한국의 3분기 수출액이 전년 동기 대비 72.3% 급증하며 사상 최대치를 기록했다. 반도체 초호황으로 10대 대기업의 무역집중도가 60.9%로 역대 최สูง을 기록하며 수출을 견인했다.

한국 경제의 심장이라 할 수 있는 반도체 산업의 초호황이 이어지며 3분기 전체 수출액이 역대 최고치를 기록했다. 국가지급데이터처 와 관세청 은 10일 발표한 '3분기 기업특성별 무역통계'에서 3분기 수출액이 전년 동기 대비 72.3% 증가한 3186억달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 과거 통계 집계 사상 가장 높은 수치로, 수출액 자체와 증가율 모두 역대 1위를 달성했다.

반도체 중심 수출 급증…대기업 비중 78% 차지

국가지급데이터처의 발표에 따르면 반도체를 비롯한 자본재 수출이 전체 수출 실적의 대부분을 책임졌다. 반도체가 포함된 자본재 수출액은 전년 동기 대비 151.4%나 폭증한 1945억달러를 기록했으며, 이는 대기업 수출 급증의 주요 원인이 되었다. 전체 수출에서 대기업이 차지하는 비중은 무려 78%에 달했다.

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대기업의 수출액은 전년 동기 대비 무려 103.5% 증가한 2486억달러를 기록했다. 이는 전체 수출액의 거의 절대적인 부분을 차지하는 수준으로, 반도체 산업의 폭발적인 성장이 한국 경제의 무역 지표를 주도하고 있음을 보여준다. 수입액 또한 1년 전보다 25.0% 증가한 2031억달러로 역대 최대 규모를 기록했다.

10대 기업 무역집중도 역대 최고…삼성전자와 SK하이닉스 견인

수출액이 급증하는 동안 시장이 특정 대기업에 집중되는 현상인 '무역집중도'는 사상 최고치를 기록했다. 상위 10대 수출기업이 전체 수출액에서 차지하는 비중인 무역집중도는 60.9%로 나타났다. 이는 2010년 통계 작성 이래 가장 높은 수值为, 전분기 대비 5.6%포인트, 전년 동분기 대비 20.3%포인트나 상승한 것이다.

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삼성전자와 SK하이닉스를 포함한 상위 10대 기업만이 전체 수출액의 60% 이상을 벌어들이고 있는 것이다. 한국 전체 수출기업이 약 7만개에 달하지만, 이 중 상위 10곳이 수출의 절대적인 부분을 장악하고 있어 산업 구조의 양극화 우려도 함께 제기된다. 상위 100대 수출기업의 무역집중도 역시 역대 최고치인 79.4%를 기록했다.

중소기업 및 중견기업 수출 상승세…산업별 세부 현황

대기업뿐만 아니라 중견기업과 중소기업의 수출 역시 전년 동기 대비 증가세를 기록했다. 중견기업의 수출은 12.8%, 중소기업은 10.7% 각각 늘어났다. 중견기업의 경우 화학공업제품 등 원자재와 IT 부품 같은 자본재, 그리고 식품과 화장품 같은 소비재에서 골고루 수출이 증가하는 포괄적인 상승세를 보였다.

중소기업의 경우 소비재 부문에서는 수출이 감소했지만, 기계류 같은 자본재와 화학공업제품 같은 원자재 부문에서 수출이 증가하는 구조적인 특성이 나타났다. 산업별로는 반도체(전기전자)가 포함된 광제조업의 수출이 82.8% 증가하며 전체 수출을 견인했고, 수입액 역시 광제조업에서 29.7% 늘었다.

주요 교역국별 수출 동향과 중동 감소 원인

수출의 주요 교역국별 현황을 보면 미국, 중국, 일본 등 주요 선진국과의 무역이 모두 증가했다. 미국으로의 수출은 98.9% 증가했으며, 중국은 113.2%, 일본은 16.5% 각각 증가했다. 수입 또한 미국(28.7%), 중국(35.9%), 일본(24.2%) 등에서 늘었다. 반면 미국과 이스라엘의 이란 전쟁 여파로 중동 지역으로의 수출은 2.7% 감소했으며, 수입도 중동에서 4.6% 줄었다.