한국 외국인 유학생 30만명 돌파…중국인 비중 감소, 동남아·중앙아시아 증가

2025년 기준 한국 외국인 유학생이 30만7000명을 넘어섰다. 중국인 비중은 감소했으나 베트남 등 다른 국가 출신이 증가하고 중도탈락률도 하락했다.

2025년 기준 국내 외국인 유학생 인구가 30만 명을 넘어서며 역대 최고치를 기록했다. 한국교육개발원 (KEDI)이 발표한 데이터 분석에 따르면 올해 국내 외국인 유학생 수는 약 30만 7000명으로 집계됐다. 이는 일반 대학, 산업 대학 및 전문 대학에 재학 중인 학생들을 포함한 총수이며, 과거 단일 국가 의존도가 높았던 구조에서 다양한 국가 출신 학생들로 구성이 변화하고 있다.

유학생 수 급증과 출신국 다양화

지난 2017년 9만 6258명이던 외국인 유학생 수는 지난해 19만 737명으로 두 배 가까이 증가했다. 대학 유형별로는 일반 및 산업 대학 유학생이 2017년 9만 95명에서 지난해 15만 3477명으로 70.4% 늘어났으며, 전문 대학은 6163명에서 3만 7260명으로 6배 이상 급증했다. 이는 한국 교육 기관의 국제화 노력이 구체적인 숫자로 나타나고 있음을 보여준다.

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출신국별 비중에서도 뚜렷한 변화가 포착되었다. 일반 및 산업 대학에서 중국인 유학생 비중은 2017년 전체의 59.9%(5만 3943명)에서 지난해 29.2%(4만 4804명)로 절반 가까이 줄었다. 반면 베트남인 유학생은 같은 기간 10.9%(9856명)에서 28.7%(4만 4082명)로 급증하며 중국인 비중과 거의 동등한 수준을 달성했다.

동남아 및 중앙아시아 지역 국가 출신 학생들의 증가세도 두드러졌다. 일반 및 산업 대학에서 우즈베키스탄, 몽골, 네팔, 미얀마 출신 학생들의 점유율은 2017년 6.4%에서 지난해 20.8%로 높아졌다. 특히 네팔 출신 유학생은 2023년 1786명에서 지난해 8879명으로 단 2년 만에 5배 가까이 증가하는 폭발적인 성장세를 보였다.

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전문 대학의 경우 베트남인 유학생 비중이 더욱 극명하게 나타났다. 2017년 2766명이던 베트남인 수는 지난해 2만 2342명으로 늘며 전체의 60.0%를 차지했다. 반면 중국인 유학생 비중은 34.4%(2121명)에서 2.6%(983명)로 급감했다. 이러한 변화는 한국 사회가 과거 중국 중심의 유학생 수용 구조에서 다각화된 국제 커뮤니티로 빠르게 전환되고 있음을 시사한다.

중도탈락률 감소와 정책적 효과

학업을 중도에 그만두는 유학생의 비율도 전반적으로 하락하는 긍정적인 trends가 관찰되었다. 일반 및 산업 대학에서 자퇴나 미등록, 미복학 등으로 학업을 중단한 비율은 2023년 6.85%에서 지난해 5.60%로 감소했다. 전문 대학 역시 같은 기간 10.02%에서 7.23%로 낮아졌다.

한국교육개발원은 이러한 중도탈락률 감소가 교육국제화역량 인증제를 통한 불법체류율 및 탈락률 점검, 부실 대학에 대한 비자 제재 강화 등 정책적 요인과 밀접한 관련이 있다고 분석했다. 또한 대학 현장에서의 한국어 교육 강화, 생활 지원 시스템 정비, 진로 상담 제공 등이 유학생들의 학업 지속에 긍정적으로 작용했다고 평가했다.

지역별 격차 해소 필요성 대두

전체적인 개선에도 불구하고 지역별 차이는 여전히 해소해야 할 과제로 남았다. 수도권 일반 및 산업 대학의 외국인 유학생 중도탈락률은 2024년 5.7%에서 지난해 6.2%로 오히려 상승했다. 이는 수도권 대학의 경쟁 심화나 생활 여건 변화 등이 복합적으로 작용한 결과로 해석된다.

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또한 전문 대학에서는 강원권의 중도탈락률이 특히 높은 수준을 유지하며 주목받았다. 강원권 전문 대학의 중도탈락률은 2023년 25.2%에서 지난해 19.5%로 다소 낮아졌으나, 다른 지역에 비해 여전히 높은 편이다. 이는 지역별 지원 체계의 차이가 유학생들의 학업 지속성에 중요한 변수로 작용하고 있음을 보여준다.

한국교육개발원은 중국 의존도가 낮아졌지만 상위 3개국 출신 비중이 여전히 60%를 넘어서 특정 국가에 대한 의존을 완화해야 한다고 제언했다. 아울러 수도권 일반 및 산업 대학, 강원권 전문 대학 등 중도탈락률이 높은 지역의 여건을 고려해 학업 지속 지원을 강화할 필요가 있다고 강조했다. 이는 단순한 인력 수급을 넘어, 유학생들이 한국 사회에서 안정적으로 정착하고 학습할 수 있는 환경 조성이 향후 정책의 핵심이 되어야 함을 의미한다.