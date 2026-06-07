한국 축구대표팀, 멕시코서 훈련 시작…배준호·이태석 재활 중

2026 북중미 월드컵에 참가하는 한국 축구 국가대표팀이 멕시코 과달라하라 인근 사포판에서 훈련을 시작했다. 홍명보 감독이 이끄는 팀은 입성 이틀째 러닝과 순발력 훈련을 소화하며 체코와의 조별리그 경기에 대비하고 있다. 배준호와 이태석은 부상 재활로 별도 훈련을 진행 중이며, 현지 기상 상황으로 훈련 시간이 조정되었다.

(사포판=연합뉴스) 최재구 기자=2026 북중미 월드컵에 출전하는 한국 축구 국가대표팀이 7일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 열린 팀 훈련에서 러닝으로 몸을 풀고 있다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 8일(이하 한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 멕시코 입성 이틀째 훈련을 소화했다. 경기장으로 나와 그라운드를 돌며 러닝으로 몸을 푼 선수들은 취재진 앞을 지날 때 먼저"안녕하세요"라고 인사를 걸어왔다. 몇몇은 멕시코식으로"올라(Hola)"라고 인사하며 환하게 웃어 보였다. 전날 치른 멕시코 입성 첫 훈련은 국제축구연맹(FIFA) 주관의 '커뮤니티 트레이닝'으로 현지 팬들이 지켜보는 가운데 치렀다.

첫날이기도 해서 레크리에이션 등 가벼운 훈련 프로그램 위주로 소화했다. 러닝 뒤 피지컬 코치진의 지도에 따라 순발력 훈련 등을 차례로 하는 태극전사들의 표정에서 웃음기는 찾아보기 어려웠다. 이날부터 10일까지, 사흘간의 훈련에 따라 체코전 승패가 좌우될 수 있다. 경기 전날인 11일에는 공식 기자회견과 훈련이 진행된다.

밀도 높은 훈련이 가능한 건 3일간이 전부다. 진지한 시간이 다가온 만큼, 취재진 분위기도 달라졌다. 배준호(스토크시티)와 이태석(빈)이 전날에 이어 이날도 정상 훈련을 소화하지 못한다고 대표팀 공보관이 공지하자 멕시코 기자들이 한국 기자들에게 달라붙어"방금 뭐라고 한 것이냐"라며 캐물었다. 배준호는 트리니다드토바고(5-0 승)와 경기에서 깊은 태클에 발목을 다쳐 그간 훈련에서 열외가 됐던 배준호는 이날도 홀로 몸을 끌어올리는 훈련을 별도로 했다.

홍명보호는 과달라하라 지역에서 오후에 소나기가 쏟아지는 경우가 잦아 전날까지 오후에 하던 훈련 시간을 오전으로 옮겼다





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한국 축구대표팀 2026 월드컵 멕시코 홍명보 감독 배준호 이태석

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