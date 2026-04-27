한국 마라톤, 속수무책 추락…‘공무원형’ 엘리트의 한계

1000만명 시대, 마라톤 인구는 폭발적으로 늘고 있지만 한국 엘리트 마라톤 선수들의 기록은 뒷걸음질 치고 있다. 케냐의 서브2 기록과 비교되는 한국 마라톤의 현실과 구조적인 문제점을 심층 분석한다.

달리기 인구는 1000만 명 이상으로 추산되지만, 한국 엘리트 마라톤 선수들의 기록은 정체되어 심각한 위기를 맞고 있다. 최근 런던 마라톤 에서 사바스티안 사웨가 1시간 59분 30초로 인류 최초의 서브2 기록을 달성한 것과 대조적으로, 한국 마라톤 은 속수무책으로 뒤쳐지고 있다.

지난 2월 대구마라톤에서 국내 남자 엘리트 1위 기록은 2시간 20분 43초에 불과했으며, 국제부 여자 1위 케냐 선수의 기록인 2시간 19분 35초에도 미치지 못했다. 이는 마라톤을 직업으로 삼는 한국 남자 선수보다 외국 여자 선수가 더 빠른 기록을 내는 상황이 발생했음을 의미한다. 과거 바르셀로나 올림픽 금메달리스트 황영조와 보스턴 마라톤 챔피언 이봉주의 활약은 이제 먼 과거의 이야기처럼 느껴진다.

한국 남자 마라톤 기록은 이봉주가 2000년에 세운 2시간 7분 20초로, 26년째 깨지지 않고 있다. 2010년 이후 2시간 10분 이내로 뛴 선수는 지영준과 오주한 단 두 명뿐이며, 2024 파리 올림픽 기준 기록에도 미달하여 남녀 단 한 명도 출전권을 확보하지 못했다. 한편, 마라톤 동호인들의 실력은 눈에 띄게 향상되어, 지난 3월 서울마라톤 마스터스 부문 우승자 김지호 씨의 기록은 2시간 17분 12초로 한국 남자 전체 6위에 해당한다. 심지어 엘리트 선수 34명 중 29명이 마스터스 우승자보다 기록이 뒤쳐지는 현상이 발생하고 있다.

이는 엘리트 선수들의 경쟁 부재와 동기 부족을 보여주는 단적인 예이다. 한국 마라톤의 구조적인 문제점은 시즌마다 상위권 선수들이 출전 대회를 나눠 정하고, 국내 상위 기록 보유자들이 한 레이스에서 경쟁하는 경우가 드물다는 점이다. 이러한 상황은 긴장감을 떨어뜨리고 기록 향상의 동기를 저해한다. 또한, 전국체전과 국내 대회 입상이 실업팀 입단과 연봉 계약에 큰 영향을 미치기 때문에, 선수들은 기록 경신보다는 메달 획득에 집중하는 경향이 있다.

실업팀 대부분이 지자체 소속이기 때문에 기록보다 전국체전 메달 수에 예산이 더 많이 배정되는 현실도 이러한 문제를 심화시킨다. 케냐 이텐에서는 약 2000명의 전업 마라토너들이 매일 흙길을 달리며 훈련에 매진한다. 그들에게 달리기는 빈곤에서 벗어날 수 있는 유일한 희망이며, 이웃의 성공은 자신에게도 동기 부여가 된다. 일본의 경우, 최근 5년 새 2시간 4분대 기록이 등장하는 등 한국과는 다른 발전을 이루고 있다.

일본 선수들은 배고픔을 느끼지 않지만, 달리기를 사랑하는 마음으로 훈련에 임한다. 반면, 한국 엘리트 마라톤 선수들은 공무원처럼 안정적인 직업과 연봉을 보장받기 때문에 절박함과 열정이 부족하며, 진화를 멈춘 상태이다. 이러한 상황은 ‘육상직 공무원’이라는 조롱으로 이어지기도 한다. 한국 마라톤이 위기를 극복하고 국제 경쟁력을 회복하기 위해서는 구조적인 문제점을 해결하고, 선수들에게 절박함과 열정을 불어넣는 노력이 필요하다.

단순히 훈련량을 늘리는 것만으로는 부족하며, 선수들이 스스로 목표를 설정하고 끊임없이 도전하는 문화를 조성해야 한다





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