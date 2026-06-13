한국 여자배구, 베트남 셧아웃 완파…AVC컵 결승 진출

한국 여자배구 대표팀이 6연승으로 AVC컵 결승에 진출했다. 차상현 감독 부임 첫 대회에서 베트남을 3-0으로 꺾고 설욕에 성공, 14일 대만과 우승을 다툰다.

12일 필리핀 캔돈 시티에서 열린 아시아배구연맹(AVC) 컵 조별리그 최종전에서 대만을 3-2로 꺾은 한국 여자 배구 대표팀이 6연승으로 결승에 진출했다. 차상현 감독이 이끄는 한국은 13일(한국시간) 필리핀 캔돈 시티 아레나에서 열린 대회 준결승에서 베트남 을 세트 스코어 3-0(25-20, 25-19, 25-22)으로 완파했다.

이 승리로 한국은 2023년 항저우 아시안게임과 아시아선수권에서 베트남에 패해 노메달에 그친 아픔을 씻어냈다. 특히 당시 아시아선수권 4강에서 베트남에 2-3으로 패배하며 4강 탈락의 고배를 마셨던 기억을 떨쳐냈다. 차상현 감독은 부임 첫 대회에서 우승컵에 도전하게 됐다. 이예림(현대건설)이 팀내 최다인 19점을 올리며 공격을 이끌었고, 나현수(현대건설)와 강소휘(도로공사)가 각각 14점을 기록하며 힘을 보탰다.

미들블로커 박은진(정관장)은 1세트에서 서브와 블로킹으로 6득점을 올리며 경기 분위기를 주도했다. 강소휘-이예림-김효임(GS칼텍스)으로 이어지는 리시브 라인은 안정적으로 베트남의 강서브를 받아냈다. 한국은 세트 내내 조직적인 수비와 빠른 공격으로 베트남의 에이스 트란티탄투이를 봉쇄했다. 투이는 1세트에서 분전했지만 한국의 집중 블로킹과 견고한 리시브에 막혀 좀처럼 득점을 올리지 못했다. 2세트에서는 나현수와 이주아(IBK기업은행)가 중심이 됐다.

나현수의 백어택이 연달아 터졌고, 이주아도 이동공격을 성공시키며 점수 차를 벌렸다. 베트남은 투이가 막히자 당티킴탄을 중심으로 공격을 풀어갔지만 한국의 리시브와 수비가 탄탄해 손쉽게 득점을 내주지 않았다. 3세트는 가장 치열했다. 베트남의 거센 공세에 14-17까지 뒤진 한국은 강소휘, 이예림, 이주아의 연속 득점으로 균형을 맞췄다. 19-20에서 세터 김다인(현대건설)이 2연속 서브 에이스를 터트리며 역전에 성공했다. 이후 베트남의 공격 범실이 이어지면서 한국은 셧아웃 승리를 거머쥐었다.

국제배구연맹(FIVB) 랭킹 포인트 8.4점을 추가한 한국(131.47점)은 33위에서 31위로 두 계단 올랐고, 베트남(135.53점)은 28위로 두 계단 하락했다. 한국은 14일 오후 7시 조별리그에서 3-2로 승리했던 대만과 결승전을 치른다. 대만은 조별리그에서 접전 끝에 한국에 패했지만, 준결승에서 일본 B팀을 꺾고 결승에 올라왔다. 차상현 감독은 "베트남전 완승으로 선수들의 자신감이 크게 올랐다.

대만전에서는 리시브와 조직력을 더 살려 초반부터 주도하겠다"고 각오를 밝혔다. 한편 AVC 네이션스컵은 발리볼 네이션스리그(VNL)에 출전하지 않는 팀이 출전하는 대회로, 일본·중국·태국 등 강호들이 빠져 한국과 베트남이 우승 후보로 꼽혔다. 한국은 조별리그에서 5연승을 거두며 A조 1위로 준결승에 진출한 바 있다





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