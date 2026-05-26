한국 방산, 미국·유럽의 비를 딛고 전 세계 방식을 바꾸다

한국 방산이 빠른 납기와 가격 경쟁력으로 유럽과 아시아 시장을 장악하며 글로벌 방위 산업 구조를 재편하는 과정과 미국의 방위 전략 전환이 이를 촉진하고 있는 현황을 다룬다.

황경재 BofA 글로벌리서치 한국 산업재·자동차 리서치 총괄이 발표한 보고서에 따르면, 냉전 이후 좌우전제가 된 글로벌 방위 산업 구조가 급격히 변모 중이다. 전통적으로 미국과 서유럽이 방산 물자를 공급하고 아시아는 이를 수입하던 구조가 있다.

이제 아시아는 방산 부품 생산과 수출, 심지어 방산 생태계 자체를 확대해가며 공급망의 중심에 서고 있다. 한국은 그 중심에 있는 나라라 그 변화의 핵심에 위치한다. 한국 방산이 부상한 시기는 2021년 이후로, 전통적인 방산 공급국이 남긴 빈자리를 빠르게 메우며 수출을 늘려가고 있다. 대표적으로 한화에어로스페이스가 폴란드에 K9 자주포를 수출하고, 중국의 천무 미사일을 수주하는 사례가 있다.

한국의 강점은 빠른 납기와 가격 경쟁력, 그리고 확장 가능한 공급망과 생산 능력에 있다. 이는 수십 년간 국방비 축소로 재래식 무기 생산 기반이 약화된 유럽 연합 국가들의 현재 상황과 딱 맞아떨어진다. 수출 품목과 시장도 점점 다양해지고 있다. 2024년 2월, 한국은 아랍에미리트와 약 350억 달러 규모의 방산 수출 계약을 체결했다. 이 계약은 전통적 지상 전력을 넘어 방공 시스템까지 협력 범위를 확대한 것으로, 천궁Ⅱ 방공체계가 실전에서 약 96%의 요격률을 보이면서 그 성능을 입증했다.

공중 위협이 고도화되면서 비용 효율적 다층 방어 체계에 대한 수요가 커지고 있어 한국의 방공 분야 입지가 더욱 확대될 가능성이 크다. 이러한 변화의 배경에는 미국의 방위 전략 전환이 있다. 미국은 인도·태평양 지역을 장기 방위 전략의 핵심 축으로 삼으며, 동맹국이 자국 내에서 핵심 방위 시스템을 유지·생산할 수 있는 '자주적 회복력'(sovereign resilience)을 강조하고 있다. 이는 동맹국 방산 구조 재편을 촉진하고 있다. 2026년 초 미국 국방부는 유도 무기, 드론, 탄약 부품, 로켓 추진체 등 핵심 장비의 해외 생산 확대 계획을 발표하며 분산 생산 체계를 도입하겠다는 의지를 밝혔다.

같은 해 4월, 한화에어로스페이스는 노스롭그루먼과 장거리 미사일 추진 시스템 협력 계약을 체결했다. 이런 일련의 움직임은 한국이 미국의 방위 전략에 부합되는 핵심 파트너가 되고 있음을 보여준다. 해군 조선 분야에서도 한국의 역할이 크게 확대될 전망이다. 미 해군이 2027년 조선업 육성 계획을 발표하면서 동맹국 조선소를 활용한 보조 함정 건조 가능성을 언급했고, HD현대중공업과 한화오션이 주요 파트너로 선정되었다.

조선 사업은 장기 개발 기간과 유지보수가 수반되기 때문에 장기적인 산업 관계로 이어질 가능성이 크다. 지정학, 기술, 동맹 재편이 상호작용하며 글로벌 방산 지형이 빠르게 변모 중이다. 한국은 지상 전력에서 방공까지, 해군 조선에 이르기까지 역할을 넓혀가며 수출과 해외 공동 생산을 아우르는 복합 산업 구조로의 전환을 가속하고 있다. 수출 통제와 제재 리스크 같은 방산 특유의 변수는 여전히 존재하지만, 한국이 글로벌 방산 재편의 수동적 수혜자가 아니라 능동적 생산자로 자리매김하고 있다는 점은 부인할 수 없다.

황경재 BofA 글로벌리서치 한국 산업재·자동차 리서치 총괄은 이러한 흐름을 조명하며, 한국의 방산 산업이 앞으로도 강하으로 성장할 것이라고 전망했다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

한국 방산 미국 방위 전략 글로벌 방위 수출 확대 정치지정학

United States Latest News, United States Headlines