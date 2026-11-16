한국개발연구원, 비반도체 생산성 부진이 임금 정체 주범이라고 분석

KDI는 2021년 이후 실질임금 정체 원인이 비반도체 부문의 생산성 부진 때문이라고 밝혔다. 반도체와 격차가 확대되며 산업 간 임금 불균형이 심화되는 구조적 문제가 제기되고 있다.

한국개발연구원 (KDI)은 2021년부터 이어져 온 광범위한 실질임금 정체 현상의 핵심 원인이 비반도체 부문의 생산성 부진에 있다고 진단했다. 연구원은 비반도체 생산성 성장이 멈추면 임금 개선 효과가 일부 계층에 머무르고 산업 간 임금 격차가 고착화될 것이라고 경고하며 구조적인 해결책이 시급하다고 강조했다.

반도체와 비반도체 생산성 격차 확대

2011년부터 2025년까지 약 15년간 기업별 수익 생산성 변화를 분석한 결과, 반도체 제조업의 생산성은 연평균 11.3% 증가하며 높은 성장세를 기록했다. 반면 같은 기간 비반도체 부문의 생산성은 연평균 1.0%에 그쳐 양대 섹터 간의 생산성 격차가 크게 벌어졌다. 특히 2021년부터 2025년까지 5년간을 보면 반도체 제조업은 2023년 업황 부진 속에서도 연평균 8.5% 성장한 반면, 비반도체 부문은 연평균 0.4% 감소하며 마이너스 성장세를 보였다.

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기업 수준 분석에서도 생산성 차이가 임금에 직접적으로 반영되는 양상이 나타났다. 기업별 생산성이 예상보다 10% 높아질 경우, 1년 뒤 1인당 인건비는 1.1% 증가하는 것으로 분석됐다. 다만 이러한 임금 상승 효과는 시간이 지날수록 점차 감소하여 4년 뒤에는 0.3% 수준으로 낮아졌다. 산업 단위에서도 2021년부터 2025년 사이 생산성 누적 증가율이 10%포인트 높은 산업은 상용근로자 실질 정액급여 누적 상승률이 평균 0.9%포인트 더 높았다.

실질임금 정체와 한계기업 증가의 상관관계

현재 한국 경제는 올해 상반기 3%대 실질 경제성장률을 달성하며 반등했음에도 불구하고, 전체 근로자의 평균 실질임금 상승률은 0.3%에 머물러 사실상 제자리걸음을 하고 있다. 최근 5년 간(2021년부터 2025년) 실질임금 상승률은 연평균 0.05% 수준에 그쳐, 직전 10년(2011년부터 2021년)간 연평균 2.2% 상승했던 것과 비교하면 크게 꺾인 모습이다.

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이러한 임금 정체 배경에는 물가 상승률과 명목 임금 상승 둔화세가 겹쳐있으며, 산업별로 그 양상이 다르게 나타났다. 2021년부터 2025년 사이 상용근로자 10만명 이상의 대규모 기업을 보유한 산업 중 연평균 2.5%의 높은 임금 상승을 기록한 곳은 전자부품 제조업뿐이었다. 이에 따라 전자부품 제조업과 기타 산업 간 실질 정액급여 상승률 격차(약 9%포인트)의 약 3분의 1은 생산성 차이로 설명될 수 있었다.

생산성 부진은 기업의 생존 가능성에도 직격탄을 날렸다. 영업이익으로 이자비용을 감당하지 못하는 한계기업의 비중이 증가했는데, 2021년 3.2%였던 비반도체 부문의 한계기업 비중은 2025년 6.2%로 상승했다. 반도체 제조업은 0.3%로 낮은 수준을 유지했다. 생산성 증가율이 하위 3분의 1에 속하는 산업에서는 한계기업 비중이 평균 7.0%포인트 상승했으며, 이 중 6.6%포인트가 생산성 요인에 기인한 것으로 나타났다.

산업별 맞춤형 구조개혁과 정책 지원 방향

연구원은 지속적인 임금 인상을 위해 구조개혁과 산업정책을 통해 비반도체 부문의 새로운 성장동력을 확보해야 한다고 제안했다. 기존 주력산업은 제품 차별화와 고부가가치화를 통해 가격 경쟁에서 벗어나야 하며, 신산업은 진입 장벽을 제거하여 생산성이 높은 신규 기업의 등장을 촉진해야 한다. 또한 생산성이 낮은 업종에 대해서는 일률적인 금융 지원보다 사업 재편이 필요하다고 밝혔다.

송호규 KDI 연구위원은 "정책 지원은 사업 재편과 근로자의 전직 및 재교육 등을 중심으로 추진해야 한다"며 "기업은 경쟁력 있는 분야에 집중하고 근로자는 성장하는 기업과 산업으로 이동할 수 있도록 뒷받침할 필요성이 있다"고 강조했다. 석유화학, 건설, 방송·영상 등 생산성 부진 업종은 각각 중국산 공급과잉, 인구구조 변화에 따른 수요 둔화, OTT 대체매체 확산 등 고유한 위기에 직면해 있으므로 업종별 여건에 맞춘 대응이 필수적임을 덧붙였다.