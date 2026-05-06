한국 수출 다변화 전략 강화…화장품·김 수출 증가와 엠티아이 코드 세분화

한국 수출에서 화장품과 김의 비중이 증가하며 K-뷰티와 K-푸드의 글로벌 영향력을 입증했다. 산업통상자원부는 주력 수출품목을 20개로 확대하고, 반도체·자동차·배터리 등 주요 품목의 엠티아이 코드를 세분화해 수출 통계의 정확성을 높였다. 이번 조치는 수출 다변화와 산업 경쟁력 강화를 목표로 한다.

한국 화장품과 김 수출이 글로벌 시장에서 두각을 나타내고 있다. 한국무역협회(KOTRA)의 수출입 통계(K-STAT)에 따르면, 지난해 화장품 수출액은 114억 4900만 달러로 기록되며 K-뷰티 인기를 입증했다.

또한 김은 라면과 함께 K-푸드의 대표주자로 부상하며 11억 3300만 달러의 수출액을 달성했다. 전체 수출에서 화장품과 김이 차지하는 비중은 각각 1.61%와 0.16%로 나타났으며, 이는 한국 수출의 다각화와 글로벌 경쟁력 향상을 반영하는 지표다. 산업통상자원부는 기존 15개 주력 수출품목을 20개로 확대 재편한다고 6일 발표했다. 2020년 개편 이후 6년 만에 이루어진 이 조치는 전기기기(2.4%), 비철금속(2.1%), 농수산식품(1.7%), 화장품(1.6%), 생활용품(1.3%) 등 5개 품목을 추가함으로써 수출 다변화 전략을 강화하는 것을 목표로 한다.

이 20개 주력 수출품목은 전체 수출의 86.3%를 차지하며, 기존 15개 품목(77.2%)보다 더 광범위한 수출 동향을 분석할 수 있는 기반을 마련했다. 산업통상자원부는 이번 재편을 통해 수출 다변화 동향, 수출 규모, 산업 위상 등을 고려해 보다 상세한 수출 통계를 제공할 수 있게 되었다고 설명했다. 또한, 반도체·자동차·배터리 등 주요 수출품목의 세부 항목 코드인 엠티아이(MTI) 코드도 신설·통합·조정했다. 엠티아이 코드는 세계 공통인 HS 코드를 한국 산업 구조에 맞게 재분류한 것으로, 이번 조정으로 반도체 분류가 더 세분화되었다.

기존에는 '집적회로' 코드 안에 메모리반도체와 시스템반도체를 구분하지 않았으나, 이제 디램(D-RAM), 낸드(NAND), 시스템으로 세분화해 1분기 수출액을 각각 357억 9천만 달러, 53억 9천만 달러, 121억 1천만 달러로 집계했다. 자동차 분류도 승용차, 전기차 등 차종과 파워트레인별로 세분화해 내연기관차, 하이브리드차, 전기차 등으로 정리했으며, 신차와 중고차도 구분해 수출 동향을 더 정확하게 파악할 수 있게 했다. 배터리 분야에서는 리튬이온배터리를 별도 코드로 분리하고, 양극재·전해액·분리막 등 배터리 소재도 통합해 통계의 정확성을 높였다.

산업통상자원부는 이번 엠티아이 코드 개정에 따른 통계 왜곡을 방지하기 위해 2022년 이후 자료부터 소급 적용해 통계적 일관성을 유지하도록 했다. 새 코드에 따른 통계는 한국무역협회 수출입 통계 시스템에서 다음 달 1일부터 조회할 수 있다





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