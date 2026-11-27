기상청은 28일과 29일 주말을 맞아 전국에 눈과 비가 내리고 기온이 급격히 하강한다고예측했다. 서울·경기권 아침 기온 영하권 진입과 해빙 주의보가 내려질 전망이다.

기상청 은 28일부터 전국 대부분 지역에 비나 눈이 내리면서 한파가 본격적으로 닥칠 것이라고 예측했다. 특히 주말인 29일 아침에는 전국적인 영하권 기온으로 떨어지며 서울·경기권을 중심으로 체감 온도가 크게 하락할 전망이다. 이로 인해 도로結빙과 농작물 동해 등이 우려되어 철저한 대비가 필요해졌다.

주말 강수 및 적설 예상량 지역별 차이

기상청은 서해상에서 발달한 구름대가 내륙으로 진입하면서 28일 아침 서해안과 남·전라북도 서부에 비 또는 눈이 시작될 것으로 내다봤다. 이 비구름대는 점차 전국으로 확대되어 주말 내내 다양한 형태의 강수를 일으킬 것으로 예상된다.

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강수량은 지역에 따라 상이하다. 전남·광주·울릉도·독도·제주도는 약 5㎜, 경상남도 서쪽 내륙 및 충청도는 5㎜ 미만, 서울·경기권·대구·경상남도 내륙과 울산 등은 약 1㎜의 적은 비가 예상된다.

눈은 제주도 산지 1~5㎝, 전북 동부 및 전남·광주 북동부 1~3㎝, 전남·광주 북서부 및 전북 내륙, 경상남도 서쪽 내륙에서 1㎜ 내외로 예보되었다. 충청도와 전북 지역에서는 강수伴随 천둥·번개와 돌풍이 동반될 수 있어 시설물 관리가 필요하다.

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기온 급락 및 동결 피해 예방 필요

서울·경기권을 비롯한 전국 대부분 지역의 아침 기온은 27일 대비 5~8도 가량 크게 낮아질 전망이다. 낮 기온도 5~10도까지 떨어지며 강풍으로 인해 체감 온도는 더욱 춥게 느껴질 것이다.

28일 아침 최저기온은 0~9도, 29일은 영하 6도에서 영상 5도 사이를 오갈 것으로 예측된다. 낮 최고기온 또한 28일 7~13도, 29일 5~12도 등으로 급락하여 겨울철 한파가 엄습할 것으로 보인다.

기상청은 28일 오후부터 강원 내륙 산지를 중심으로 얼음이, 29일에는 전국 내륙 대부분 지역이 서리 경보가 발령될 수 있다고 경고했다. 농촌 지역에서는 농작물 동해 예방을 위한 시설 보강 등 대비가 시급하다.

강풍 및 고파도 해운 안전 주의보

28일 아침부터 서해 먼 바다, 남해 먼 바다, 동해 중부 바깥 먼 바다, 제주도 전 해상, 오후부터는 동해 남부 먼 바다에 풍랑 특보가 발효될 전망이다. 순간풍속 30~65㎞의 강한 바람과 1.5~4.0m의 높은 파도가 예상되어 선박 운항에 차질이 빚어질 수 있다.

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29일에는 동해안에 높은 swell가 밀려와 파도가 해안도로를 덮치거나 방파제를 넘는 현상이 발생할 수 있어 해안가 접근을 자제해야 한다. 강원도 산지에는 순간풍속 90㎞에 달하는 돌풍이 예상되어 크레인 등 고가 시설물 붕괴 위험이 크다.