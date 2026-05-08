한국 식품산업협회와 한-아프리카 재단이 K-푸드 융합 행사를 공동 개최

한국식품산업협회(회장 박진선, 이하 협회)가 한-아프리카 재단과 함께 5월 6일(현지시간) 주이집트 대사관저에서 K-푸드 융합 행사를 공동 개최했다. 이날 행사는 협회 회원사를 비롯하여 식품업체 16개사 관계자들로 구성된 K-푸드 이집트 시장개척단이 참가했고, B2B 수출상담회와 B2C 시식행사가 진행됐다. B2B 수출상담회에는 이집트 바이어 대상 1:1 비즈니스 상담 및 업계 리더들과의 네트워킹 행사가 진행됐으며, B2C 시식행사에선 기업별 시식부스와 이집트인 한식 셰프와 함께하는 비빔밥 및 화채 만들기 체험부스가 운영됐다.

한국식품산업협회(회장 박진선, 이하 협회)가 한-아프리카 재단 과 함께 5월 6일(현지시간) 주이집트 대사관저에서 K-푸드 융합 행사 를 공동 개최했다. 이날 행사는 협회 회원사를 비롯하여 식품업체 16개사 관계자들로 구성된 K-푸드 이집트 시장개척단 이 참가했고, 오전에는 B2B 수출상담회 , 오후에는 B2C 시식행사 가 진행됐다.

오전 B2B 수출상담회에선 이집트 바이어 대상 1:1 비즈니스 상담 및 업계 리더들과의 네트워킹 행사가 진행됐다. 상담회에는 이집트 내 주요 대형마트, 식품, 제조사, 외식 프랜차이즈 및 F&B 서비스 플랫폼, 물류 유통 체인, 비즈니스 컨설팅 회사 등 총 51개사 80여 명이 참가했으며, 총 160여 건의 상담과 약 850만 달러 규모의 상담액을 달성하는 성과를 거두었다. 참여 기업들은 현지 바이어와 상담을 진행하면서 현지 시장에 대한 직접적인 정보 습득으로 수출 계약 체결 가능성을 높였다.

오후 B2C 시식행사에선 기업별 시식부스와 함께 이집트인 한식 셰프와 함께하는 비빔밥 및 화채 만들기 체험부스가 운영됐다. 행사에는 이집트 투자통상부 관계자, 이집트 내 무역과 투자 유치를 지원하는 상업서비스청(ECS) 관계자, 현지 유명 인플루언서 및 한류팬 등 200여 명이 참석했다. K-푸드 이집트 시장개척단은 최근 K-컬처 인기에 아프리카 소비재 시장이 주목되면서 협회와 한-아프리카 재단이 지난해 ‘K-푸드 아프리카 진출 협력’ 등을 위한 업무협약을 체결한 후 지속적인 협업을 통해 이번 행사를 공동 주최했다.

행사는 단순한 문화 체험을 넘어 K-푸드를 매개로 문화와 무역, 투자를 유기적으로 연계한 융복합 장으로 마련됐다. 이번 행사에서 한국 식품기업들이 이집트 식품기업 관계자 및 바이어들과 만나 네트워크를 쌓고 협업 기회를 창출했고, 이를 통해 앞으로 K-푸드의 수출을 촉진하는 역할을 할 것으로 기대된다. 박진선 한국식품산업협회 회장은 “오늘 행사가 한국 식품의 다양성과 매력을 직접 경험하고, 서로의 문화를 이해하는 소중한 계기가 되었다”며 “앞으로도 식품산업협회가 한-이집트 양국 식품산업 간 협력이 지속 확대되도록 노력해 나갈 것”이라고 말했다.

김영채 한-아프리카 재단 이사장은 “한국에 이집트는 단순한 파트너를 넘어 상호 호혜적인 협력을 강화할 수 있는 중요한 국가”라며 “오늘 행사를 통해서 양국 소비자 및 기업들이 서로 연결되고, 양국 간 실질적이고 지속적인 협력 관계가 이어지길 바란다”고 밝혔다. 김나혜 인턴기자 kim.nahye1@joongang.co.k





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

한국 식품산업협회 한-아프리카 재단 K-푸드 융합 행사 B2B 수출상담회 B2C 시식행사 K-푸드 이집트 시장개척단 이집트 바이어 업계 리더 네트워킹 행사 기업별 시식부스 이집트인 한식 셰프 비빔밥 화채 만들기 체험부스 이집트 투자통상부 관계자 이집트 내 무역과 투자 유치를 지원하는 상업서비스청(ECS) 관계자 한류팬 K-컬처 인기에 아프리카 소비재 시장이 주목되면서 협회와 한-아프리카 재단이 지난해 행사 K-푸드 문화와 무역 투자를 유기적으로 연계한 융복합 장으로 마련됐다. 한국 식품의 다양성과 매력을 직접 경험하고 서로의 문화를 이해하는 소중한 계기가 되었다. 앞으로도 식품산업협회가 한-이집트 양국 식품산업 간 협력이 지속 확대되도록 노력해

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[단독] “중소기업 사장님들 어쩌나”…한국 휩쓴 알리바바 도매상도 손댄다韓시장 전문가 채용공고 B2B 플랫폼까지 준비 K중기에 큰 타격 우려

Read more »

LG전자 '전기차 충전소·로봇도 1조 사업으로'조주완, 인베스터포럼 열어중장기 사업포트폴리오 제시플랫폼·B2B·신사업 분야서2030년 영업이익 75% 달성4분기에 밸류업 계획 발표

Read more »

'국내 1위 세탁기업 넘어 업계 글로벌 기준 될 것'김상영 크린토피아 대표33년간 15억벌 세탁 B2C 경쟁력B2B·해외까지 영토확장가맹본부와 분쟁 악재 지우고리브랜딩 글로벌 확장 준비

Read more »

'돈버는 AI 시작, 1억명이 쓰게 할 것' 포부 밝힌 SKT [팩플]AI DC(데이터센터), AI B2B(기업 간 거래), AI B2C(기업 소비자 간 거래) 각각 분야에서 수익 창출을 꾀할 계획이다. 유 대표는 '올해부터 본격적으로 돈버는 AI를 시작할 것'이라며 'AI 데이터센터에서 시작해 AI B2B, AI B2C(기업-소비자 거래)로 이어나갈 것'이라고 말했다. SK텔레콤은 AI DC 사업을 구독형 AI 클라우드(GPUaaS), 컨테이너형으로 단시간에 제작할 수 있는 ‘모듈러 AI DC’, 고객 주문 제작형 ‘데디케이티드 AI DC’, 하이퍼스케일급 AI DC 등 4개 사업 모델로 나눴다.

Read more »

정부 '독과점' 지적 여파?…CJ제일제당, 설탕·밀가루 값 내린다기업 간 거래(B2B) 제품값을 내린 데 이어, 소비자가 체감할 수 있는 기업과 소비자간 거래(B2C)용 제품 가격도 내리겠다고 밝혔다. 지난달 초 B2B용 설탕과 밀가루 가격을 각각 평균 6%, 4% 내린 것에 이어 이번엔 소비자용 제품 가격을 내리기로 했다. 앞서 대한제분도 이달부터 곰표고급제면용 밀가루 20㎏ 등 B2B 제품을 비롯해 일부 2.5㎏·1㎏ 단위의 B2C 제품 가격을 평균 4.8% 인하했다.

Read more »

B2C 우유 시장 위축 속, 유업계 B2B 시장 공략 '총력'저출산과 대체 음료 확산으로 B2C 우유 시장이 감소하는 가운데, 유업계가 카페, 베이커리, 급식 등으로 공급하는 B2B 시장 공략에 집중하고 있습니다. 서울우유, 남양유업, 건국유업, 매일유업 등 주요 업체들이 맞춤형 제품 개발과 유통 채널 협력을 통해 B2B 시장 점유율 확대를 추진하고 있습니다.

Read more »