Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

한국 5월 수출 877억5천만달러로 역대 최대 기록

경제 News

한국 5월 수출 877억5천만달러로 역대 최대 기록
5월 수출877억5천만달러역대 최대 기록
📆6/1/2026 1:47 AM
📰yonhaptweet
68 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 51%

한국의 5월 수출이 877억5천만달러를 기록하며 월간 기준 역대 최대 기록을 새로 썼다. 반도체 수출이 169.4% 급증한 371억6천만달러로 집계되며, 산업부 관계자는 미국 빅테크 기업의 설비투자 증가에 따라 메모리 고정가격 상승이 지속된다고 설명했다.

한국의 5월 수출 877억5천만달러 를 기록하며 월간 기준 역대 최대 기록 을 새로 썼다. 1월에서 5월까지의 무역수지 흑자는 벌써 1천억달러를 넘어서며 2017년에 기록한 연간 최대 실적(952억달러)을 반년도 안 돼 갈아치웠다.

월 수출 700억달러 기록조차 없던 상황에서 3월 사상 처음으로 월 800억달러를 돌파한 이후 3개월 연속으로 800억달러를 상회했다. 월간 수출은 지난해 6월 전년 동월 대비 증가세로 전환한 이후 12개월 연속 월 역대 최대 실적 행진을 이어갔다. 수출을 견인한 건 반도체다. 5월 반도체 수출은 169.4% 급증한 371억6천만달러로 집계했다. 이로써 반도체는 3개월 연속 수출 300억달러를 넘어섰고, 14개월 연속으로 해당 월 기준 역대 최대 실적을 기록했다.

산업부 관계자는 "미국 빅테크 기업의 설비투자 증가에 따라 메모리 고정가격 상승이 지속됐다"며 "특히 메모리반도체는 D램(186억달러·369.8%↑)과 낸드(17억달러·206.8%↑) 모두 높은 증가세를 보였다"고 설명했다. 석유제품(52억5천만달러·46.6%↑), 컴퓨터(41억8천만달러·290.7%↑), 석유화학(37억달러·11.1%↑), 선박(26억1천만달러·16.7%↑) 등 20대 주력 수출 품목 중 12개의 수출이 증가했다. 하지만 반도체와 더불어 수출의 양대 축인 자동차 수출은 58억3천만달러로 5.9% 감소했다. 다만 전기차(16.0%↑)·하이브리드차(6.8%↑) 등 친환경차 수출은 증가했다.

대미 수출도 반도체와 컴퓨터, 전기기기 등의 수출이 늘어나면서 59.1% 증가한 159억7천만달러를 나타냈다. 아세안(158억5천만달러·58.4%↑)과 유럽연합(EU·61억9천만달러·2.4%↑)으로의 수출 역시 반도체 등 수출 호조로 증가했으나 중동 수출은 전쟁에 따른 물류 차질 등 영향으로 7.7% 감소한 12억7천만달러로 줄어들었다. 1∼5월 누적 수지는 1천19억1천만달러로 기존 연간 무역수지 흑자 최대 기록인 2017년 952억달러를 조기에 경신했다.

김정관 산업부 장관은 "5월 수출이 플러스를 기록하면서 정부 출범 이후 12개월 연속으로 수출 플러스를 이어가고 있다"며 "1∼5월 무역수지가 기존 연간 무역수지 흑자 최대 실적을 경신했다"고 밝혔다. 이어 "이는 중동 전쟁으로 인한 유가 상승 등으로 수입이 증가했음에도 반도체를 중심으로 한 IT 품목과 화장품·농수산식품 등 유망소비재 품목 등이 양호한 실적을 보이면서 수출이 더 높은 증가율을 기록했기 때문"이라고 평가했다.

김 장관은 "중동 전쟁 종전 여부, 미국의 관세, 유럽연합(EU)의 철강 수입쿼터(TRQ) 등 통상환경의 불확실성은 잔존하고 있다"며 "정부는 주요국과의 긴밀한 협의를 통해 우리 기업들의 통상 리스크를 완화하고 안정적인 수출 환경 조성에 힘쓰는 한편, 원유·나프타 등 핵심 수입 원자재의 안정적인 도입 및 공급망 점검을 통해 기업의 생산과 수출 활동을 적극 지원하겠다"고 말했다

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

yonhaptweet /  🏆 17. in KR

5월 수출 877억5천만달러 역대 최대 기록 반도체 169.4% 급증

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[속보] 확진자 28만명대…사망자 전날 209명에서 371명으로[속보] 확진자 28만명대…사망자 전날 209명에서 371명으로이날 0시 기준 사망자는 371명이다. 지난달 31일 375명 이후 6일 만에 가장 많았다. 누적 사망자는 1만8033명, 치명률은 0.12%다.
Read more »

1인당 최대 1천만 원...손실보전금 지급 시작1인당 최대 1천만 원...손실보전금 지급 시작추경안 국무회의 통과 후 손실보전금 ’신속 집행’ / 매출 감소한 소상공인·소기업 등 371만 명 대상 / 별도 서류 없이 사업자번호 입력만으로 신청 완료 / 여행업·항공운송업·공연전시업 등 지원 강화
Read more »

촉법소년 연령 낮추면 한해 371명 처벌…시설·교화 등 과제 | 연합뉴스촉법소년 연령 낮추면 한해 371명 처벌…시설·교화 등 과제 | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 이대희 조다운 기자=한동훈 법무부 장관이 흉포화하는 소년범죄에 대응하기 위해 '촉법소년 연령 하향' 추진을 본격화하면서 준...
Read more »

코로나 시대, 문화센터에서 시작된 우정코로나 시대, 문화센터에서 시작된 우정[넘버링 무비 371] 제28회 부천국제판타스틱영화제
Read more »

친환경 버스 융자에 737억·북극항로 개척에 877억…2026년 정부 예산안친환경 버스 융자에 737억·북극항로 개척에 877억…2026년 정부 예산안매년 축소하던 구매보조금 단가 유지키로 난방 전기화 사업에도 90억 투입 부산 이전에 322억원·中 해상구조물 대응 70억원
Read more »

'경로당에도 인공지능을', 울산시 내년 101개소 지정해 운영'경로당에도 인공지능을', 울산시 내년 101개소 지정해 운영울산시가 내년부터 '인공지능 경로당 행복이음터' 101개소를 운영한다. 6억 원을 투입해 경로당을 디지털 서비스 공간으로 조성하는 이 사업은 스마트 커뮤니티형, 네트워크형, 프로그램형으로 추진된다. 또한 울산시는 내년 노인일자리사업에 877억 원을 투입해 1만 8584명을 참여시키고, 노인복지관 17개소와 경로식당 37...
Read more »



Render Time: 2026-06-01 04:47:22