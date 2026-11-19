한국이 사상 처음으로 연간 수출 1조달러 달성을 이루었다. 하지만 미국 등 주요국의 통상 압박과 내수 유통 구조의 대기업 편중 문제, 그리고 내년 반도체 가격 변동성에 따른 수출 여건 악화가 주요 과제로 대두되고 있다.

한국이 지난 19일 서울 강남구 코엑스에서 한국무역협회 임직원들과 함께 사상 최초 연간 수출 1조달러 달성을 기념하며 '1,000,000,000,000' 숫자 조형물을 들고 기념 촬영을 마치는 등, 국가 무역의 새 역사가 쓰였다.

그러나 수출 규모가 사상 처음 1조달러를 돌파한 만큼, 한국 경제가 풀어야 할 난제도 함께 증가했다. 대규모 무역흑자는 교역 상대국들의 통상 압박으로 이어질 위험이 상존하며, 국내에서는 수출 호황의 과실이 대기업에 집중되는 구조적 문제가 해결되지 않았다.

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특히 반도체 호황에 힘입은 현재의 수출 성장세가 내년에도 유지될지 여부가 관건이며, 당장 미국과의 통상 마찰이 주요 부담으로 작용하고 있다. 강감찬 산업통상부 무역투자실장은 18일 정부세종청사에서 열린 브리핑에서 올해 10월까지 대미 무역흑자가 1천억달러를 조금 넘긴다고 밝혔다.

강 실장은 "무역수지 흑자가 통상 압박으로 다가올 수 있다"며 우려했다. 미국의 철강과 자동차 품목에 대한 관세 부과 등 보호무역 조처가 이어지는 가운데, 반도체等领域에서 한국 기업의 투자 확대를 요구하는 움직임이 있는 것으로 전해졌다.

다만 강감찬 실장은 구체적인 요구 사항이 공식화된 것은 아니라고 선을 그었으나, 문제는 미국에만 국한되지 않는다. 산업통상부 자료를 보면 올해 1월부터 10월까지 한국의 무역흑자는 베트남이 479억달러, 인도가 157억달러, 튀르키예가 64억달러, 멕시코가 50억달러에 이른다.

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베트남은 첨단산업 투자 확대와 기술이전을 요구하고 있으며, 인도는 현지 부품 조달 확대와 신규 조선 투자를 요구하는 상황이다. 튀르키예는 자유무역협정(FTA) 양허 철회 혹은 파기를 주장하고 있어 통상 리스크가 다각화되고 있다.

무역흑자 구조와 통상 마찰 완화 방안

일부 무역흑자국에서는 한국 기업의 현지 공장이 한국산 부품과 소재를 들여와 제품을 생산한 뒤 제3국으로 수출하는 공급망이 형성되어 있어 '구조적 흑자'가 발생하고 있다. 이러한 구조를 근본적으로 완화하기 위한 논의가 시급하다.

강감찬 산업통상부 무역투자실장은 "한국이 지속적으로 큰 무역흑자를 내는 나라와는 투자와 산업협력을 확대해 통상 마찰을 줄일 필요가 있다"고 설명했다. 이는 단순한 관세 협상을 넘어 산업 생태계 협력으로 나아가야 함을 시사한다.

중소기업 실적 호조 속 대기업 편중 지속

국내에서는 수출 성과가 얼마나 확산되느냐가 중요한 쟁점으로 부각된다. 전체 수출 증가분에서 비수도권이 차지하는 비율은 2024년 23.2%에서 올해 1월부터 10월까지 44.9%로 높아졌다.

중소기업의 수출 실적도 긍정적이다. 올해 1월부터 10월까지 중소기업 수출은 지난해 같은 기간보다 9.9% 늘어난 1076억달러로 역대 최대치를 기록했다. 중견기업 수출도 1월부터 3분기까지 1037억달러로 11.5% 증가해 같은 기간 최고치를 달성했다.

그럼에도 대기업 쏠림 현상은 여전하다. 강감찬 실장은 "반도체와 석유화학은 자동차와 조선에 견줘 고용 규모가 상대적으로 작고 협력업체로 이어지는 공급망도 짧아 수출 확대의 효과를 체감하기 어렵다"고 지적했다.

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강 실장은 "대기업 편중은 분명히 존재한다. 수출로 얻은 이익이 협력사로 충분히 이어지지 못하는 점은 아쉽다"며 "정부가 강제하기보다는 기업 간 상생의 형태로 발전시켜야 한다"고 밝혔다.

내년 수출 전망과 반도체 의존도 위험

내년 수출 여건은 올해보다 녹록지 않을 전망이다. 젠슨 황 스캔들 이후 인공지능 관련 투자 증가세가 둔화하면 반도체 수출단가가 하락할 수 있고, 중동 정세가 안정되면 유가 하락으로 석유제품 수출액이 줄어들 수 있다.

전체 수출액 가운데 반도체 수출액 비중은 2023년 15.6%, 2024년 20.8%, 2025년 24.4%, 2026년 32.6%까지 늘어날 것으로 예상된다. 이는 반도체 가격 하락이 국내 경제에 미칠 충격이 이전보다 훨씬 커졌음을 의미한다.

국제무역통상원 분석에 따르면 1989년부터 2011년까지는 수출 증가율이 물량의 기여도가 더 컸지만, 올해 수출 증가는 물량 기여도 26.1%포인트보다 수출 단가 기여도 34%포인트가 더 큰 것으로 나타났다.

마더팩토리 유지와 신산업 육성 전략

강감찬 산업통상부 무역투자실장은 내년 수출액이 올해보다 감소할 가능성을 언급하면서도, 반도체 수출 물량 증가와 인공지능 투자 확대 기조를 고려하면 수출 1조달러 달성은 기대할 수 있다고 봤다.

반도체 의존도를 낮출 새로운 수출산업을 키우면서 국내 생산기반을 지키는 일도 과제다. 정부는 바이오와 로봇 등 신산업 육성과 주력 제조업의 인공지능 전환, 국내 투자 확대를 추진할 방침이다.

강 실장은 "통상 마찰을 줄이기 위해 해외 생산거점을 늘리더라도 국내에는 연구개발과 핵심 생산시설을 갖춘 '마더팩토리'를 유지해야 한다"고 강조했다. 이는 글로벌 공급망 재편기에서 한국의 산업 경쟁력을 유지하기 위한 핵심 전략으로 평가된다.