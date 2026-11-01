한국 수출 1조달러 눈앞 62년 만의 대기록
한국이 인공지능 반도체 호황으로 연 수출 1조달러 달성에 성공, 세계 4강 진입. 반도체 편중과 미 통상 압박은 여전히 과제.
산업통상부 는 1일 10월 수출입 동향을 발표하며 한국이 올해 연간 수출액 1조달러 달성에 눈앞에 다가섰다고 밝혔다. 이는 1964년 첫 1억달러 수출 달성 이후 62년 만에 수출 규모가 1만배로 커진 역사적 사건이다. 현재 추세라면 11월 중하순에 공식적인 1조달러 벽을 넘을 것으로 전망된다.
반도체 AI 호황이 이끈 역대급 기록
10월 한 달간 수출액은 1천152억8천만달러로 전년 동기 대비 93.7% 급증했다. 올해 1월부터 10월까지 누계 수출액도 사상 처음으로 9천억달러를 돌파했다. 주력 품목 20개 중 무려 18개 품목이 증가하며 성장이 고르게 이어졌다.Also read삼성SDS·LG CNS, 12조원 로봇SW 시장 선점을 위한 플랫폼 경쟁
수출 성장의 선두에는 인공지능 반도체 산업이 자리했다. 10월 반도체 수출액은 5천64억4천만달러로 전년 동월 대비 259.4% 폭증했다. 이는 역대 10월 중 최대 규모이자 월간 기준 9월에 이어 두 번째로 높은 기록이다.
글로벌 빅테크 기업들의 인공지능 설비투자 확대로 메모리 가격과 수출 물량이 모두 상승하며 실적을 견인했다. AI 투자 효과는 저장장치 및 전력기기 부문으로도 확산되었다.
차종 및 비주력 품목도 역대 최고 치
컴퓨터 수출은 서버용 솔리드스테이트드라이브 수요 증가로 496.6% 늘어난 58억5천만달러를 기록했다. 데이터센터용 변압기와 전선 등 전기기기 수출도 74.0% 증가한 19억9천만달러로 사상 최대치를 경신했다.
자동차 수출 역시 18.1% 증가한 65억5천만달러로 역대 10월 최대치를 달성했다. 하이브리드차 수출이 53.1%, 전기차는 41.6% 늘며 실적을 이끌었다.
바이오와 화장품 부문에서도 역대 10월 최고 실적이 나왔다. 바이오헬스 수출은 30.2% 늘어난 15억3천만달러를 기록했으며 화장품은 주요 시장인 미국과 중국, 유럽연합에서 성장하며 57.5% 증가했다.
농수산식품 수출은 11.6% 늘어난 11억1천만달러로 역대 10월 최대였다. K푸드 인기에 따라 면류와 음료, 소스류 등이 호조를 보였기 때문이다.
반도체 쏠림과 통상압박 등 남은 숙제
역대급 수출 성과 뒤에隠된 과제도 산적해 있다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중이 올해 상반기 30%대에서 지난달 49%로 급증하며 쏠림 현상이 심화되었다. 반도체 제외 수출 증가액 대비 전체 증가액에서 반도체 기여도가 73%에 달한다.
물량보다는 단가 상승에 의존하는 수출도 문제로 지목된다. 석유제품과 석유화학은 수출액은 각각 80%, 27.5% 늘었지만 물량은 오히려 줄어들었다.
미국 중간선거 이후 통상환경도 불확실성이 크다. 선거 결과에 따라 의회 차원의 행정부 견제가 강화될 수 있으며, 관세 및 대미 투자 압박이 지속될 전망이다.
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