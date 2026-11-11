한국 청년들의 불안과 구조적 불평등, 유럽 서지시위와 비교

한국 청년들이 직면한 구조적 불평등과 개인적 책임 강조가 불안으로 이어지며, 유럽 젠지들과의 분노 차이를 분석한다. 갈등의 근원과 대책 논의가 필요한 시점이다

지난 몇 년간 유럽 전역에서 청년층이 교육·주거·취업 불평등을 두고 격렬한 시위가 이어지고 있다. 같은 기간 한국에서도 청년들의 불안과 구조적 문제에 대한 이슈가 부각되면서, 사회적 갈등을 해결하기 위한 방법이 분명해졌다.

유럽 젠지 시위의 원인과 전개

독일 청년 단체는 '집회의 자유'와 '불평등에 대한 인식'을 핵심 사안으로 내세우며 지속 시위를 벌였다. 이탈리아 청년들은 정부의 교육 예산 삭감과 국방비 지출 확대를 비판했고, 스페인·포르투갈 청년들은 주거 불평등 문제를 단행하였다. 철저한 무장 시위까지 이어지며 화염병을 사용한 폭력 사태가 발생했다.

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분석가들은 이러한 시위가 사회 전반의 불평등과 불공정에 대한 '더는 못 참겠다'는 분노를 토대로 형성된다고 평가한다.

한국 청년들의 감정: 분노보다 불안 우위

한국 청년들은 유럽 젠지에 비해 주로 불안에 집중된다. 직장을 잃은 40대 청년은 '모든 책임은 개인에게 있다'며, 20대 취업준비생은 '빨리 닳지 않으려'는 태도를 보인다. 이는 10년 전과 같은 취업난·주거난에 대한 분노가 '사회 구조적 문제'의 인식이 아닌 '개인의 책임'으로 전락한 결과이다.

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결혼·출산을 앞두고도 '부모의 재정·지부득 생활 환경'이 큰 부담으로 작용하며 분노보다는 체념이 우세한 경향이 나타난다.

학교와 교육 정책이 쌓아온 구조적 격차

고교학점제와 자유학기제 등 교육 정책은 '자기주도적 진로 설계'를 강조해 왔으나, 실제 학교는 성적・대학 서열에 따라 현행적 일자리를 배분하는 구조를 유지하고 있다.

특성화고 학생은 중학교 시절부터 경쟁에서 밀려났고, 대학졸업장이라는 '사회 문서'가 다시 굳은 장벽이 된다. 이는 '인서울' 대학과 '지방대' 출신 청년 간의 꿈과 직업 파이프라인 불평등을 지속시킨다.

구조적 문제에 대한 해결 방안 제안

전북대 조은주 교수는 '해법을 깊이 구하는 사회가 되려면 막막함을 느낄 필요가 있다'는 입장을 밝히며, 개인적 노력과 상담에만 의존해 문제를 해결하려는 접근이 부적절하다고 지적했다.

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폭넓은 사회·문화적 자본, 지역 일자리 제공, 노동 존중, 부모의 자산·돌봄 환경을 종합적으로 다루어야 하며, '쉽고 빠른 처방'은 없을 것이라고 경고하였다. 이에 따른 사회적, 정책적 대책이 필요하다.