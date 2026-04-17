한국 발레, 핫 뜨거운 경연장 되다: 베자르 발레 로잔 vs 몬테카를로 발레단

할리우드 배우의 발언과는 달리 한국에서 발레는 폭발적인 성장세를 보이고 있다. 올해는 모던 발레의 거장 베자르 발레 로잔과 혁신의 아이콘 몬테카를로 발레단이 대표작으로 맞붙으며 발레 시장은 그 어느 때보다 뜨겁게 달아오르고 있다. 특히 김기민, 안재용 등 한국 무용수들의 활약도 기대를 모은다.

최근 할리우드 배우 티모시 샬라메가 발레와 오페라를 두고 “아무도 관심 없어 계속 살려내야만 하는 분야”라고 언급한 발언은 한국에서는 전혀 통하지 않는 이야기다. 오히려 한국에서 발레는 뜨거운 인기를 누리며 성장하는 분야로 자리매김했다. 지난해 발레 공연 시장은 전년 대비 22.8% 성장하며 눈에 띄는 성과를 거두었다. 이는 세계 최고 수준을 자랑하는 영국 로열 발레단과 미국 ABT가 서울에서 펼친 공연의 영향도 컸다. 올해는 모던 발레의 성지인 베자르 발레 로잔 (BBL)과 혁신의 아이콘으로 불리는 모나코 몬테카를로 발레단 이 맞붙는다. 지난해 로열 발레단과 ABT의 갈라 형식 대결이 다소 싱겁게 느껴졌다면, 올해는 각 단체의 개성과 정체성이 담긴 대표작으로 승부를 겨루는 만큼 발레 시장은 더욱 뜨겁게 달아오를 전망이다. 25년 만에 서울 무대에 오르는 베자르 발레 로잔 의 ‘볼레로’는 한국 발레계에 큰 반향을 일으키고 있다.

마린스키 발레단 수석 무용수인 김기민은 “이번 생에는 못 추는 줄 알았다. 꿈을 접고 있었다”며 ‘볼레로’ 주역을 맡은 소감을 밝혔다. 그는 학생 시절부터 전설적인 발레리노 조르주 돈의 영상을 보며 ‘볼레로’를 꿈꿔왔지만, 오랜 시간 동안 여러 차례 의사를 타진했음에도 불구하고 성사되지 못했다. 이번에 한국 공연 기획사 인아츠가 BBL을 초청하면서 그의 오랜 꿈이 마침내 이루어지게 된 것이다. BBL의 내한 공연(4월 23~26일, GS아트센터)은 2011년 대전 공연 이후 15년 만이며, 서울 공연은 2001년 이후 25년 만에 이루어지는 의미 있는 무대다. 김기민은 “리허설을 해보니 지금이 ‘볼레로’를 추기에 최적의 시기인 것 같다. 몇 년 전이었다면 큰 실수를 했을지도 모른다”며 작품에 대한 깊은 이해와 자신감을 드러냈다. 과연 ‘볼레로’라는 춤이 무엇이기에 세계 발레계의 정점에 있는 무용수가 이토록 특별하게 이야기하는 것일까. ‘볼레로’는 ‘관능의 춤’이라 불리며, 20세기 모던 발레의 혁명가로 불리는 프랑스 안무가 모리스 베자르(1927~2007)가 작곡가 라벨의 점층적인 선율을 신체적 황홀경으로 승화시킨 작품이다. 원래 라벨의 ‘볼레로’는 1928년 발레리나 이다 루빈슈타인의 의뢰로 작곡된 발레곡이었다. 캐스터네츠의 리듬을 가미한 스페인 무곡 형식에서 영감을 받아 곡의 명칭도 그대로 따왔다. 그해 브로니슬라바 니진스카는 술집 테이블 위에서 홀로 춤을 추는 집시에게 점차 동화되는 구경꾼들의 모습을 담은 역동적인 안무를 완성했으며, 이 작품은 발레 역사에 중요한 기록으로 남아있다. 현재 ‘볼레로’의 원조 격으로 통하는 것은 베자르 버전(1961)이다. 이 버전은 어떠한 장식 없이 음악의 구조를 있는 그대로 무대 위에 구현하여 강렬한 파괴력을 선사한다. 붉은 원탁 위에서 펼쳐지는 솔로는 ‘멜로디’로, 원탁을 둘러싼 군무는 ‘리듬’으로 상징된다. 어둠 속에서 서서히 떠오르는 ‘멜로디’가 점차 강렬해지는 고동과 함께 ‘리듬’을 이끌어가는 연출은 관객들의 심장을 요동치게 한다. 스네어드럼 솔로로 시작해 악기가 하나둘 더해지며 크레센도되는 음악의 빌드업을, 독무가 점점 거대한 군무를 빨아들이는 듯한 춤으로 ‘동시 통역’하는 순간, 음악은 춤이 되고 춤은 음악을 보여주는 경이로운 경험을 선사한다. 김기민은 “음표가 마치 우주에서 내게 툭 떨어져서 내 손을 움직이기 시작하는 듯한 느낌에 눈물이 날 것 같고 소름이 돋는다”고 이 경이로운 경험을 표현했다. 베자르 버전의 ‘볼레로’는 ‘20세기 남성 발레의 상징’으로서 중요한 의미를 갖는다. 이 작품은 남성 무용수를 여성의 보조자가 아닌, 야성적인 에너지의 주체로 해방시켰다. 초연 당시에는 여성 주역이었으나, 1979년 베자르의 뮤즈였던 조르주 돈이 남성 버전으로 재해석하면서 그의 춤은 영화 ‘사랑과 슬픔의 볼레로(1981)’에 담겨 전 세계에 남성 무용수의 근원적인 에너지와 야성을 각인시켰다. 이후 베자르 버전 ‘볼레로’는 무용수들에게는 로망이자 안무가들에게는 끊임없는 오마주 대상이 되었으며, 15분마다 세계 어딘가에서 ‘볼레로’ 음악이 연주되는 이유가 되었다. 국내에서도 국립현대무용단은 2017년 김보람, 김용걸, 김설진의 트리플 빌 ‘쓰리 볼레로’를 기획하여 화제를 모았다. 일본에서는 배우로서도 높은 인기를 누리는 전통 예능 교겐사(狂言師) 노무라 만사이가 안무한 ‘만사이 볼레로’가 유명하다. 베자르의 ‘볼레로’가 어둠이 걷히고 태양이 다시 떠오르기를 기원하는 일본의 원시무용 ‘아메노우즈메노미코토(天宇受売命)’를 연상시킨다는 점에 착안, 2011년 동일본 대지진 당시 교겐의 ‘산바소(三番叟·신에게 오곡 풍요를 기원하는 춤)’로 재해석하여 진혼과 재생의 메시지를 전하기도 했다. 지난해에는 피겨 스케이팅 스타 하뉴 유즈루가 동일본 대지진 피해 지역의 회복과 평화를 기원하는 아이스 쇼에서 ‘만사이 볼레로’와 협업하여 무대를 꾸미기도 했다. 이러한 사례들은 베자르의 ‘볼레로’가 한계를 모르고 확장되는 ‘살아있는 고전’임을 증명한다. ‘볼레로’뿐만 아니라 베자르의 또 다른 명작 ‘불새’(1970)도 이번 공연에 함께 오른다. 모던 발레의 발상지로 불리는 발레 뤼스 원전(1910) 이후 스트라빈스키 음악에 맞춰 수많은 거장들이 안무했지만, 베자르 버전은 가장 유명한 작품 중 하나로 꼽힌다. 붉은 유니타드 의상의 주역이 잿빛 의상의 군무 속에서 스스로를 불태워 들불처럼 혁명을 일으키고 부활하는 불새가 되는 강렬한 이미지는 깊은 인상을 남긴다. 또한, 8분 길이의 독무 ‘라 루나’(1984)는 세기의 무용수 실비 길렘에 의해 전 세계적으로 공연되며 베자르의 대표적인 솔로 레퍼토리로 자리 잡았다. 무용 평론가 장인주 교수는 “베자르가 중요한 이유는 귀족 중심의 발레를 대중의 춤으로 변모시킨 혁명가였기 때문”이라고 평가하며, 1967년 아비뇽 페스티벌에서 무용수들에게 청바지를 입혀 선보인 ‘현재를 위한 미사’, 퀸의 팝 음악에 맞춰 역동적인 동작으로 관객과의 교감을 극대화하고 지아니 베르사체의 무대와 의상으로 대중을 사로잡았던 ‘삶을 위한 발레’(1997) 등을 예로 들었다. 베토벤의 ‘합창’ 교향곡에 맞춰 안무한 대작 ‘교향곡 9번’(1964)은 2019년 아테네 야외 극장에서 1만여 관객에게 거대한 감동과 희망을 선사하기도 했다. 이번 내한 공연에서는 베자르 철학을 계승한 BBL의 확장된 스펙트럼을 보여주는 아시아 초연작들도 만날 수 있다. 발렌티나 투르쿠가 안무한 ‘햄릿’과 요스트 브라우엔라에츠가 안무한 ‘바이 바이 베이비 블랙버드’가 그것이다. 특히 막스 리히터, 뮤즈, 시가렛 애프터 섹스의 음악을 사용해 햄릿의 비극을 심리적 풍경으로 풀어낸 투르쿠의 ‘햄릿’은 작품 전반에 베자르의 영향이 깊게 스며들어 있음을 고백한다. 장 평론가는 “베자르는 단순한 안무가를 넘어 음악, 무대, 조명을 아우르는 총체적 연출가였다”며, 할리우드 액션 영화와 같은 웅장한 스펙터클을 구현한 ‘1789…그리고 우리들’, 이분법적 구성이 돋보였던 ‘니진스키…신의 광대’ 등 인간의 심리와 시대적 서사를 극적으로 풀어내는 연극적 장치가 후배 안무가들에게 중요한 모델이 되면서 모던 발레의 지평을 넓혔다고 평가했다. BBL이 ‘혁명가’의 안무 철학을 계승하여 작품을 확대 재생산하고 있다면, 모나코 몬테카를로 발레단은 고전에 파격적인 설정을 더해 새로운 생명력을 불어넣는 단체로 명성을 쌓아가고 있다. 모나코를 거점으로 활동했던 발레 뤼스의 적자를 자처하는 이 단체는 1993년부터 예술 감독을 맡고 있는 장 크리스토프 마이요가 클래식을 현대적인 언어로 재해석하는 신고전주의 서사 발레로 동시대 발레 트렌드의 한 축을 담당하고 있다. 5월에 내한하는 모나코 몬테카를로 발레단의 대표작 ‘백조의 호수(LAC·2011)’는 이미 2019년 ‘신데렐라’와 2023년 ‘로미오와 줄리엣’으로 국내 관객들의 호평을 받은 바 있다. 이번 ‘백조의 호수’ 공연은 5월 13일 화성예술의전당, 16~17일 예술의전당, 20일 대전예술의전당에서 열린다. 올해는 국내 발레계의 양대 산맥인 국립발레단(4월)과 유니버설발레단(8월) 역시 ‘백조의 호수’를 공연하며 3파전 양상이 펼쳐질 것으로 예상된다. 하지만 국내 발레단들이 주로 따르는 러시아 볼쇼이와 마린스키의 클래식 버전과는 달리, 마이요의 ‘백조의 호수’는 전혀 다른 해석을 보여준다. 매튜 본의 남자 백조, 마츠 에크의 대머리 백조 등 기존에도 파격적인 ‘백조’들은 존재했지만, 공쿠르상 수상 작가 장 루오가 각색한 스토리와 영화적인 연출을 더한 마이요의 ‘백조’는 동화적 서정성을 걷어낸 ‘잔혹 심리 스릴러’에 가깝다. ‘백조의 호수’에서 강한 존재감을 드러내는 ‘밤의 여왕’과 ‘어둠의 대천사들’은 불륜, 납치, 근친상간 등 파격적인 키워드로 가득하다. 가디언지는 “드라마틱하고 섹시하며 무섭기까지 하다”고 평하기도 했다. 흑조를 왕과 ‘밤의 여왕’ 사이에 불륜으로 태어난 사생아로 설정한 것이 이 작품의 핵심 반전이다. 왕에게 배신당한 밤의 여왕의 복수로 지크프리트 왕자가 이복 누이 흑조의 유혹에 빠져드는 ‘막장 드라마’처럼 전개된다. 무대 전체를 지배하는 것은 왕자와 공주가 아닌 ‘밤의 여왕’이다. 클래식 버전의 악마 로트바르트를 대체하는 캐릭터로, 초연 당시 마이요의 페르소나였던 베르니스 코피에테르가 압도적인 존재감을 선보였다. 중년의 무용수가 씬스틸러를 넘어 전막 발레의 중심을 장악하며, 남성 2인조 ‘어둠의 대천사들’과 함께 펼치는 공격적인 춤은 ‘걸크러쉬’의 진수를 보여준다. 사납게 포효하는 순간마저 아름답게 만드는 것이 발레의 아이러니다. 마이요 안무의 핵심은 정형화된 기술과 이상화된 아름다움의 나열이 아닌, 살아있는 인간 몸의 육체성과 관능성에 있다. 토슈즈를 신고 발끝으로 서서 발레의 형식미를 유지하면서도 자유롭고 세련된 표현이 넘쳐난다. 백조 군무 역시 매튜 본의 남자 백조만큼이나 야성적으로 새의 움직임을 묘사한다. 무용 평론가 정옥희 교수는 “마이요 안무의 가장 큰 장점은 무용수가 단순히 짜여진 연기를 하는 것이 아니라 본능적으로 반응하는 듯 보인다는 점”이라며, “고전적인 테크닉을 사용하면서도 날카롭고 시원하게 질러 쾌감을 선사한다. 춤과 연기를 어색함 없이 넘나드는 것 역시 동시대 관객이 좋아하는 지점”이라고 설명했다. 몬테카를로 발레단 수석 무용수인 안재용의 활약 역시 큰 기대를 모으고 있다. 마이요는 2016년 한국인 최초로 몬테카를로 발레단에 입단하여 3년 만에 수석 무용수로 초고속 승급한 안재용에 대해 “내가 만든 캐릭터를 재발견하게 만드는 인재”라고 극찬하면서도, 이전 내한 공연에서는 ‘신데렐라’의 아버지, ‘로미오와 줄리엣’의 티볼트 역으로 기용했다. 과연 이번 ‘백조의 호수’에서는 어떤 역할을 맡게 될지 관심이 집중된다. 마이요는 무용수들의 컨디션을 꼼꼼히 체크하는 것으로 유명하며, 캐스팅은 공연 2~3일 전에 공개된다. QR코드를 통해 기사를 영상으로도 확인할 수 있다. 유주현 기





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