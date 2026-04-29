한강버스 4월 이용객 7만명 돌파…역대 최다 기록 경신

서울 한강버스 4월 이용객이 7만552명을 기록하며 역대 최다를 경신했다. 서울시는 한강버스 수요 확대와 함께 이용객 편의 개선을 위해 서울숲 인근에 임시 선착장을 운영할 계획이다. 5월 20일부터는 서울숲과 여의도 선착장을 잇는 특별 직항 노선을 신설해 국제정원박람회 기간 동안 이용객의 편의를 높일 예정이다. 또한 서울숲 선착장과 연계한 정원을 조성하고 성수구름다리 등 시설을 개선해 방문객들에게 휴식 공간을 제공할 계획이다. 서울시는 한강버스 이용객 증가에 따라 부대시설 수익 증대 방안과 광고·이벤트 확대 등 수익성 개선 방안도 검토 중이다.

서울 여의도 선착장에 정박하는 한강버스 의 모습. 나들이하기 좋은 봄이 찾아오면서 한강버스 를 이용하는 탑승객이 증가세다. 4월 한강버스 이용객이 7만명을 돌파하며 월간 탑승객 기준 신기록을 세웠다.

서울시는 지난 1일부터 27일까지 약 한 달간 탑승객이 7만552명을 기록했다며 운항 시작 후 월간 최다 탑승 기록이라고 29일 밝혔다. 4월 첫 주말 8897명 대비 약 15.2% 늘었다. 특히 26일 하루 이용객은 5212명으로 역시 하루 탑승객 기준 역대 최다를 기록했다. 주말 한강버스 탑승객 1만명 돌파 서울 여의도 선착장에 정박하는 한강버스의 모습. 이달 28~30일에도 한강버스가 운항 중이라는 점을 고려하면 이달 전체 이용객은 7만5000명을 넘어설 것으로 예상한다. 3월 탑승객(6만2491명) 대비 1만2500명가량 증가한 수치다.

한강버스 수요 확대와 더불어, 서울시는 이용객을 위한 편의 개선에 박차를 가한다. 다음 달 1일부터 서울 성동구 서울숲에서 열리는 국제정원박람회 기간에 맞춰 다음 달 20일부터는 서울숲 인근에 임시 선착장을 운영한다. 서울 영등포구 여의도선착장과 서울숲 선착장을 잇는 서울국제정원박람회 특별 직항 노선을 신설한다. 그간 서울시 관용 선박들만 이용하던 선착장을 일반 시민에 개방한다.

또한 선착장과 서울숲을 연계한 정원을 조성해 방문객들에게 휴식 공간을 제공한다. 성수구름다리 등 시설을 개선하고 보행로를 정비한다. 국제정원박람회 기간 서울숲 선착장 운영 서울 여의도 선착장 인근에서 운항 중인 한강버스의 모습. 한편 서울시는 탑승객 증가 따라 부대시설(카페·치킨펍·편의점 등) 수익 증가 방안 및 향후 광고·이벤트 확대 등 수익성 개선 방안도 검토 중이다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 한강버스가 월간 최대 이용객을 기록하며 일상 교통과 관광 수요를 동시에 충족하는 수상 교통수단으로 정착하고 있다며 5월부터 서울숲에서 열리는 국제정원박람회를 한강버스를 타고 방문할 수 있도록 임시 선착장도 개장해 시민 편의를 높이겠다고 말했다. 한강버스 이용객은 4월 들어 급증하며 월간 7만552명을 기록해 역대 최다를 기록했다. 이는 3월 대비 1만2500명 증가한 수치로, 특히 26일 하루 이용객은 5212명으로 역대 최다를 기록했다.

서울시는 한강버스 수요 확대와 함께 이용객 편의 개선을 위해 서울숲 인근에 임시 선착장을 운영할 계획이다. 5월 20일부터는 서울숲과 여의도 선착장을 잇는 특별 직항 노선을 신설해 국제정원박람회 기간 동안 이용객의 편의를 높일 예정이다. 또한 서울숲 선착장과 연계한 정원을 조성하고 성수구름다리 등 시설을 개선해 방문객들에게 휴식 공간을 제공할 계획이다. 서울시는 한강버스 이용객 증가에 따라 부대시설 수익 증대 방안과 광고·이벤트 확대 등 수익성 개선 방안도 검토 중이다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 한강버스가 일상 교통과 관광 수요를 동시에 충족하는 수상 교통수단으로 정착하고 있다고 설명했다. 그는 5월부터 서울숲에서 열리는 국제정원박람회를 한강버스를 타고 방문할 수 있도록 임시 선착장도 개장해 시민 편의를 높이겠다고 밝혔다. 한강버스는 봄철 나들이 수요 증가로 인해 이용객이 급증하고 있다. 4월 한강버스 이용객은 7만552명으로 역대 최다를 기록하며 월간 최다 탑승 기록을 세웠다. 이는 3월 대비 1만2500명 증가한 수치로, 특히 26일 하루 이용객은 5212명으로 역대 최다를 기록했다.

서울시는 한강버스 수요 확대와 함께 이용객 편의 개선을 위해 서울숲 인근에 임시 선착장을 운영할 계획이다. 5월 20일부터는 서울숲과 여의도 선착장을 잇는 특별 직항 노선을 신설해 국제정원박람회 기간 동안 이용객의 편의를 높일 예정이다. 또한 서울숲 선착장과 연계한 정원을 조성하고 성수구름다리 등 시설을 개선해 방문객들에게 휴식 공간을 제공할 계획이다. 서울시는 한강버스 이용객 증가에 따라 부대시설 수익 증대 방안과 광고·이벤트 확대 등 수익성 개선 방안도 검토 중이다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 한강버스가 일상 교통과 관광 수요를 동시에 충족하는 수상 교통수단으로 정착하고 있다고 설명했다. 그는 5월부터 서울숲에서 열리는 국제정원박람회를 한강버스를 타고 방문할 수 있도록 임시 선착장도 개장해 시민 편의를 높이겠다고 밝혔다





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