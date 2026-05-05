한국 여행, 디지털 장벽·환대 부족으로 불편 높아…일본과 대비

방한 외국인 관광객 증가에도 불구하고 디지털 관문과 환대 부족으로 인해 한국 여행의 불편 강도가 일본보다 높다는 분석 결과가 나왔다. 디지털 진입 장벽 완화와 글로벌 결제 시스템 구축, 환대 문화 정착이 시급하다.

일본과는 달리 디지털 관문이 많은 한국 여행에서 높은 불편 강도가 나타나는 이유는 환대 부족 과 승차 거부 등이다. 관광 경쟁력 강화를 위해 디지털 진입 장벽 완화가 시급하다. 방한 외국인 관광객이 빠르게 증가하고 있으며, 3월 방한객은 204만 5992명으로 전년 동월 대비 26.7% 증가했다.

관광객 증가는 긍정적인 신호이지만, 방문객이 한국에서 경험하는 내용 또한 중요하다. 여행 중 겪는 불편은 국가 이미지와 재방문 의사에 직접적인 영향을 미치기 때문이다. 여행·관광 연구 기관인 야놀자리서치 분석 결과, 한국 여행의 불편은 일본보다 더 자주, 더 강하게 나타났다. 특히 디지털 진입 장벽과 환대 부족이 핵심 요인으로 지적되었다.

많은 외국인 관광객들이 어디를 가든 가입과 인증을 요구받는다는 반응을 보였다. 야놀자리서치는 ‘방한 관광객 불편 경험 구조 진단’ 보고서를 통해 글로벌 커뮤니티 레딧에 올라온 최근 3년간의 여행 게시글을 분석했다. 디지털 관문에서 막히는 현상은 한국과 일본 간의 뚜렷한 차이를 보여준다. 불편 경험 언급 비율은 한국이 11%로 일본의 7%보다 높았다.

한국에서 더 자주 불편을 느낀다는 의미이다. 불편이 발생하는 지점 또한 다르다. 한국은 디지털(27.8%), 관광 정보·안내(16.4%), 교통(13.1%), 결제(12.0%) 순으로 나타났다. 특히 가입·인증(13.1%), 결제 수단(11.5%), 앱 오류(10.4%) 등 여행 시작 전 단계에서 문제가 많았다.

배달 및 예약을 위해 앱을 다운로드하면 결제 단계에서 해외 카드가 거부되거나 현지 인증 번호를 요구하는 경우가 빈번하다. 이는 내국인 중심의 시스템이 외국인에게는 장벽으로 작용하는 것이다. 교통 또한 유사한 문제를 안고 있다. 해외 카드로 교통카드를 충전하는 환경은 최근에야 개선되었으며, 3월부터 아이폰 사용자도 해외 카드 충전이 가능해졌다.

이전에는 안드로이드 기반에 한정되었고, 실물 카드 역시 해외 결제가 어려웠다. 무인 발권기도 해외 카드 결제를 지원하지 않아 현장에서 표를 구매하지 못하는 사례가 발생했다. 반면 일본은 교통(23.0%), 관람·체험(15.9%), 식사(12.8%) 등 현장 경험 과정에서 불편 경험이 주로 나타났다. 한국은 오프라인 인프라는 강하지만, 진입 과정이 이를 상쇄하는 구조를 가지고 있다.

야놀자리서치 선임연구원 윤효원은 일본은 환승이나 대기 등 이동 과정에서 피로가 쌓이는 반면, 한국은 예약, 지도 검색, 결제 단계에서 인증에 막히는 ‘디지털 장벽’이 크다고 분석했다. 또한 외국인에게 한국은 내부는 편리하지만 진입이 어려운 ‘디지털 요새’로 보일 수 있다고 덧붙였다. 불편의 강도 또한 높게 나타났으며, 특히 환대 부족이 ‘고충격’으로 작용하고 있다. 불편의 횟수보다 불편의 강도가 더 중요하게 고려되어야 한다.

감성 분석 결과, 한국은 일본보다 전반적으로 부정적인 감정 수치가 높았다. 특히 사회문화(0.61), 디지털(0.52), 교통(0.48) 분야에서 강한 부정 감정이 나타났다. 그중 ‘태도·환대’는 0.78로 가장 높은 수치를 기록했다. 외국인에 대한 배타적인 시선, 소통 거부, 택시 승차 거부 등은 단순한 불편을 넘어 관광 경험 전체를 훼손하는 요인으로 작용했다.

일본은 특정 항목이 아닌 다양한 영역에서 피로가 누적되는 구조를 보였다. 경희대학교 호텔관광대학 교수 최규완은 결제 오류는 반복되는 불편이지만, 환대 부족은 한 번만으로도 국가 이미지에 큰 타격을 준다고 지적하며, 포용적인 서비스 기준과 사회 전반의 공감 역량이 필요하다고 강조했다. 야놀자리서치는 개선 과제로 디지털 진입 장벽 완화, 글로벌 결제·인증 체계 구축, 환대 문화 정착을 제시했다. 단기적으로는 다국어 환경 개선과 해외 접속 오류 해소가 필요하며, 중장기적으로는 여권 기반 인증과 글로벌 결제망 연동 등 디지털 표준화가 중요하다.

야놀자리서치 원장 장수청은 관광 경쟁력은 무엇을 보여주느냐보다 얼마나 편하게 경험하게 하느냐에 달려 있으며, 외국인을 동반자로 보고 글로벌 기준에 맞는 관광 생태계로 전환해야 할 시점이라고 밝혔다





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