반에 공개된 안드로이드 앱을 내려받아 분석한 뒤, 앱이 어느 서버에 연결되는지와 정보를 어떤 방식으로 주고받는지 알아내 해당 서버를 공격한다. 국가 기관인 NICT는 이 방식을 'A2B'(App-to-Backend) 공격이라고 이름 붙였다.

NICT는 앱 자체에 취약점이 없더라도 서버가 이용자의 신원이나 정보 열람 권한을 제대로 확인하지 않으면 개인정보 유출로 이어질 수 있다고 지적했다. AI를 쓰면 앱 분석과 취약점 탐색이 빨라져 이런 공격이 더 많은 시스템으로 번질 수 있다고 경고했다.

일본 침해사고 대응 기관 JPCERT/CC는 최근 공개한 조사에서 해커가 AI로 기존 취약점을 탐색하고 API를 통해 공격한 사실을 확인했다고 밝혔다. 조사 대상 서버에서는 안드로이드 앱 배포 파일과 앱 분석 도구 관련 파일이 발견됐다.

JPCERT/CC는 앱을 분석해 찾아낸 API에 취약점이 있는지 조사한 흔적도 확인했다. 이들 공격 서버는 일본 이외 지역의 웹서비스도 공격하고 있던 것으로 나타났다.

아르텍스 연관 정황과 국내 검거 사례

안랩 보고서에 따르면 국내 보안업계는 금융권 공격에 쓰인 웹서버에서 아르텍스 관련 문자열을 처음 발견했다. 한국과 일본을 겨냥한 공격에 같은 AI 침투 도구가 쓰인 정황이 나온 배경이다.

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국내에서는 생성형 AI를 이용한 해킹 혐의로 피의자가 처음 검거됐다. 경찰에 따르면 이들은 국내 업체 90여 곳에서 개인정보와 내부 업무자료 등 820만건 이상을 탈취한 혐의를 받고 있으며, 범행 과정에서 아르텍스와 AI 코딩 에이전트도 활용한 것으로 조사됐다.

연구진이 보안 지식이 없는 사람도 입력할 만한 수준의 짧은 지시만 내리자 아르텍스는 웹서버의 파일 업로드 기능을 찾아냈다. 이후 사람의 개입 없이 웹셸을 이용해 프로그램을 실행했다. 웹셸은 서버에서 명령을 실행하는 악성 스크립트를 뜻한다.

다만 아르텍스가 국내 금융권 사건에 실제로 얼마나 관여했는지는 아직 조사가 진행 중이다. 한일 사건을 같은 공격자의 소행으로 볼 근거도 나오지 않았지만, 같은 도구가 양국에서 쓰였다는 점은 주목할 만하다.

서버 인증 강화와 인증정보 폐기 권고

JPCERT/CC는 앱 안의 서명 처리에만 기대지 말고, 서버에서 이용자를 인증한 뒤 요청한 정보를 열람하거나 조작할 권한이 있는지 확인하라고 권고했다. API 인증에 쓰는 비밀키나 유효기간이 긴 인증정보를 앱에 심지 말고, 요청 횟수를 제한하면서 비정상 요청을 감시하라는 내용도 담겼다.

NICT는 공개된 앱이 분석된다는 전제에서 백엔드 서버의 안전을 확보해야 한다고 강조했다. 공개 API와 서버에 부정 접근의 흔적이 남았는지 점검하고, 불필요한 API는 멈추며, 인증정보는 폐기한 뒤 다시 발급하라는 것이다.

국내 IT 보안업계 관계자는 자사 홈페이지나 앱만 점검해서는 고객정보를 충분히 보호하기 어렵다고 조언했다. 조회와 예약 같은 부가 서비스와 외부 위탁 시스템까지 누가 어떤 정보에 접근할 수 있는지 확인해야 하며, 쓰지 않는 파일과 인증정보도 반드시 정리해야 한다는 설명이다.