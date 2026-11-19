인천 아레나스 영종 물류센터에서 반도체 수출 물량 처리 현장을 직접 살펴보고, 세관과 기업의 협업이 어떻게 한국 수출의 속도를 높이는지 분석합니다.

대한민국 수출의 핵심 허브인 인천 아레나스 영종 물류센터 에서는 AI 붐으로 가격 상승이 두드러지는 K반도체를 실은 작은 상자들이 쉴 새 없이 이동하고 있다. 10월 17일 오후 4시 기준, 가로 35cm 세로 50cm 높이 60cm 크기에 무게 10kg 미만인 이 박스 하나에는 약 10억 원에 달하는 가치가 담겨 있다. 창고 전체에 쌓인 반도체의 총 가치는 조 단위일 것으로 추정되며, 이는 한 달 치 수출 물량보다도 적은 양에 불과하다.

매일 1만 5천 건 수출신고가 몰리는 현장

아레나스 영종 물류센터는 평소 한 달에 1만 5천 건이 넘는 수출 신고가 처리되는 초고속 처리 단지이다. 특히 물량이 집중되는 날에는 하루 1천 건을 훌쩍 넘는 신고가 쏟아져 나오며, 이를 '전쟁터'에 비유할 정도로 업무 강도가 높다. 현장 직원들은 형광 조끼를 입고 일사불란하게 움직이며, 낮에 출하한 반도체를 당일 밤 비행기에 적재하기 위한 작업을 마감 없이 이어간다. 38세 김 모 씨를 비롯한 직원들은箱体 이동을 반복하면서도 보람을 느끼며, 분기 말 같은 폭주기에는 훨씬 더 치열한 현장이 펼쳐진다고 설명한다.

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세관과 기업이 같은 팀인 비결

이처럼 원활한 흐름이 가능한 이유는 절차 혁신과 협력 체계 때문이다. 과거에는 보세화물을 운송서류상의 화물 단위로 관리해야 해, 상자 분할 때마다 승인 절차와 화물 관리번호 분할이 필요했다. 그러나 인천공항세관은 2023년 이곳을 국내 1호 복합물류 보세창고로 지정하며 절차를 개선했다. 이제는 품목과 수량 단위로 화물을 관리하며, 소분과 재포장 작업에 대해 연간 포괄 승인을 받아 출하 건마다 신속하게 신고할 수 있게 되었다.

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삼성전자 창고 이전과 10분 거리 효과

삼성전자는 신속한 대응을 위해 충남 온양 사업장 옆에서부터 인천공항 자유무역지역으로 창고를 옮겼고, 2023년에는 영종 거점을 추가로 확보했다. 이로 인해 창고에서 공항 화물 터미널까지 이동 시간이 불과 10분 남짓으로 줄었다. 중국과 베트남, 필리핀 등에서 후공정을 마친 반도체들도 인천으로 집결되어 즉시 수출되며, 세관과 기업은 '원팀'으로 일관하여 항공편 스케줄에 맞춰 패스트트랙으로 물건을 실어 나른다.

24시간 상시 통관과 온습도 관리

반도체의 특성상 창고 내 온도는 23도를 일정하게 유지하며 습도도 정기적으로 관리된다. 클린룸에서는 고객이 2천 개만 주문해도 반도체 1만 개가 든 상자에서 필요한 만큼 덜어 새 상자에 담는 정밀 작업이 진행된다. 인천공항본부세관 통관감시국 관계자는 24시간 상시 통관체계를 유지하여 야간과 공휴일에도 통관 공백이 없음을 강조했으며, 오후 4시 트럭에 오른 상자들은 당일 밤 비행기라는 마감 시한을 정확히 맞추고 공항으로 향하고 있다.