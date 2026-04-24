한국 경제, 반도체 호황에도 불안 요소 상존…IMF 경고에 정부 '발끈'

최근 한국 경제 성장률이 1.7%로 깜짝 성장했지만, 이는 반도체 호황에 기인한 일시적인 현상이라는 분석이 지배적입니다. 반도체 산업의 낙수 효과 미미, 대만과의 GDP 격차 확대 우려, 그리고 빠르게 증가하는 국가 부채 비율 등 해결해야 할 과제가 산적해 있습니다. IMF의 경고에 정부는 반발하고 있지만, 구조조정 및 재정 건전성 확보가 시급한 상황입니다.

대담: 주원 현대경제연구원 연구본부장, 이광수 국민일보 기자- 비기축통화국인 싱가포르, 아이슬란드와 비교하면 이들 국가 2030년 하락세.. 韓 나라빚 증가 지속- 정부, 지출 구조조정 중? 반도체 업황에 기댄 초과세수 충당, 속도 조절은 해야- 반도체 , 낙수효과 적어..

車 조선업이었다면 고용 유발효과 3-4배- 대만, 올해 1인당 GDP 4만달러 돌파, 2029년 5만달러대로.. 韓 앞질러 조태현: 두 번째 키워드 살펴보도록 하겠습니다.

‘한국경제 깜짝 성장’. 우리 1분기 때 경제 성장률 많은 걱정들이 있었는데 1.7%가 나왔어요. 본부장님 이 정도 예상하셨습니까? 주원: 아닙니다.

미국-이란 전쟁이 2월 말일 날 시작이 됐고, 3월까지 1분기가 들어가니까 그 영향 때문에 1분기 실적이 별로 안 좋을 거라고 예상을 했는데. 1분기 경제성장률이 전기비 1.7%, 우리가 전기비 기준으로 한 0.5에서 0.7 정도가 보통 수준이거든요. 그리고 한국은행이 1분기 거를 0.9%로 예상을 했기 때문에 훨씬 서프라이즈네요. 이런 분위기면 올해 연간 경제성장률이 보통 1.9, 2.0 이러거든요. 연간 전체로 그거 다 상향 조정해야 될 것 같아요.

조태현: 언제쯤 예정돼 있습니까? 주원: 네, ‘기정사실’입니다. 조태현: 알겠습니다. 이렇게 굉장히 좋은 실적이 나왔는데, 역시 여기에서 ‘정부’가 빠질 수는 없죠.

구윤철 부총리께서 “정부 출범 이후에 추진한 정책 효과 크게 기여했다”라고 이야기를 했는데 부정할 수는 없죠? 인정할 건 인정해야죠? 이광수: 네, 구 부총리가 어제 서울 정부청사에서 주재한 ‘민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)’에서 모두발언했는데요.

‘반도체 호황 때문이다’ 이런 분석이 나오잖아요? ‘반도체 호황에 따른 수출 호조에 더해서 정부의 자본시장 활성화, 그리고 소비 지원 대책 등도 기여를 했다’라면서 이렇게 말씀하셨습니다. 그러면서 이틀 전 ‘한국개발연구원 KDI’도 ‘정부의 석유 최고가격제 조치가 소비자 물가를 최대 0.8% 낮춘 효과가 있었다’라고 얘기를 하면서 ‘소비 위축 관측되지 않았고 앞으로도 정책 대응을 긍정적으로 하겠다’ 이렇게 얘기했습니다. 조태현: 알겠습니다.

정부의 역할을 평가 절하할 생각은 전혀 없고요. 잘해서 계속 합심해서 잘 갔으면 좋겠는데, 1.7%라는 수치 딱 봤을 때는 굉장히 좋아 보이는데 이게 거의 ‘반도체 원툴’로 간 거라고 봐야 되잖아요? 주원: 1.7%를 우리가 수출, 투자, 소비 이렇게 기여도로 자를 수가 있거든요? 그중에 순수출, 수입 빼기 수출 그게 1.1% 포인트거든요.

그러면 우리 수출 중에 단순하게 생각해서 반도체가 비중이 한 40%~50%잖아요? 그러면 1.7 중에 한 0.5% 포인트는 반도체고요. 또 설비 투자가 이번에 되게 잘 나왔어요. 증가율이 4.8%.

조태현: 최소한 0.5에서 1% 포인트는 반도체가 되는 거잖아요? 이게 없으면 0.7% 포인트. 그런데 우리가 반도체가 이렇게 잘 돼서 GDP라는 최종 성적표가 잘 나왔다는 거를 환영만 하기 어려운 이유가 있잖아요? 반도체라는 게 어떤 산업이기에 그렇습니까?

주원: 만약에 이런 반도체 호황이 제조업 중에 자동차 산업이나 조선업이었으면 낙수 효과가 상당히 컸을 거예요. 고용 유발 효과가 3배, 4배 이상 되거든요. 그리고 서비스업이 만약에 이렇게 됐다? 그러면 버블까지도 생겼을 수가 있죠.

그리고 반도체 산업이 보면 자동차 산업 같은 경우는 국내에 부품 업체도 있고요. 이렇게 산업의 트리가 상당히 대중화돼 있는데 반도체는 단순하거든요. 그렇다 보니까 반도체 산업은 좋은데 나머지 산업에 종사하신 분들은 지금 앞서 말씀드렸던 이익 가지고 노조하고, 싸우는... 우리가 흔히 말하는 ‘K-양극화’가 전형적으로 지금 나타나는 모습입니다.

조태현: 말씀하신 내용을 들어보면 반도체가 잘 됐다고 해서 전반적인 온기가 퍼지는 게 아니라, 반도체 기업에 계시는 분들이 주로 좋아하는 상황이 되는 것 같아요. 그런데 ‘국제통화기금 IMF’ 쪽에서 나온 걸 보니까요.

‘한국과 대만의 GDP 국내 총생산 격차가 앞으로 5년 동안 더 확대될 것이다’ 이런 전망을 내놨어요. 왜 그렇게 보고 있는 겁니까? 이광수: 먼저 GDP의 수치를 간략하게 설명드리자면, 한국의 올해 1인당 GDP가 ‘3만 7,412달러’로 예상이 되고요. 지난해보다 3.3% 늘어난 거지만 지난해 10월 제시한 내년 전망치보다는 0.3% 적은 그런 수치인데.

올해 들어서 원화 가치가 하락하면서 실제 국내 생산량과 관계없이 달러 표시 GDP가 감소한 결과라고 볼 수가 있고. 대만 같은 경우에는 ‘한국보다 2년 먼저 4만 달러 시대 열 것으로 관측’이 되고 있는데요.

‘대만’은 올해 1인당 GDP가 지난해보다 6.6% 성장한 ‘4만 2,103달러’로 지금 예상이 되고 있습니다. 5만 달러 시점도 3년 뒤 2029년으로 전망이 되고 있고요. 대만이 그만큼 고속 성장 이어가고 있고 우리나라보다 더 속도가 가파르다라고 볼 수가 있는데, 그 이유는 ‘반도체 산업의 질적 차이’라는 분석이 나옵니다. 빅테크 AI 투자의 핵심 축 하나가 AI 칩 이라는 게 GPU잖아요? NVIDIA가 잘하는 거.

그런데 NVIDIA가 대부분 설계를 하고 제조는 대만의 ‘TSMC’. 이광수: 네. 거의 그쪽에서 합니다.

‘우리 삼성전자, SK하이닉스도 엄청 잘하잖아? ’라고 하지만 여기서 강점을 지닌 분야는 메모리 반도체거든요? 그래서 AI 칩 옆에 붙어서 데이터를 빠르게 전달할 수 있는 역할을 하는데, 이것도 꼭 필요한 거긴 한데요. 그래도 ‘질적으로는 대만 ’TSMC‘의 생태계가 한국의 반도체 생태계보다 앞선다’는 분석이 나오고요.

그럼 ‘대만 TSMC 말고 또 다른 거 있냐? ’라고 물어보면 ‘패키징’도 중요한데, 패키징 1등 기업이 또 대만 기업이에요.

‘ASE’라고 있는데 대만은 TSMC를 필두로 해서 나머지 주변 인프라가 워낙 잘 돼 있고 세계 1등, 2등 이런 기업들이 많거든요? 그래서 대만의 질적 반도체 성장이 우리나라를 앞서고 있기 때문에 이런 부분들이 작용을 해서 ‘우리나라보다 더 GDP 더 빠르게 5만 달러를 돌파할 것이다’라고 전망이 되고 있습니다. 조태현: 참 메모리 반도체라는 게 그래요. 라떼 이야기를 살짝 하자면 제가 이쪽 반도체 업계에 출입할 때 SK하이닉스는 그냥 하이닉스였잖아요?

하이닉스가 그때 적자가 막 어마어마하게 나가지고 회사 표어가 ‘오래가는 좋은 회사’였어요. 그렇게 생존을 걱정할 정도였는데 지금은 저렇게 막대한 이익을 내고 있다는 이런 것들도 어떻게 보면 산업의 장점이자 단점이 아닌가 싶은데요. IMF에서 나온 거 하나만 더 살펴보도록 하죠. 우리가 지금 말씀하신 것처럼 수출만 좋고 내수 경제가 안 좋다 보니까 이런 ‘내수 경제를 재정적으로 돌파하려는 노력들’을 많이 하는 것 같아요.

그런데 IMF 쪽에서는 ‘우리나라의 국가 부채 비율 너무 빠르게 늘고 있다’라고 하면서 경고의 메시지를 냈어요. 우리 정부가 여기에 대해서 약간 발끈하는 모습도 보여줬는데요. 어떻게 들으셨습니까? 주원: 일단 IMF 지적이 일부분은 일리가 있는데, 절대적인 수준 하면 우리가 늘어봐야 50%~60% 조금 안 되는 수준이거든요?

선진국들 비교하면. 예를 들어 일본은 200%가 넘고요. IMF에서 지적한 거는 그런 기축통화국 말고 달러화나 유로화나 그다음에 엔화를 쓰는 기축통화국, 얘네들은 왜냐하면 정부 부채를 채권으로 발행하면 글로벌 시장에서 통용이 되잖아요. 주원: 이런 기축통화국이 아닌 나라가 만약에 부채의 비율이 높다?

외환위기에 빠지게 됩니다. 그런 대외 신인도의 문제 때문에 그런 선진국들하고 비교하지 말고, 선진국 중에서 비기축통화국... 예를 들어 유로화를 사용하지 않는 유럽 회원국들이 있거든요? 아이슬란드라든가 이런 나라, 그리고 싱가포르 이런 나라들이 우리나라와 지금 비슷합니다. 50%대.

그런 나라들이 한 11개국 정도 되는데 2030년에는 다 떨어져요. 우리나라만 올라갑니다. 올라가는데 그게 빠르게 올라가지는 않아요. 그런 부분에서 IMF 보고서는 일리는 있는데, 기획예산처 장관님이 발끈했죠.

자기 담당이니까. 첫 번째는 선진국 그룹 얘기를 하면서 G7도 하고 유럽연합 근거해서 걔네들이 한 100% 이상 다 넘어가잖아요? 그것보다 우리가 괜찮다. 이거는 잘못 지적하신 것 같아요.

IMF 지적이 맞는 거예요. 비기축통화국인 선진국과 우리를... 주원: 그렇죠. 그리고 또 장관님이 든 게 코로나 때 IMF가 2021년, 우리나라 2024년 부채 비율을 그때 전망을 61.5%로 예상했는데 실제는 49.7%였거든요.

‘IMF 전망이라는 게 덧없다’. 이거는 일리가 있는 것 같아요. 걔네들은 항상 과대 포장하는 게, 왜냐하면 IMF는 제일 우려하는 게 자기네 돈이 들어가는 걸 제일 우려하거든요. 주원: 그게 참 IMF마저도 그러는데 다른 기관들은 오죽하겠습니까?

그리고 장관님이 ‘지출 구조조정을 하고 있다’ 그래서 최근에 작년도 그렇고 올해도 그렇고 내년 예산안은 지금 짜고 있겠지만 지나치게 확장 재정은 아닌가. 제가 보기에도 그게 세수로 충당할 수 있으면 좋은데, 올해 추경을 초과 세수로 할 수 있는 것도 작년에 반도체 산업이 좋았기 때문이거든요. 조태현: 염두에는 둬야 될 것 같습니다. 하나만 여담으로 궁금해서 여쭤보는 건데요.

IMF 같은 데가 우리나라 와서 그 장부를 다 들여다보지는 않을 거 아니에요, 이런 거 어떻게 계산하는 거예요? 주원: 이런 큰 통계들은 우리가 발표를 하거든요. 또 예산안이 있고. 걔네가 온다고 우리가 장부를 막 보여주지는 않지만 연래 회의라고 그래서 IMF 직원들이 오긴 하는데 절대 그러지 않습니다.

IMF도 추정이고. 주원: 그리고 거기 한국을 담당하는 직원이 몇십 명 있는 것도 아니고. 아마 제 생각에는 한 명이 한국, 일본 이런 식으로 몇 개국 담당하고 이러니까 정신이 없을 거예요. 그래서 저도 솔직히 말하면 IMF 전망치가 성장률도 그렇고 코로나 이후로 잘 맞지도 않더라고요. 그래서 그런 생각이 들긴 합니다. 조태현: 마지막 ‘세 번째 키워드’로 가보겠습니다





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