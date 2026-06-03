한국 축구, 미국 헤리먼 트레이닝센터에서 세계 무대로 향하는 열기

한국 축업 대표팀이 미국 헤리먼 트레이닝센터에서 훈련하며 2026년 북중미 월드컵에 대비하고 있다. 오현규·이강인·손흥민 등 핵심 선수들의 개인 목표와 팀 전술이 집중된다. FIFA가 발표한 2026년 월드컵 선발대에 한국팀이 포함돼 전 세계와의 경쟁이 예고된다.

세계적인 축구의 무대가 베일을 벗기며 더욱 흥미진진해지고 있다. 2026년 북중미 월드컵이 다가오면서 한국 축구 국가대표팀은 한층 더 뜨거운 열기를 받는다. 현재 미국 유타주 헤리먼에 있는 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 대표팀 선수들이 끊임없는 훈련과 예비 전략 회의를 진행하고 있다.

오현규, 이강인, 손흥민, 김민재, 조위제 등 주요 선수들이 맞춤형 훈련 프로그램과 전술 미팅을 통해 개인 역량을 극대화하고 있다. 특히, 오현규는 2022년 카타르 월드컵에서 예비 멤버로 참여했을 때 '18'이라는 번호를 목표로 적어 두었던 듯, 이번 캠프에서는 적극적인 경기 참여를 통해 자신이 세운 목표를 실현해 나가려 한다. 이강인과 손흥민은 훈련 중 몸을 풀면서 서로의 전력과 기술을 공유하며 팀 내 조화와 협력에 중점을 둔다. 또한 김민재는 공격으로서의 전방 감시와 패스 연결에서 핵심 역할을 수행하며 팀 전체의 공격 전개를 책임지고 있다.

한편, 국제축구연맹(FIFA)은 2026년 월드컵 참가 48개국 대표팀의 선수 명단과 등번호를 공개했다. 남미와 유럽, 아시아 등 전 세계에서 모인 48개국 선수들은 각 국 고유의 팀 색채와 전술을 보여줄 준비가 되어 있다. 한국 대표팀의 경우 23번이 차지된 옌스 카스트로프와 이룬 선수들의 조화로운 공격라인, 그리고 토트넘과 같은 유럽 클럽에서 활약 중인 조규성과 같은 스타 선수들이 시간을 공유하며 팀 전력을 높이고 있다.

또한 국제 선수들 중 첫 귀화 사례로 주목받는 옌스 카스트로프는 23번을 사그라들었으며, 2022년 카타르 월드컵 이후에도 9번 번호를 지켜온 조규성은 팀 내 충분한 득점 가치를 기대받고 있다. 이처럼 한국 축구는 해외 기반의 집중 훈련과 무리한 전술 조정, 그리고 국제적 인재와의 협업을 통해 레벨을 끌어올리고 있다. 대표팀이 실제 경기에 앞서 갖춰야 할 지식과 체력, 협력은 무대가 되기 전까지 끊임없이 연마되고 있다. 향후 몇 달간 유타 헤리먼에서 진행되는 각종 시합 연습 및 전술 세부 조정이 어떻게 구성될 지는 팬들과 전문가들 앞에서 큰 관심사다. 한국 대표팀이 세계 무대에서 어떤 모습으로 빛날지 기대가 끊이지 않는다





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