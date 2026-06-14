한국 대표팀, 멕시코전 앞두고 전술 훈련 강화…김태현·배준호 회복 중

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 국가대표팀이 2026 북중미 월드컵 조별리그 2차전 멕시코전을 앞두고 전술 훈련을 강화하고 있다. 일부 부상 선수들의 회복 상태에 따라 내일부터 본격적인 전술 훈련에 돌입할 예정이다.

홍명보 감독 이 이끄는 한국 축구 국가대표팀 이 2026 북중미 월드컵 조별리그 2차전 상대인 멕시코와의 경기를 앞두고 훈련에 박차를 가하고 있다. 대표팀은 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예 훈련장에서 한 시간여 동안 훈련을 실시했으며, 가벼운 몸풀기로 시작해 장애물 피해 달리기, 앞뒤 달리기, 점프 등 기초 체력 훈련을 진행했다.

이어 볼 돌리기와 슈팅 게임을 통해 경기 감각을 끌어올렸다. 부상에서 회복 중인 김태현과 배준호는 현재 몸 상태가 양호해 이르면 2차전에 출전할 가능성이 열렸다. 대표팀 관계자는 "김태현은 부상 시기가 늦어 회복 속도가 빠르고, 나머지 선수들은 호흡을 올리며 경기 감각을 유지하는 데 중점을 두고 있다"고 설명했다. 그는 이어 "내일부터는 2차전을 겨냥한 본격적인 전술 훈련에 돌입할 것"이라고 덧붙였다.

홍명보 감독은 특히 경기 중 수비 포메이션 전환 시 선수들이 자동으로 위치를 잡을 수 있도록 영상을 활용한 리마인드 훈련을 진행하고 있다. 대표팀 관계자는 "체코전 결승 골은 약속된 플레이로 만들어졌는데, 평가전에서는 쉽지 않았지만 대회에 들어서 훈량이 쌓이면서 그런 장면이 늘어나고 있다"고 평가했다. 이 같은 전술적 완성도를 높이기 위해 팀은 멕시코전을 위한 마지막 준비에 총력을 기울이고 있다





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한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독 2026 북중미 월드컵 멕시코전 전술 훈련 김태현 배준호 부상 회복

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