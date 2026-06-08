한국 축구 대표팀, 멕시코 사포판서 체코전 대비 훈련 돌입

2026 북중미 월드컵에 출전하는 한국 축구 대표팀이 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 체코전을 앞두고 훈련을 진행 중이다. 이곳은 경기장과 동일한 버뮤다 그래스 잔디를 사용하며 숙소와 가까워 최적의 베이스캠프로 선정되었다.

2026 북중미 월드컵 을 준비하는 한국 축구 대표팀이 멕시코 과달라하라 인근 사포판에서 본격적인 전지훈련에 돌입했다. 홍명보 감독이 이끄는 태극전사들은 오는 체코와의 조별리그 1차전을 앞두고 현지 적응에 박차를 가하고 있다.

대표팀이 훈련장으로 사용하는 치바스 바예 베르데는 멕시코 리그 명문 CD과달라하라의 전용 훈련 시설로, 과달라하라 스타디움과 동일한 잔디 종류와 관리 방식을 적용받고 있다. 이곳의 잔디는 덥고 습한 기후에 강한 난지형 버뮤다 그래스로, 한국 경기장에서 흔히 사용되는 켄터키 블루 그래스와는 완전히 다른 특성을 지닌다. 잔디의 높이와 깎는 방향에 따라 공의 움직임이 미세하게 달라지기 때문에, 선수들은 이질적인 환경에 최대한 빨리 적응하는 것이 중요하다.

실제로 대표팀은 베이스캠프를 선정할 때 70여 개의 후보지를 꼼꼼히 검토한 끝에 치바스 바예 베르데를 1순위로 FIFA에 제출했고, 이는 곧바로 승인되었다. 이 시설의 가장 큰 장점은 경기장과 동일한 잔디 환경을 제공한다는 점이다. 조별리그 1차전 상대인 체코는 텍사스주 맨스필드에 베이스캠프를 차렸지만, 그곳의 천연잔디는 과달라하라 스타디움의 잔디와 차이가 있을 수밖에 없다. 과거에는 경기 전날 공식 훈련을 통해 현장 적응을 할 수 있었지만, 이번 대회에서는 일정상 그런 기회가 제한적이다.

따라서 한국 대표팀은 베이스캠프에서부터 경기장과 유사한 조건에서 훈련함으로써 실전 감각을 극대화하고 있다. 치바스 바예 베르데의 또 다른 강점은 뛰어난 접근성이다. 대표팀이 머무는 과달라하라 시내 웨스틴 호텔과 약 8km 거리에 위치해 있으며, 교통 상황이 좋을 때는 차량으로 12분에서 20분이면 도착할 수 있다. 이는 다른 훈련장 후보지들과 비교해도 가장 가까운 거리였다.

선수들은 훈련과 휴식의 리듬을 효과적으로 유지할 수 있게 되었고, 이동에 따른 피로를 최소화할 수 있게 되었다. 홍명보 감독과 코칭스태프는 이러한 환경적 이점을 최대한 활용해 체코전 승리를 위한 전술을 다듬는 데 집중하고 있다. 훈련장에서의 첫날 가볍게 러닝으로 몸을 푼 선수들은 이틀째부터 본격적인 전술 훈련과 세트피스 연습에 들어갔다. 특히 현지의 덥고 습한 기후에 적응하기 위해 수분 섭취와 체온 조절에 각별히 신경 쓰고 있다.

대표팀 관계자는 "버뮤다 그래스는 공이 빠르게 미끄러지는 특성이 있어, 패스와 슈팅의 타이밍이 중요하다"며 "선수들이 짧은 시간 안에 적응할 수 있도록 훈련 프로그램을 최적화하고 있다"고 전했다. 한국 축구의 월드컵 첫 경기는 오는 12일 과달라하라 스타디움에서 열리며, 전 세계 축구 팬들의 이목이 집중되고 있다





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