한국 정부의 대미 통화스와프 요청과 실현 가능성 및 경제적 분석

원달러 환율 1500원 돌파와 대규모 대미 투자 이행을 앞두고 정부가 미국에 통화스와프를 제안했습니다. 전문가들은 미국의 제한적 유인을 지적하면서도 중국 견제라는 전략적 가능성을 제기하고 있습니다.

최근 대한민국 정부가 미국 정부를 상대로 통화스와프 체결을 공식적으로 제안했다는 소식이 전해지면서 국내 금융 시장의 이목이 집중되고 있다. 특히 이번 제안은 대통령과 미국의 스콧 베선트 재무장관 사이의 접견 과정에서 구체적으로 논의된 것으로 알려졌으며, 이는 불과 몇 달 전까지만 해도 외환보유액 이 충분하여 통화스와프 의 필요성이 낮다고 판단했던 정부의 기존 입장에서 매우 급격한 태도 변화를 보인 것이다.

당시 정부 관계자들은 한국이 보유한 외환보유액 규모가 4000억 달러를 상회하고, 민간 부문이 보유한 외화자산까지 합산할 경우 그 규모가 1조 달러를 넘어서기 때문에 시장의 불안을 잠재울 충분한 기초 체력을 갖추고 있다고 주장해 왔다. 하지만 최근 원달러 환율이 급격히 상승하며 1500원선을 돌파하는 등 외환 시장의 변동성이 극심해지자, 정부는 더 강력한 안전장치가 필요하다는 결론에 도달한 것으로 분석된다. 통화스와프란 기본적으로 두 국가의 중앙은행이 서로의 통화를 맞교환하고, 정해진 기간이 지난 후에 다시 원래의 통화로 교환하는 계약을 의미한다.

이는 외환 시장에 갑작스러운 유동성 위기가 닥쳤을 때, 상대국으로부터 즉각적으로 달러와 같은 기축 통화를 공급받음으로써 환율 급등을 막고 시장을 안정시키는 심리적, 실질적 방어선 역할을 한다. 현재 한국 정부가 통화스와프 체결에 사활을 거는 이유는 단순히 환율 방어뿐만 아니라, 향후 예정된 대규모 대미 투자 이행이라는 현실적인 과제가 놓여 있기 때문이다. 한국은 미국과의 관세 협상 과정에서 약속한 3500억 달러 규모의 투자 계획을 가지고 있으며, 이 중 2000억 달러를 미국 정부가 지정하는 프로젝트에 현금 형태로 직접 투자하기로 합의한 상태다.

이러한 막대한 규모의 달러 자산을 집행하기 위해서는 안정적인 달러 조달 경로가 필수적이며, 통화스와프가 체결될 경우 달러 확보에 따른 비용 부담과 심리적 압박을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 그러나 금융 전문가들 사이에서는 미국이 이번 요청에 응할 가능성에 대해 회의적인 시각이 지배적이다. 최인 서강대 경제학부 명예교수를 비롯한 다수의 경제 전문가들은 미국이 통화스와프를 체결하는 주된 목적이 개별 국가의 지원보다는 글로벌 금융 시스템 전체의 붕괴를 막기 위한 위기 관리 차원에 있다고 지적한다.

즉, 2008년 글로벌 금융위기나 2020년 코로나19 팬데믹 당시처럼 전 세계적인 달러 부족 현상이 나타나 시스템적 리스크가 발생했을 때에만 광범위하게 스와프 라인을 개방하는 경향이 있다는 것이다. 우석진 명지대 교수 또한 현재 한국이 반도체와 철강 등 주요 산업의 수출을 통해 지속적으로 달러를 벌어들이고 있는 상황이므로, 미국 입장에서 한국을 긴급한 구제가 필요한 위기 국가로 판단할 가능성이 낮다고 분석했다.

과거의 사례를 보더라도 미국은 특정 국가와 단독으로 스와프를 맺기보다는 영향력이 큰 여러 국가를 동시에 묶어 체결하는 방식을 선호해 왔으며, 한국 역시 2008년과 2020년에 이러한 다자간 체제의 일환으로 스와프를 체결한 바 있다. 그럼에도 불구하고 일각에서는 가능성이 완전히 닫힌 것은 아니라는 희망적인 분석을 내놓고 있다. 이는 스콧 베선트 미국 재무장관이 최근 소셜미디어를 통해 상설 스와프 라인의 확대가 아시아 지역의 새로운 달러 자금 센터 구축의 출발점이 될 수 있다고 언급한 점에 주목한다.

이는 단순히 경제적인 논리를 넘어, 중국 위안화의 국제적 영향력이 확대되는 것을 견제하고 달러 패권을 공고히 하려는 미국의 전략적 계산이 깔려 있을 가능성을 시사한다. 현재 미국은 유럽연합, 영국, 스위스, 일본, 캐나다 등 5개국과만 상설 통화스와프 체결 상태를 유지하고 있는데, 만약 미국이 전략적으로 아시아 지역의 네트워크를 확장하기로 결정한다면 한국이 그 최우선 고려 대상이 될 수 있다는 분석이다.

결국 이번 통화스와프 체결 여부는 한국의 경제적 필요성과 미국의 지정학적 전략 사이의 접점이 어디에서 형성되느냐에 따라 결정될 전망이며, 정부는 이를 위해 다각적인 외교적 노력을 기울이고 있는 것으로 보인다





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