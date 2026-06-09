한국 1분기 GDP 성장률 1.8%… 속보치 상향 및 GNI 사상 최고 증가

한국은행이 발표한 2025년 1분기 국민소득(잠정) 통계에 따르면, 실질 GDP 성장률이 1.8%로 속보치(1.7%)에서 상향 조정되었다. 수출과 설비투자가 높은 증가率을 기록하며 성장을 이끌었고, 실질 GNI는 전년 동기 대비 13.2% 증가해 사상 최고치를 기록했다. 1인당 GNI도 상향 조정된 3만 6963달러로 집계되었다.

한국 경제 가 올해 1분기 예상보다 높은 성장률을 기록했다. 한국은행 이 발표한 '2025년 1분기 국민소득(잠정)' 통계에 따르면, 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 1.8%로, 지난 4월 공개된 속보치(1.7%)에서 0.1%포인트 상향 조정되었다.

이는 시장 예상을 크게 웃돌는 수준으로, 한국 경제의 회복세가 예상보다 견조하다는 신호로 해석된다. 주요 지표를 살펴보면, 수출이 반도체 등 정보기술(IT) 품목을 중심으로 5.9% 증가하며 강력한 모멘텀을 제공했다. 수입도 기계 및 장비, 자동차 등을 중심으로 3.9% 늘었다. 투자 부문에서는 설비투자가 기계류와 운송장비 등의 증가로 6.6%나 뛰어올랐으며, 건설투자도 건물건설과 토목건설 모두 늘어 1.4% 성장했다.

내수 측면에서는 민간 소비가 의류 등 재화 소비와 금융 등 서비스 소비의 증가로 0.6% 올랐으나, 정부 소비는 건강보험 급여비 지출 감소 영향으로 0.4% 감소했다. 성장률에 대한 부문별 기여도를 분석하면, 순수출(수출-수입)이 1.1%포인트, 민간소비 0.3%포인트, 건설투자 0.2%포인트, 설비투자 0.6%포인트로 각각 기여하며 총 내수 기여도는 0.7%포인트로 집계되었다. 특히 순수출의 기여가 두드러진 가운데, 속보치 대비 설비투자와 수출 성장률이 각각 1.8%포인트, 0.8%포인트 상향 조정된 반면 수입도 0.9%포인트 높아지며 순수출의 영향력이 상대적으로 커졌다.

한편 실질 국민총소득(GNI)은 전기 대비 9.2%, 전년 동기 대비 13.2%나 증가하며 사상 최고 수준의 증가율을 보였다. 명목 GNI는 전기 대비 11.0%, 전년 동기 대비 17.1% 상승했고, GDP 디플레이터는 전년 동기 대비 12.9% 올랐다. 총저축률은 41.7%로 전기 대비 5.7%포인트 상승했으나, 국내총투자율은 25.3%로 전기 대비 2.9%포인트 하락했다. 이는 소득 증가분이 소비보다 저축으로 집중되는 경향을 시사한다.

다른 발표 내용으로는, 2024년 실질 GDP가 전년 대비 1.1% 개선되었고 명목 GDP는 2676조 7000억원으로 4.4% 증가한 것으로 집계되었다. 2024년 1인당 GNI는 3만 6963달러(5257만원)로, 기존 공개치보다 108달러 상향 조정되었다. 이는 한국 경제의 규모와 국민의 평균 소득 수준이 꾸준히 확대되고 있음을 보여주는 지표다





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