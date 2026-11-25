2026 BFFP 슈퍼마켓 감시 결과, 한국 대형마트의 과일과 야채 90%가 패키징되어 판매되며 해외 대비 포장율이 월등히 높았습니다. 스티로폼 사용 및 개인 용기 수용 거부 등 지속가능성 논란이 제기되었습니다.

서울 중구 엠아파트 본사 앞에서 25일 오전 11시, mapo 자원순환네트워크 와 알망가게 활동가들은 2026 BFFP 슈퍼마켓 감시 결과 발표 기자회견을 열었습니다. 이 자리에서 한국 대형 마트들의 플라스틱 줄이기 의무 이행 부재와 과도한 단일 사용 플라스틱, 과포장 관행이 적발되었습니다. 고기 및 해산물은 스티로폼 용기에 담겨 판매되었으며, 대부분의 농산물은 이미 포장된 상태로 진열되어 있었습니다.

과일·야채 90% 패키징…해외 대비 포장율 최상위

5월에서 7월 사이 10개 시도와 광역시 소재 53개 매장을 조사한 한국 35인 시민 조사팀의 결과에 따르면, 과일과 야채의 90%가 '대부분' 또는 '전부' 포장된 상태로 판매되었습니다. 해외 매장의 포장율이 41%에서 74% 사이에分布된 반면, 한국의 포장율은 83%에서 96%에 달했습니다. 껍질이 두꺼운 귤조차 해외에서는 41%만 포장되었지만, 한국에서는 83%가 포장되어 판매되었습니다.

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스티로폼 사용 92%…개인용기 수용 거부 18곳

조사된 국내 매장 49곳(92%)에서 스티로폼 포장 자재가 사용되었으며, 밀폐된 필름으로 감싸진 폼 트레이에 담긴 전처리 해산물(85%)과 고기(74%)가 일반적이었습니다. 이는 해외 조사 결과(해산물 30%, 고기 37%)보다 2배에서 3배 높은 수치입니다. 또한 과자나 견과류 등을 고객이 필요한 만큼 직접 덜어 구매할 수 있는 리필 코너는 조사된 53곳 중 단 한 곳도 운영되지 않았습니다. 53개 매장 중 43곳에서 카운터 판매가 이루어졌지만, 개인 용기 사용은 12곳만 허용했고 18곳은 거부했습니다.

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국제 비교 3위…환경부 자발적 약속 8년째 미이행

참여국 51개국 중 한국은 제출된 체크리스트 수 기준으로 전 세계 5위, 아시아 3위를 기록했습니다. 이는 mapo 자원순환네트워크와 알망가게, 그리고 전 세계 2,600개 이상의 조직이 참여한 글로벌 환경 네트워크 BFFP의 감시 활동 일환입니다. 2018년 재활용폐기물 위기사 이후 환경부와 대형 마트 간 스티로폼 코팅 제거 같은 자발적 약속은 있었으나, 구체적인 저감 목표나 이행 계획은 마련되지 않았습니다. 환경부 및 대형 마트 관계자들은 8년 간 포장 관행의 변화 부재에 대해 자발적 약속이 쉽게 잊혀졌다고 지적했습니다.

대안 미비…용기반납소 45%만 운영…포장free 확대 촉구

주류 및 음용수 빈병에 대한 예치금 반환 제도가 시행되고 있음에도 불구하고, 조사된 53개 매장 중 24곳(45%)만 빈병 반환 코너를 운영하고 있었습니다. 활동가들은 매장이 자체적으로 포장을 변경하고 결정할 수 있는 분야인 농산물, 고기, 해산물 등에 대해 포장이 없는 판매 확대, 스티로폼 트레이 퇴출, 개인 용기 사용 전면 허용 등을 요구했습니다. 대형 마트 측의 '계속되는 플라스틱 감소를 위한 노력'에 대한 주장과 달리, 지속 가능한 유통 환경 구축을 위한 구체적인 행보가 필요하다는 지적이 나왔습니다.