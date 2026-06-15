한국 대표팀, 멕시코 행선전 앞두고 멘탈 코치가 지속적 안정화 시도

2026년 북중미 월드컵 멕시코와의 전전 포스트기준에서 한국 축구 대표팀은 멘탈 코치와 수석 주치의의 체계적 심리검사와 체력관리로 선수들의 안정적인 정신과 체력을 확보하고 있다. 경기 전 집중력과 균형을 더 높이기 위한 전략적 준비가 이루어지고 있다.

한국 축구 국가대표팀이 2026년 북중미 월드컵 에서 멕시코와 교전하기 앞서 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데 지역에서 멘탈 코치와 수석 주치의가 체계적인 심리검사를 진행하고 있다 특히 중앙대학교 정신건강 의학과 교수인 한덕현는 팀 전체의 심리적 안정을 '스테이블'이라 평가하며, 선수들의 긴장감이 실제 경기보다 훨씬 낮은 상태를 유지하고 있다고 밝혔다 그는 '지금 선수들의 심리 상태를 한 단어로 표현하면 안정적'이라며, 1차전 승리에 과도하게 흥분하거나 2차전을 과신하는 태도보다는 '현 상황을 즐기는 최상의 상태'가 전반적으로 가장 중요하다고 강조했다 한 교수는 또한 팀 세트업에 있어 '이용가능한 모든 시나리오를 미리 대비'하였고, 전략·전술·심리적 준비까지 일관되게 이어가며 대단한 역전승을 실현했음을 언급했다 그는 체코전에서 대단히 대범한 플레이를 보인 이기혁에 대한 평가에서도 '보통선수인 줄 모르겠다'는 반응을 보이며, 선수들이 면밀히 준비해 온 증거라고 설명했다 이기혁 선수 역시 '긴장감이 없었어요'라며, 경기 당일 심리적으로도 완전 준비가 되어 있음을 부각했다 수석 주치의 송준섭 박사는 '홍명보 감독의 지론은 정신건강 이 육체적 경기력의 핵심'이라며, 멘탈코치 가 존재함으로써 선수들의 심리적 부상을 줄였다고 평가했다 그는 이와 같은 사전 심리검사는 선수들이 전략과 전술에 대한 이해도를 개인별로 파악하고, 필요 시 신속히 보충교육을 진행하는 데 큰 도움이 된다고 덧붙였다 음성적 좌절감 없이 순조롭게 팀을 이끌어 온 홍명보 감독과 그의 스태프는 앞으로의 경기에서 '건강한 정신이 건전한 육체로까지 이어진다'는 신념을 공유하며 2차전과 그 이후의 경기에서의 심리적 주도권을 확보하려 한다 바예 베르데에서의 체력과 정신을 한 단계 끌어올린 한국 대표팀 은 멕시코와의 경기에서 한층 높은 집중력과 균형감을 보일 것으로 기대된.

한국 축구 국가대표팀이 2026년 북중미 월드컵에서 멕시코와 교전하기 앞서 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데 지역에서 멘탈 코치와 수석 주치의가 체계적인 심리검사를 진행하고 있다 특히 중앙대학교 정신건강의학과 교수인 한덕현는 팀 전체의 심리적 안정을 '스테이블'이라 평가하며, 선수들의 긴장감이 실제 경기보다 훨씬 낮은 상태를 유지하고 있다고 밝혔다 그는 '지금 선수들의 심리 상태를 한 단어로 표현하면 안정적'이라며, 1차전 승리에 과도하게 흥분하거나 2차전을 과신하는 태도보다는 '현 상황을 즐기는 최상의 상태'가 전반적으로 가장 중요하다고 강조했다 한 교수는 또한 팀 세트업에 있어 '이용가능한 모든 시나리오를 미리 대비'하였고, 전략·전술·심리적 준비까지 일관되게 이어가며 대단한 역전승을 실현했음을 언급했다 그는 체코전에서 대단히 대범한 플레이를 보인 이기혁에 대한 평가에서도 '보통선수인 줄 모르겠다'는 반응을 보이며, 선수들이 면밀히 준비해 온 증거라고 설명했다 이기혁 선수 역시 '긴장감이 없었어요'라며, 경기 당일 심리적으로도 완전 준비가 되어 있음을 부각했다 수석 주치의 송준섭 박사는 '홍명보 감독의 지론은 정신건강이 육체적 경기력의 핵심'이라며, 멘탈코치가 존재함으로써 선수들의 심리적 부상을 줄였다고 평가했다 그는 이와 같은 사전 심리검사는 선수들이 전략과 전술에 대한 이해도를 개인별로 파악하고, 필요 시 신속히 보충교육을 진행하는 데 큰 도움이 된다고 덧붙였다 음성적 좌절감 없이 순조롭게 팀을 이끌어 온 홍명보 감독과 그의 스태프는 앞으로의 경기에서 '건강한 정신이 건전한 육체로까지 이어진다'는 신념을 공유하며 2차전과 그 이후의 경기에서의 심리적 주도권을 확보하려 한다 바예 베르데에서의 체력과 정신을 한 단계 끌어올린 한국 대표팀은 멕시코와의 경기에서 한층 높은 집중력과 균형감을 보일 것으로 기대된





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