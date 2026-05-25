한국 원화 약세, 고환율의 새로운 차원

한국 원화가 약세를 면치 못하고 있는 가운데 고환율의 새로운 차원으로 도약하는 한국 경제의 성공 비용이 무엇인지 고민하는 시점이다.

한국은행에 따르면 연초 대비 지난 22일 한국 원화는 달러 대비 5.2% 하락했다. 하락률로는 40개국 중 6위다. 필리핀 페소(-4.5%)와 태국 바트(-3.5%), 대만 달러(-0.8%), 베트남 동(-0.2%)보다 낙폭이 더 컸다. 특히 같은 기간 중국 역외 위안화(2.5%)와 말레이시아 링깃(2.3%)은 오히려 달러 대비 통화가치가 상승했다.

가장 큰 원인은 100조원 상당의 외국인 자금의 이탈이다. 외국인이 한국 주식을 판 뒤 달러로 환전해 빠져나가면서 환율 상승 압력을 키우고 있다. 지난 24일 김용범 대통령실 정책실장은 페이스북에 '고금리·고물가·고환율은 한국 경제가 새로운 차원으로 도약하는 과정에서 불가피하게 수반되는 성공의 비용이다. 위기의 전조가 아니라 도약의 마찰음'이라고 적었다.

대표적 사례로 환율을 꼽았다.

'올해 코스피가 70% 이상 급등하면서 외국인이 막대한 평가차익 일부를 회수하는 과정에서 매도세가 나타났고, 환전 수요가 환율을 밀어 올렸다'고 평가했다. 이어 '현재의 원화 약세는 외환위기처럼 외화 부족에서 비롯된 것이 아니다'며 '한국 경제의 취약성이 아니라 성공이 만들어낸 역설적 현상'이라고 했다. 반도체 수출 호조에 따른 강한 성장세와 초과 세수, 주식 등 자산가격 상승이 이런 자신감을 뒷받침한다. 실제 지난해 개인과 기관의 해외투자 확대가 원화 약세의 배경이었다면 올해는 주체가 외국인 투자자로 바뀌었다.

공통점은 경상수지 흑자로 벌어들인 달러가 자본유출로 상당 부분 상쇄되고 있다는 점이다. 한국거래소에 따르면 외국인은 이달 들어 22일까지 40조원 넘게 코스피 주식을 팔아치웠다(순매도). 연초 이후 누적 순매도액은 93조2235억원으로 1년 전(13조8112억원)의 6.7배에 달한다. 벌어들인 달러를 환전하지 않고 그대로 해외에 두려는 기업의 수요도 한몫한다.

한 국책연구원 관계자는 '공장 건설 등 해외 투자 목적인지 환 손실을 방어할 목적인지 알 수 없으나 기업들의 이런 선택 또한 고환율을 지탱하는 한 요인'이라고 진단했다. 외환시장 시각도 예전과 다르다. 한 외환 딜러는 '예전에야 환율이 1500원까지 오르면 정부가 무슨 방법이든 쓸 테니 방향 전환 쪽에 베팅했겠지만, 요즘은 눈높이가 훨씬 위쪽에 있는 것 같다. 1600~1700원을 생각하는 투자자가 많으니 달러를 보유하려는 수요 또한 여전히 많은 것 아니겠냐'고 반문했다





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