한국과학소설이 Locus Award 번역 부문에 4개 작품이 후보로 올라가며 세계 독자와 소통을 확대하고 있다. U.S. SF 잡지인 Locus 편집장 리자 그리너 트롬비가 이를 칭송했고, 한국 SF 문학의 위상은 세계적 인지도 상승과 직결된다.

한국 과학소설 이 전 세계 독자와 소통하며 새로운 지평을 열고 있다. 2025년과 2026년 사이에 한국 작가들이 전 세계 주요 SF 상에서 저명한 입상 기록을 세우면서 한국 문학과 과학소설은 그 입지를 확고히 했다.

특히 2025년 명연기 포토 및 2026년 리드서화에서 부각된 『Locus Award』에 한국 작품들이 다수 포함되었으면서, Locus 편집장인 리자 그리너 트롬비는 "한국 과학소설이 영어권 독자에게 큰 반향을 일으키고 있다"라며 한국 SF 문학의 위상을 높이 평가했다. 이러한 반응은 '한강 작가'로서 국제적 명목과 더불어 한국 문학의 전반적 인지도 향상과 밀접하게 연결된다. 한국 과학소설의 국제 진출은 2000년대 말부터 급증했다. 한국의 유명 소설가 정보라(2년 연속 수상), 전선란, 김성일의 작품이 Locus Award 번역 부문에 후보로 선정된 것은 평범한 사건이 아니었다.

그들의 소설이 영어로 번역된 뒤 독자 투표에서 상당 점수와 함께 최종 후보 진입을 이룬 것은 한국 작가가 한글로 창작한 문학이 세계 독자에게 얼마나 정통하고 깊이 있는 상호작용을 제공할 수 있는지를 증명했다. 정보라의 "빠신





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한국 과학소설 Locus Award 번역 부문 영어권 독자 정보라

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