한강 작가, 최근 10년 베스트셀러 1, 2위 석권… 한국 소설 전성시대 열다

교보문고가 발표한 최근 10년간 누적 베스트셀러 순위에서 한강 작가의 『채식주의자』와 『소년이 온다』가 1, 2위를 차지했다. 한국 소설이 상위권을 휩쓴 가운데, 독서율 감소라는 숙제도 안겨주고 있다.

최근 10년간 국내 서점가에서 가장 큰 사랑을 받은 책은 놀랍게도 모두 한강 작가의 소설이었다. 오는 23일 ‘세계 책과 저작권의 날’을 기념하여 교보문고가 공개한 지난 10년(2016년 4월 17일~2024년 4월 16일) 누적 베스트셀러 집계 결과, 한강 작가의 『 채식주의자 』와 『 소년이 온다 』가 각각 1위와 2위를 휩쓸며 압도적인 인기를 증명했다.

이 두 작품은 각각 2007년과 2014년에 출간되었음에도 불구하고, 10년이라는 긴 시간 동안 꾸준히 독자들의 선택을 받으며 한국 문학의 위상을 높이는 데 크게 기여했다. 특히 『채식주의자』는 2016년 맨부커 인터내셔널 문학상 수상이라는 쾌거를 달성하며 '한강 현상'을 불러일으켰고, 이듬해인 2017년에는 연간 종합 베스트셀러 1위를 12주간 석권하는 등 그해 가장 많이 팔린 책으로 기록되는 기염을 토했다.

이러한 수상의 여파는 2024년 한강 작가가 한국인 최초로 노벨문학상을 수상하면서 다시 한번 되살아났다. 이 과정에서 5·18 민주화운동을 다룬 『소년이 온다』가 '2차 한강 열풍'의 주역으로 떠오르며 2024년과 2025년 연속으로 연간 베스트셀러 1위를 차지하는 역사를 새로 썼다. 교보문고 관계자는 집계 시작 시점 직후 맨부커상 발표로 인해 『채식주의자』의 10년 누적 판매량이 앞섰지만, 집계 시점을 최근으로 좁히면 『소년이 온다』의 판매량이 더 높았다고 덧붙였다.

이번 집계는 한국 소설의 저력을 다시 한번 확인시켜주는 결과이기도 하다. 판매량 상위 10개 도서 중 무려 6권이 한국 소설이었으며, 김호연 작가의 『불편한 편의점』, 이미예 작가의 『달러구트 꿈 백화점』, 양귀자 작가의 『모순』이 5위부터 7위까지 나란히 이름을 올렸다. 이 외에도 베스트셀러 목록에는 자기계발서 『세이노의 가르침』(3위), 이기주 에세이 『언어의 온도』(4위), 김수현 에세이 『나는 나로 살기로 했다』(9위), 그리고 『곰돌이 푸, 행복한 일은 매일 있어』(10위)가 포함되어 다양한 분야의 책들이 독자들의 사랑을 받고 있음을 보여주었다.

한강 작가의 또 다른 대표작인 『작별하지 않는다』 역시 2021년 출간 이후 2023년 프랑스 메디치 외국문학상, 올해 전미도서비평가협회상 수상 등 국내외 유수의 문학상을 휩쓸며 10년 누적 베스트셀러 8위에 오르는 기염을 토했다. 이처럼 한강 작가의 작품들은 단순한 판매량을 넘어, 한국 문학이 세계적으로 인정받는 중요한 계기가 되었으며, 국내 독자들에게는 깊은 감동과 성찰의 시간을 선사하고 있다.

한편, ‘세계 책과 저작권의 날’은 셰익스피어와 세르반테스라는 두 거장의 서거일이 4월 23일이라는 점에서 유래된 날이다. 하지만 이러한 문학적 축복 속에서도 우려의 목소리도 존재한다. 문화체육관광부의 국민 독서실태 조사에 따르면, 지난 10년간 성인들의 일반도서 읽기율이 2015년 67.4%에서 지난해 38.5%로 절반 가까이 급감한 것으로 나타났다. 이는 교과서, 수험서, 잡지, 만화 등을 제외한 일반 도서를 최소 1권 이상 읽거나 들은 사람의 비율로, 독서 문화의 위기를 단적으로 보여주는 수치다.

이러한 현상은 문학 작품의 판매량 고공행진과는 상반되는 모습으로, 앞으로 우리 사회의 독서 문화 진흥을 위한 보다 적극적인 노력이 필요함을 시사한다. 그럼에도 불구하고 한강 작가의 작품들이 보여준 파급력은 여전히 많은 사람들에게 책이 가진 힘과 위로, 그리고 영감을 선사할 수 있음을 증명하고 있다. 앞으로도 그의 작품을 통해 더 많은 독자들이 한국 문학의 매력에 빠져들고, 책을 가까이하는 계기가 되기를 기대해 본다.





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한강 채식주의자 소년이 온다 베스트셀러 한국 소설

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