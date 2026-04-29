한국 이산화탄소 농도 관측 이래 최고치…기후변화 대응 우려 커져

국립기상과학원에 따르면 2025년 우리나라의 이산화탄소 농도는 432.7ppm으로 관측 이래 최고치를 기록하며 전지구 평균을 상회했다. 아산화질소와 육불화황 등 다른 온실가스 농도도 역대 최고치를 경신한 가운데, 국내 연평균 기온은 1.4도 상승하는 등 기후변화 대응에 대한 우려가 커지고 있다. 다만 CFC와 메탄 등 일부 온실가스의 증가세가 둔화되며 정책 효과가 나타나고 있는 긍정적인 신호도 나타났다고 기상청은 분석했다.

지난해 우리나라의 이산화탄소 농도 가 관측 이래 최고치를 기록했다. 이에 따라 국내 연평균 기온도 1973~1999년 대비 1.4도 오르는 등 한국의 기후변화 대응 에 대한 우려가 계속되고 있다.

기상청 국립기상과학원이 펴낸 ‘2025 지구대기감시보고서’에 따르면 2025년 우리나라의 이산화탄소 농도는 432.7ppm을 기록해 1999년 관측 이래 최고치이자 전지구 평균보다 높은 수치였다. 지난해 전지구 평균 이산화탄소 농도는 425.6ppm으로, 한국은 지구 평균보다 7.1ppm 더 높은 농도를 보인 것으로 나타났다. 이산화탄소 증가 속도도 빨랐다. 지난해 지구 전체의 평균 이산화탄소 농도는 재작년 대비 2.8ppm 상승했는데 한국은 3.2ppm 상승했다.

분석 기간을 확대해도 마찬가지다. 2000~2025년 지구의 이산화탄소 농도는 연 2.3ppm 증가했는데, 한국은 이보다 빠른 2.5ppm씩 증가했다. 정부 등이 온실가스 감축을 강조했지만 상황은 오히려 악화되는 모양새다. 한국은 지난해 11월 국제 기후환경단체(저먼원치·뉴클라이밋연구소·기후행동네트워크 등)가 발표한 기후변화 대응 평가에서 67개국 중 63위를 차지하는 등 국제적으로 미흡한 평가를 받았다. 당시 기후변화대응지수(CCPI) 보고서에선 한국에 대해 목표보다 실행이 중요하다며 낮은 재생에너지 발전량, 느슨한 탄소 배출 허용량(배출권 과잉) 등을 문제점으로 지적했다.

녹색소비자연대, 기후솔루션 등 참가자들이 4월23일 서울 종로구 이순신동상 앞에서 기자회견을 열고 정부가 수립중인 제12차 전력수급기본계획에 재생에너지 중심의 에너지 전환이 분명히 반영돼야한다고 촉구하고 있다. 이산화탄소 외에도 아산화질소·육불화황 등 다른 온실가스의 농도도 역대 최고치를 경신했다. 지난해 이산화질소의 농도는 340.6ppb로 재작년 대비 1.2ppb 늘었고, 육불화황의 농도(12.5ppt)는 0.3ppt 증가했다. 이 두 온실가스의 농도 역시 전지구 평균(아산화질소 338.8ppb, 육불화황 12.2ppt)보다 높았다.

육불화황의 경우 자연적 흡수원이 없어 더 위험하단 평가를 받는다. 연평균 기온도 오르는 추세다. 지난해 국내 연평균 기온은 13.5도를 기록했다. 1973~1999년 평균인 12.1도에 비해 1.4도 오른 셈이다. 다만 긍정적인 모습도 일부 나타났다.

오존을 파괴해 적외선 흡수를 늘리는 염화불화탄소(CFCs)는 오존을 파괴해 적외선 흡수를 늘리는 식으로 온난화를 가속화한다. 그런데 지난해 CFC의 한 종류인 CFC-11, CFC-12의 국내 농도가 재작년 대비 각각 4.8ppt와 3.1ppt씩 감소한 것으로 나타났다. 이에 따라 오존층도 점차 회복추세인 것으로 기상청은 분석했다. 메탄의 경우 지난해 사상 최고치(2023ppb)를 찍긴 했지만 증가 속도가 둔화됐다.

메탄은 이산화탄소보다 온실효과가 27.9배 크다. 지난해 국내 메탄 농도는 전년 대비 2ppb 증가하는 데 그쳤는데, 이는 10년(2015~2024) 평균 증가량인 연 10ppb에 비해 낮았다. 기상청은 줄어든 온실가스의 경우 정책효과에 따른 것일 수 있다고 분석했다. CFC의 경우 1989년 몬트리올 의정서에 이어 2010년 전세계 사용·생산이 전면 금지됐다.

김상백 국립기상과학원 지구대기감시연구과장은 메탄 역시 대기 중 수명이 이산화탄소보다 훨씬 짧아 정책적 감축 효과가 비교적 빠르게 나타날 수 있다면서 증가세 둔화 원인을 더 면밀하게 분석하고 있다고 설명했다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이산화탄소 농도 기후변화 대응 온실가스 감축 재생에너지 발전 오존층 회복

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[속보] 신규확진자 4만9064명…전주 대비 2만7705명 줄어4일 코로나19 신규 확진자는 4만9064명이다. 전주 수요일에 견줘 2만7천명가량 줄었다. 위중증 환자는 전날보다 15명 늘어났지만, 5일째 400명대를 유지중이다.

Read more »

'유령'의 가능성과 아쉬움, 필요한 건 '진심'이다'유령'의 가능성과 아쉬움, 필요한 건 '진심'이다 유령 김성호의_씨네만세 이하늬 CJ_ENM 이해영 김성호 기자

Read more »

큐브엔터 아이들, 중국 ‘2025 TIMA’서 ‘올해 최고 해외 아티스트’ 수상中 대규모 시상식 ‘2025 TIMA’·‘TMEA’ 석권 그룹·솔로 수상 영예…우기, ‘2025 TMEA’ 2관왕

Read more »

알짜카드는 구조조정 중…2년간 1120종 사라졌다하루에 1.4건꼴로 카드 상품 없어져 카드 이용은 증가하는데 수익 감소

Read more »

“피같은 내 돈, 잘 좀 굴려줘요” 1500조 맡겼는데…수익은 쥐꼬리2025년 신탁회사 수탁고 ‘사상최대’ 불장에 ETF활용 퇴직연금 머니무브 증권사 1년새 57조 늘어나며 급성장 부동산 쪼그라들며 수익증가율 1.4%

Read more »

2025년 우리나라 이산화탄소 농도 432.7ppm로 최고치 경신…10년간 연평균 2.6ppm 증가기상청 국립기상과학원이 발표한 ‘2025년 지구대기감시보고서’에 따르면, 우리나라의 2025년 이산화탄소 배경농도는 432.7ppm으로 전년 대비 3.2ppm 증가한 것으로 나타났다. 이는 최근 10년간 연평균 2.6ppm씩 증가하는 추세와 일치하며, 연평균 기온 상승과 같은 패턴을 보이고 있다. 메탄 농도 증가율은 둔화되었지만, 아산화질소와 육불화황은 이산화탄소와 유사한 증가세를 보이고 있다.

Read more »