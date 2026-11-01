한겨레 열린편집위원회, .txt 섹션 온라인 노출·분류 개선 요청

제14기 한겨레 열린편집위원회가 문화 콘텐츠 섹션 .txt의 온라인 분류 및 노출 문제 등을 점검하고 개선 방안을 논의했다.

제14기 한겨레 열린편집위원회 두 번째 회의가 지난 26일 오후 서울 마포구 공덕동 한겨레신문 사 8층 대회의실에서 대중문화 콘텐츠를 주제로 열렸다. 이종규 저널리즘책무실장을 비롯해 최혜정 편집국 총괄부국장, 서정민 문화스포츠부장이 함께했다.

.txt 섹션 온라인 분류 및 노출 문제 지적

일간지 앞쪽 종합면에는 정치적 갈등이나 사건 사고 등 부정적인 이슈가 중심을 차지한다. 반면 뒤쪽 문화면에는 공감과 위로를 주거나 지적 호기심을 채우는 콘텐츠가 많아 지면 뒤쪽을 더 유심히 보는 독자도 적지 않다. 이번 회의에서는 매주 금요일 발행되는 .txt 섹션을 중심으로 한겨레의 문화 콘텐츠를 집중적으로 점검했다.

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참석자들은 우수한 연재 콘텐츠가 많음에도 불구하고 온라인상에서의 분류가 명확하지 않다는 점에 우려를 나타냈다. 예를 들어 일하는 사람의 초상 연재가 노동과 문화 카테고리로 나뉘어 있어 독자가 혼란을 겪을 수 있다는 지적이다. 새책 소개 또한 학술과 책과생각으로 기준이 모호하게 나뉘어 하나의 화면에 모아 보여줄 필요가 있다는 의견이 제기되었다.

또한 한겨레의 소셜미디어 계정에서 .txt 기사들이 충분히 노출되지 않는다는 비판도 나왔다. 홈페이지의 .txt 페이지에는 여섯 개 연재만 보일 뿐 실제로는 훨씬 많은 연재가 진행 중이다. 전반적으로 질 좋은 콘텐츠가 눈에 잘 띄지 않아 활용도가 떨어지는 느낌을 준다는 것이다.

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스크랩 기능 도입과 연재 설명 강화 필요

독서와 관련된 양질의 콘텐츠가 많으므로 뉴욕타임스나 가디언처럼 스크랩 기능을 도입해 볼 것을 제안했다. 이러한 기능은 책 판매와도 연결할 수 있어 플랫폼 활성화에 도움이 될 것이다. 위원장 제안으로 책 소개 기사에 함께 읽으면 좋은 책 목록을 제시하는 방식도 고려될 예정이다.

.txt에 연재물이 많은 만큼 매 글마다 서두에 연재 성격과 필자 정보를 설명해주면 신규 독자에게 도움이 될 것이다. 그동안 한겨레가 큰 이야기보다 사람의 작은 이야기에 관심을 가져온 점은 칭찬할 만하다. 일하는 사람의 초상이나 노년 독서자 이야기 등이 그 예시다.

앤트로픽의 무단 다운로드 단독 보도나 한국 출판의 간접 검열 문제 등 중요한 의제를 던진 보도도 돋보였다. 노벨문학상 발표 당일 앤 카슨 관련 서평을 엮어 제공한 신속한 대응도 인상적이었다. 이러한 시도가 특별한 날의 예외가 아닌 .txt의 일상으로 정착하기를 기대한다.

지면과 온라인 편성 구조의 불일치 해소 방안

지난달 .txt 기사 133건 중 74건이 금요일 새벽 5시 한꺼번에 온라인에 올라왔다. 지면과 온라인이 완전히 다른 구조를 가지고 있어 기사가 서로를 밀어내고 묻히는 현상이 발생한다. 지면은 일주일에 한번 펼치는 섹션이라면 온라인은 매일 찾아가고 싶은 서재가 되어야 한다는 목소리가 있었다.

제작 공정상 온라인 대응이 어려운 점은 인지하지만 디지털 전략을 더 고민해야 한다. 주말 .txt 읽기는 책 한 권을 읽은 것과 같은 만족감을 준다. 독서 모임이나 지역 서점 관련 커버스토리 기획은 높은 평가를 받았다. 앞으로도 의미 있는 독서 동아리나 도서관 소식을 발굴해 보도해 줄 것을 요청했다.

시각적 장치 강화와 청소년 문화 관심 촉구

문화면의 내용이 좋으나 지면이 부족하다는 느낌을 받는 독자도 있다. 음악 공연이나 연극 등을 모은 문화 캘린더 형식을 도입하면 좋을 것이다. .txt는 책 장바구니를 채우게 할 만큼 매력적이지만, 사회 현안과 관련된 책을 묶어 소개하는 코너가 확장되면 더 유용할 것이다.

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노동, 인권, 기후위기 등 시대적 어젠다와 결합한 한겨레만의 안목은 큰 장점이다. 특히 소극장 연극이나 전통 예술 콘텐츠, 부산 라이브클럽 영업정지 보도 등은 좋은 사례다. 다만 텍스트가 많아 읽기 힘들므로 시각적 장치 강화가 필요하다. 영상이나 오디오 클립은 QR코드로 연결하는 방식을 활용할 수 있다.

한겨레의 시선이 담긴 북 큐레이션 서비스나 베스트셀러 트렌드 차별화도 제안되었다. 최근 청소년 문화에 대한 소홀함도 지적되었다. 수능 이후 교사들의 문화 이슈 토론 자료를 제공하면 청소년 인지도 상승에 도움이 될 것이다. 전국 3500개 작은 도서관의 지역 문화 역할 지원도 기대된다.

외부 필진 발굴과 콘텐츠 균형감 개선 요청

.txt는 마음 돌봄 콘텐츠가 많아 균형감 있는 운영이 필요하다. 출판계에서는 학술이나 지적 담론에 더 많은 관심을 가져줄 것을 기대한다. 인공지능 시대 서점의 의미나 도서관 빅데이터 분석 기사처럼 독서의 의미를 되돌보는 코너는 긍정적이다.

철학 번역어 문제나 부산국제영화제 티켓 시스템 등 깊이 있는 토론을 여는 것이 좋다는 아쉬움도 나왔다. 기자가 피디가 되어 지면을 디자인하고 필자를 발굴하는 방식이 시대에 부합한다. 젊은 필진 발굴을 위한 공모전 개최나 일반 독자 투고 허용도 제안되었다.

이번 회의에서 가장 눈에 띈 기사는 인스타그램 극우 생태계 분석 기사였다. 특집 페이지 제작은 좋았으나 극우 생태계 핵심 계정의 이름 공개가 적절한지에 대한 성찰이 필요하다는 조언이 마지막을 장식했다.