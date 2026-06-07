한국 보건의료운동의 거목, 우석균 전 성수의원 원장 별세

우석균 전 성수의원 원장이 투병 끝에 64세로 별세했다. 그는 성수동에서 24년간 노동자와 사회적 약자를 진료하며 의료 민영화 저지와 건강권 운동에 헌신한 한국 보건의료운동의 대표적 인물이다. 성수의원을 통해 의료 사각지대 환자를 돌보고, 현장 경험을 바탕으로 의료의 사회적 접근을 강조하며 다양한 운동과 저술 활동을 펼쳤다. '건강은 보편적 권리'라는 신념으로 공공의료 확충을 외쳤으며, 코로나19 팬데믹 시기에는 취약계층 보호를 위해 목소리를 냈다. 고인의 철학과 실천은 시민사회 보건의료운동에 깊은 영향을 남겼다.

우석균 전 성수의원 원장이 투병 끝에 7일 별세했다. 향년 64세. 그는 서울 성동구 성수동에서 24년간 노동자와 사회적 약자를 진료하며, 의료 민영화 저지와 노동자 건강권 운동에 앞장선 한국 보건의료운동 의 대표적 활동가였다. 2001년부터 성수동 성수의원 을 운영하며 노동자, 미등록 이주노동자, 장애아동과 가족, 노인, 성소수자 등 의료 접근이 어려운 환자들을 돌보았고, 단순한 동네의원이 아닌 환자의 생활, 가족, 차별 경험까지 함께 살피는 공간으로 만들었다.

고인은 현장에서 길어올린 문제의식을 바탕으로 의료 문제를 사회구조 문제로 읽어내며, 인도주의실천의사협의회 공동대표와 보건의료단체연합 정책위원장 등을 역임하며 의료 민영화 저지와 공공의료 확충을 위해 행동해왔다. 특히 한·미 FTA 협상 당시 의료 분야 공공성 훼손을 경고했고, 코로나19 팬데믹 시기에는 공공의료 병상과 인력 확충을 요구했다.

'건강은 시장의 상품이 아닌 누구나 누려야 하는 보편적 권리'라는 철학으로 시민사회 보건의료운동의 기준을 제시했다. 저술 활동도 활발히 하여 '건강과 대안' 운영위원과 '의료와 사회' 편집위원으로 활동했고, 여러 책을 공동 집필했다. 지난해에는 그의 글을 모은 저작선이 출간됐다. 고인의 장례는 시민사회단체장으로 엄수되며, 빈소는 서울대병원 장례식장, 추모식은 8일 오후 8시, 발인은 9일 오전 7시, 장지는 마석모란공원 민주열사 묘역이다





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