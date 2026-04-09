한국 발굴팀, 이집트 라메세움 신전 탑문에서 람세스 2세 카르투슈 발견

한국 발굴팀이 이집트 룩소르의 라메세움 신전 탑문 기초석에서 람세스 2세의 이름을 새긴 카르투슈를 발견했다. 이집트 제국 전성기를 이끈 람세스 2세의 유물을 통해 신전 건축 시기와 당시 상황을 파악하는 데 중요한 단서를 제공한다. 국가유산청은 라메세움 신전 탑문 복원을 위한 국제개발협력(ODA) 사업을 진행하며 현지 기술 전수에도 힘쓰고 있다.

라메세움 신전 탑문 기초석에서 발견된 람세스 2세 의 카르투슈 는 고대 이집트 문명의 화려한 역사를 다시금 조명하는 중요한 발견으로 평가받고 있다. 람세스 2세 는 기원전 12세기 이집트 제국의 전성기를 이끌며, 수많은 건축물을 건설하고 영토를 확장하여 역사상 가장 위대한 파라오 중 한 명으로 칭송받았다. 이번에 한국 발굴팀에 의해 발견된 카르투슈 는 람세스 2세 의 이름을 새긴 상형문자 표식으로, 3천 년이 넘는 시간 동안 땅 속에 묻혀 있다가 세상에 모습을 드러냈다. 국가유산청은 산하 한국전통문화대 발굴연구팀이 이집트 룩소르 유적의 라메세움 신전 탑문을 조사하는 과정에서 이 카르투슈 를 발견했다고 발표했다. 라메세움 신전 은 람세스 2세 가 자신의 장례를 위해 건설한 건축물로, 그의 업적을 기리고 영원한 안식을 기원하는 장소였다. 이번 발견은 라메세움 신전 의 건축 시기와 당시 상황을 이해하는 데 중요한 정보를 제공할 것으로 기대된다.

탑문은 신전의 정문 역할을 하는 구조물로, 이번 발굴을 통해 탑문의 초기 건설 단계와 변화 과정을 추정할 수 있는 다양한 자료가 확보되었다. 특히, 카르투슈의 발견은 신전 내 건축물의 건립 순서를 파악하는 데 결정적인 단서를 제공하며, 람세스 2세 시대의 건축 기술과 당시 사회상을 연구하는 데 기여할 것으로 보인다.\이번 발굴은 람세스 2세의 카르투슈뿐만 아니라, 다양한 유물과 자료를 함께 발굴하여 라메세움 신전에 대한 심층적인 연구를 가능하게 했다. 연구팀은 탑문터에서 람세스 2세의 영토 확장 범위를 짐작하게 하는 미지의 지명이 새겨진 건축 부재와 신전 건립 당시 석재 운반 및 축조 방식을 추정할 수 있는 지층 등을 확인했다. 이러한 자료들은 탑문의 복원 작업을 위한 중요한 기초 자료로 활용될 것이다. 국가유산청은 2023년부터 이집트 유물최고위원회와 협력하여 라메세움 신전의 탑문 복원을 위한 국제개발협력(ODA) 사업을 진행해 왔다. 이 사업은 단순히 유적을 복원하는 것을 넘어, 현지 문화유산 보존 기술을 전수하고 이집트 문화유산 분야 실무자들의 역량을 강화하는 데에도 초점을 맞추고 있다. 이를 위해 국가유산청은 현장에 가설덧집을 설치하여 쾌적한 작업 환경을 조성하고, 부재 실측 및 3차원(3D) 스캐닝 기술 교육을 통해 현지 전문가들의 기술 역량을 향상시키고 있다. 지난해 6월부터는 탑문 북쪽 일대를 조사하여 탑문 조성 초기부터 근대기까지의 다양한 고고학 자료를 확인했으며, 20세기 초 나일강 범람을 막기 위해 건설된 석축 구조물도 발견했다. 이러한 발굴 성과는 라메세움 신전의 역사적 가치를 재조명하고, 고대 이집트 문명 연구에 새로운 지평을 열 것으로 기대된다.\이번 발견은 한국과 이집트 간의 문화 교류를 더욱 활성화하는 계기가 될 것으로 보인다. 한국의 발굴 기술과 이집트의 문화유산 보존 노력의 시너지를 통해 라메세움 신전의 가치를 전 세계에 알리고, 양국 간의 우호적인 관계를 더욱 돈독하게 할 수 있을 것이다. 람세스 2세의 카르투슈 발견은 단순한 고고학적 성과를 넘어, 인류의 역사와 문화를 이해하는 데 중요한 기회를 제공한다. 이번 발굴을 통해 람세스 2세의 업적과 당시 이집트 사회의 모습을 더욱 깊이 있게 연구하고, 고대 문명의 지혜를 배우는 기회를 가질 수 있을 것이다. 앞으로도 국가유산청은 이집트 유물최고위원회와 긴밀히 협력하여 라메세움 신전 복원 사업을 성공적으로 추진하고, 고대 이집트 문명의 연구와 보존에 기여할 것이다. 이번 발견을 통해 라메세움 신전은 단순히 과거의 유적이 아닌, 현재와 미래를 연결하는 살아있는 역사적 공간으로 자리매김할 것이다. 이러한 노력들은 한국의 문화유산 분야의 위상을 높이고, 국제적인 문화 교류를 더욱 활성화하는 데 기여할 것이다. 이번 발견은 고대 이집트 문명 연구에 새로운 활력을 불어넣고, 인류의 문화 유산을 보호하고 계승하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다





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람세스 2세 카르투슈 라메세움 신전 탑문 고고학 발굴

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