한국거래소가 법원 판결에 따라 상장폐지 요건을 완화하고 개선 기간을 180일로 확대한다. 시가총액 미달 기업의 퇴출 절차를 공정하게 조정하여 시장 안정성을 강화한 조치이다.

한국거래소 가 시가총액 미달 기업에 대한 상장폐지 요건을 대폭 완화하고, 개선 기간을 연장하기로 결정했다. 이는 일부 상장사가 제기한 가처분 소송에서 법원이 거래소의 기존 규정을 문제 삼아 인용함에 따른 조치이다.

법원 판결에 따른 상장폐지 기준 완화

서울남부지방법원은 지난달 2일, 코스피 상장사 주연테크와 코스닥 상장사 케이엠제약이 한국거래소를 상대로 낸 상장폐지결정 효력정지 가처분 신청을 인용했다. 법원은 당초 내년 1월 적용될 예정이었던 시가총액 기준 상향 시행을 올해 7월로 앞당긴 조치가 비례의 원칙과 예측 가능성을 훼손했다고 판단했다. 이에 따라 한국거래소는 관련 규정을 일부 완화하여 시장의 예측 가능성을 높이고 기업에 더 나은 절차를 제공하기로 했다.

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복합 요건 전환 및 관리종목 지정 기준 변경

한국거래소는 우선 관리종목 지정 요건을 기존 시가총액 단일 요건에서 이익 여부를 감안한 복합 요건으로 전환했다. 기존에는 상장사의 시가총액이 30거래일 연속 기준을 밑돌면 곧바로 관리종목으로 지정되지만, 개정안에서는 시가총액이 기준을 밑돌더라도 법인세차감전계속사업이익이 일정 수준을 넘으면 관리 종목 지정에서 제외된다.

구체적으로 코스피 상장사의 경우 30억원, 코스닥 상장사의 경우 10억원을 초과할 때 관리 종목 지정 예외가 적용된다. 거래소는 이 이익 요건에 대해 신규상장 요건 중 가장 낮은 이익 요건을 참고했다고 설명했다. 또한, 지난 7월부터 적용되어 온 시가총액 기준인 유가증권시장 300억원과 코스닥시장 200억원은 유지하되, 내년 7월 시행 예정이었던 '코스피 500억원, 코스닥 300억원' 기준은 2028년으로 미루기로 했다.

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개선 기간 180일 부여 및 동전주 적용 확대

관리종목으로 지정된 기업에는 180일(달력일 기준)의 회복 기간이 부여되며, 이 기간 동안 시가총액 회복 요건도 '10거래일 연속 및 30거래일 누적 상회'로 완화된다. 기존 요건이었던 '90거래일 중 연속 45거래일 이상 상회'보다 훨씬 낮은 장벽이 마련된 셈이다. 180달력일은 거래일 기준으로 약 120거래일에 해당할 예정이다.

또한, 주가 1천원 미만의 '동전주'에도 상폐 기준의 회복 기간, 요건 및 개선 기간(이의신청)과 기존 관리종목 처리(재카운팅)가 시총 요건과 동일하게 적용된다. 이는 주가가 낮은 소규모 기업들이 불합리한 퇴출 절차를 겪는 것을 방지하고 공정성을 확보하기 위한 조치로 해석된다.

기업 회생 기회 확대 및 향후 추진 방향

이번 조치에 따라 기존에 상장폐지 유예나 관리종목에 지정되었던 종목들 중 일부는 회생의 길을 찾을 수 있을 것으로 예상된다. 한국거래소는 "부실·저성과 기업 퇴출은 변함없이 추진하되, 상장기업의 절차 참여권 보장을 강화했다"고 밝혔다. 이를 통해 시장 효율성을 해치지 않으면서도 기업의 권리를 보호하는 균형 있는 정책을 이어갈 예정이다.