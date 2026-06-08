한국의 달 궤도선 다누리의 성공적 운용과 뉴스페이스 시대의 도래를 배경으로, 우주 환경의 극한성과 위성 등급 분류, COTS 부품 활용의 가능성과 과제를 분석합니다. 한국의 제조업 기술력을 우주산업에 접목하는 스핀온 전략과 표준화된 임무보증 체계 구축의 필요성을 강조하며, 개방형 우주산업 생태계 조성을 위한 정책 방향을 제시합니다.

한국 우주경제 도약의 길: 개방형 생태계와 COTS 활용 전략 2022년 발사된 한국의 달 궤도선 다누리는 애초 예정된 수명 1년을 훨씬 넘겨 현재까지 탐사 임무를 수행 중이다. 2028년 3월 달 표면에 충돌하며 임무를 마감할 예정인 다누리의 성공은 훌륭한 설계와 효율적 관리의 결과지만, 임무 수명을 초과하는 운용은 향후 우주탐사에서 설계 여유와 비용 효율성 사이의 균형에 대한 검토 필요성을 제기한다.

우주는 지상과 본질적으로 다른 극한 환경으로, 진공에 가까운 상태에서의 방출가스 현상, 극심한 온도 변화, 그리고 우주방사선은 전기·전자·전기기계 부품의 오작동과 손상을 초래한다. 따라서 위성의 임무 성공은 우주 환경 특성을 고려한 세밀한 설계와 검증에 의존하며, 위성은 중요도와 운용 기간에 따라 A등급부터 D등급까지 분류되어 설계·제작·시험 기준이 차등 적용된다. 최근 민간 주도의 뉴스페이스 시대가 도래하면서 저비용·고성능·신속성을 갖춘 위성 생산이 핵심 경쟁력으로 부상했다.

이에 따라 전통적인 우주급 부품 인증 체계는 비용과 시간 측면에서 기업에 부담이 되었고, 지구 저궤도 환경이 비교적 잘 알려져 상용 부품으로도 단기 임무 수행이 가능하다는 인식이 확산되었다. 이에 따라 위험 기반 임무보증 개념이 주목받고 있으며, 지상용 부품의 기술 발전이 이러한 변화를 촉진하고 있다. 특히 자동차 산업의 전자제어·데이터 처리·소프트웨어 통합 기술이 발전하면서 상용 부품의 신뢰성이 크게 향상되었다. 그러나 고집적화·미세화된 전자 부품은 대기 중성자 같은 자연방사선에 의한 소프트 에러 발생 가능성도 높아졌다.

소프트 에러는 영구적 손상을 주지 않지만, 안전 관련 기능에 영향을 미칠 경우 치명적일 수 있다. 이러한 배경에서 상용 부품의 내방사선 특성을 분석하고 적절한 시험과 고장 완화 설계를 병행한다면 일부 우주 임무에서 충분한 실용적 대안이 될 수 있다는 주장이 힘을 얻고 있다. 우주용으로 별도 제작되지 않았지만 우주 임무에 활용 가능한 상업용 기성 부품을 COTS라고 한다. COTS 활용의 핵심은 우주방사선 영향을 정확히 평가하는 데 있다.

총이온화 선량 누적으로 성능이 저하되는 TID는 예측이 가능하지만, 고에너지 입자가 순간적 고장을 유발하는 단일 입자 효과는 부품 구조와 민감도에 따라 다르게 나타나 사전 평가가 까다롭다. 따라서 위성 개발 시 부품 중요도와 방사선 민감도, 시험 결과와 완화 대책을 종합 고려해 COTS 적용 여부를 판단해야 한다. 예를 들어 2주 정도의 달 착륙선 임무는 TID 부담이 크지 않아 비핵심 기능에 COTS를 활용할 수 있으며, 실제로 미국 기업 파이어플라이 에어로스페이스의 블루 고스트 미션 1에서 방사선 내성 컴퓨팅 기술 실증을 COTS로 성공적으로 수행한 사례가 있다.

한국은 반도체, 전기·전자, 정보통신기술 분야에서 높은 경쟁력을 보유하고 있어 이러한 기술적 잠재력을 우주산업으로 확장할 수 있는 스핀온 기반이 뛰어나다. 이제 제도와 정책의 문턱을 낮춰 비우주 산업의 기술과 인재를 효과적으로 유입하는 것이 경쟁력 결정의 핵심이다. 주요 우주 선진국은 안정적인 부품 공급망 구축을 위해 민간기업과 비우주 분야 참여를 확대하는 정책을 강화하고 있다. 유럽 반도체법은 반도체 생태계의 대외 의존도를 낮추면서 동시에 COTS 활용 여건을 개선하는 긍정적 효과를 낳고 있다.

또한 선진국들은 공공 차원에서 전기·전자·전기기계 부품을 선별·시험·검증한 적격 제조업체와 적격 부품 목록 정보를 민간에 제공해 기업의 시험 비용과 기술적 불확실성을 줄이고 진입 장벽을 낮추고 있다. 최근 우주항공청이 우주소자·부품의 지구 밖 검증과 헤리티지 확보를 지원하는 사업을 추진 중이지만, 현재 민·관·군의 우주개발 주체들이 서로 다른 기준과 절차를 혼용하는 경우가 많아 전 주기를 포괄하는 표준화된 임무보증 체계 구축이 시급하다. 유럽이 유럽 우주 표준화 협력 인증 체계를 통해 다양한 개발 주체를 하나의 공통 표준으로 묶고 있다는 점은 우리에게 중요한 시사점을 준다.

우주청은 COTS 부품에 대한 공통 가이드라인과 성능·신뢰성 검증 기준, 실증 데이터 축적에 정책적 관심을 기울여야 하며, 방사선 시험 등 개별 기업이 확보하기 어려운 공공 성격의 자산을 국가 차원에서 통합 관리·지원하는 체계가 필요하다. 선진국처럼 부품 개발과 COTS 활용 촉진·지원을 전담하는 조직 도입도 적극 검토해야 한다. 종합하면, 우주 임무별로 유연하게 적용되는 표준화된 임무보증 체계 구축은 우주 강국 도약의 선행 과제이며, 비우주 분야 기업 참여 확대는 한국 우주산업의 저변을 넓히고 COTS 기반 부품 경쟁력과 비용 효율성을 높이는 계기가 될 것이다.

이러한 제도적 토대 위에서 개방형 우주산업 생태계가 정착되어야 민간 주도의 선진형 우주 경제로의 전환이 본격화될 수 있다





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