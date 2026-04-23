한국 경제, 1분기 '깜짝' 성장…반도체 효과 빛났다

1분기 GDP 성장률 1.7% 기록…한은 전망치 2배, 반도체 기여도 55% 달해. 중동 전쟁 우려 속에도 수출 호조와 내수 회복으로 긍정적 흐름 이어가.

한국 경제가 1분기에 예상 밖의 '깜짝' 성장세를 보였습니다. 한국은행 이 발표한 올해 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 직전 분기 대비 1.7%, 전년 동기 대비 3.6%를 기록하며 5년 6개월 및 4년 3개월 만에 최고치를 경신했습니다.

이는 한은이 지난 2월에 제시한 0.9%의 전망치를 크게 상회하는 결과입니다. 성장의 핵심 동력은 세계적인 인공지능(AI) 수요 증가에 따른 반도체 부문으로, 1분기 성장률에 대한 반도체의 기여도는 무려 55%에 달합니다. 반도체 제조업을 제외하면 성장률은 0.8% 수준으로 하락할 것으로 추정됩니다. 수출 증가와 설비투자 확대가 성장을 견인했으며, 민간소비도 소폭 기여했습니다.

하지만 중동 전쟁으로 인한 국제 유가 급등과 공급망 불안정이라는 대외적 위험 요인이 여전히 존재합니다. 대만의 경우, IT 수출 비중이 높아 한국보다 높은 7.4%의 성장률을 기록했지만, 한국 역시 3.6%의 성장률로 긍정적인 흐름을 이어가고 있습니다. 정부는 반도체 호황과 정책 효과를 주요 원인으로 분석하며, 민간소비, 건설투자, 설비투자, 순수출 등 모든 부문에서 고른 성장을 기록했다고 평가했습니다. 다만, 중동 전쟁의 영향이 본격화될 경우 2분기 성장률에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 전망도 있습니다.

정부는 올해 GDP 성장률 목표치를 2.0%로 설정하고, 지속적인 경제 성장을 위해 노력할 계획입니다. 특히, 정부는 반도체 수출 호조와 함께 2분기부터는 정부 정책 효과가 가시화될 것으로 기대하며, 긍정적 및 부정적 요인의 상호작용에 따라 연간 성장률이 결정될 것이라고 밝혔습니다. 현재까지는 중동 전쟁의 영향이 크지 않지만, 4월부터는 영향을 받을 가능성이 있으며, 신용카드 사용 내역 등을 모니터링한 결과 민간소비는 아직 영향을 받지 않고 있습니다. 따라서, 향후 경제 상황은 중동 전쟁의 전개 양상과 반도체 수출 추세, 그리고 정부 정책의 효과에 따라 달라질 것으로 예상됩니다.

한국 경제는 반도체 산업의 강세를 바탕으로 긍정적인 흐름을 이어가고 있지만, 지정학적 리스크와 글로벌 경제 불확실성이라는 과제를 안고 있습니다. 정부는 이러한 위험 요인을 관리하고, 경제 성장을 지속하기 위해 다각적인 노력을 기울일 것입니다. 또한, 민간소비 활성화와 투자 유치를 통해 경제의 내생적인 성장 동력을 강화하는 데 주력할 것입니다. 이러한 노력들을 통해 한국 경제는 어려운 환경 속에서도 지속적인 성장을 이어나갈 수 있을 것으로 기대됩니다.

경제 상황을 면밀히 주시하면서, 변화하는 환경에 유연하게 대응하는 것이 중요합니다. 특히, 반도체 산업의 경쟁력을 유지하고, 새로운 성장 동력을 발굴하는 데 집중해야 합니다. 또한, 글로벌 경제의 불확실성에 대비하여 리스크 관리 시스템을 강화하고, 경제 안정을 위한 정책적 노력을 지속해야 합니다. 이러한 노력들을 통해 한국 경제는 지속 가능한 성장을 이루어낼 수 있을 것입니다





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