한 전 총리 2심서 내란 가담 인정... 징역형 감경됐으나 중요 임무 종사 책임 무거워

12·3 비상계엄 사건의 한 전 총리가 항소심에서 1심보다 낮은 형량을 선고받았으나, 내란 중요 임무 종사 혐의는 그대로 인정되었습니다. 재판부는 대통령의 권한 남용을 견제하지 않고 오히려 계엄 절차에 가담한 책임을 엄중히 물었습니다.

지난 1월 1심 재판부가 선고했던 징역 23년이라는 중형에서 다소 감경된 판결이 나왔으나, 여전히 한 전 총리 의 내란 가담 혐의에 대한 재판부의 판단은 매우 엄중했다. 항소심 재판부는 한 전 총리 가 행정부의 2인자이자 국무회의 의장이라는 막중한 지위에 있었음을 강조하며, 대통령의 잘못된 권한 행사를 견제하고 막아야 할 헌법적 의무가 있음에도 불구하고 오히려 내란 행위에 가담했다는 점을 지적했다.

특히 죄책을 은폐하기 위해 사후적인 범행까지 저지른 점은 그 책임이 매우 무겁다고 판단하였다. 이번 판결은 단순히 형량의 숫자를 줄인 것이 아니라, 국가 최고위직 공무원이 헌정 질서를 파괴하는 과정에서 수행한 역할의 위법성을 명확히 규정했다는 점에서 큰 의미를 갖는다. 이번 재판의 핵심 쟁점은 12·3 비상계엄 선포 당시 한 전 총리가 주도하거나 참여한 국무회의 소집 등의 행위가 내란죄의 중요 임무 종사에 해당하는지 여부였다. 재판부는 한 전 총리가 윤 전 대통령에게 형식적으로나마 의사 정족수를 채운 국무회의 심의를 건의함으로써 계엄 선포의 절차적 외관을 만들어주려 했다는 점을 유죄의 근거로 삼았다.

이에 대해 한 전 총리 측은 비상계엄을 막기 위해 노력했으나 결국 막지 못한 것이라고 주장하며 억울함을 호소했으나, 재판부는 이러한 주장을 받아들이지 않았다. 재판부는 대통령실 CCTV 영상과 관련자들의 구체적인 진술 등을 종합적으로 검토한 결과, 한 전 총리가 계엄 선포 전 이미 포고령 내용을 수령하고 인지하고 있었다고 보았다. 즉, 계엄이 국헌 문란의 목적으로 선포되었다는 점과 포고령 발령 이후 다수가 집합하여 폭동 행위로 이어질 가능성을 충분히 인식하고 있었다는 판시를 내놓았다. 더욱 구체적인 범죄 사실로 드러난 점은 비상계엄 선포 이후 이 전 장관과의 긴밀한 협의 과정이었다.

재판부는 한 전 총리가 이 전 장관과 약 10분 동안 비상계엄 관련 문건과 특히 특정 언론사에 대한 단전 및 단수 조치 관련 문건을 세밀하게 검토하고 협의한 사실을 인정했다. 이는 단순히 상황을 지켜본 수준을 넘어, 특정 언론사의 기능을 마비시키려는 구체적인 실행 방안을 논의하고 이를 이 전 장관이 이행하도록 지시하거나 협의한 것으로, 이는 명백한 내란 중요 임무 종사에 해당한다는 지적이다. 국가의 공적 시스템을 이용해 언론의 자유를 억압하고 헌정 질서를 무너뜨리려는 시도에 적극적으로 가담했다는 점이 법리적으로 인정된 셈이다.

다만 1심에서 무죄로 판단되었던 일부 혐의에 대해서는 2심에서도 동일한 판단이 유지되었다. 비상계엄 해제를 위한 국무회의 심의를 고의로 지연시켰다는 혐의와 허위로 작성된 공문서를 행사했다는 혐의 등에 대해, 항소심 재판부는 원심의 판단이 정당하다고 보았다. 특검 측은 1심의 무죄 판단이 사실오인과 법리오해에서 비롯되었다며 강력하게 항소했으나, 재판부는 이러한 주장들을 모두 배척했다. 이는 계엄 선포 과정의 적극적 가담과 계엄 해제 과정의 행정적 절차 사이에는 법률적으로 차이가 있다는 점을 시사한다.

선고 당시 한 전 총리는 굳은 표정으로 재판 과정을 지켜보다가 주문이 낭독되는 순간 일어서서 재판부를 응시하며 판결 내용을 경청한 것으로 알려졌다. 내란 특검 측은 이번 판결이 1심의 선고형보다는 낮아졌지만, 내란 중요 임무 종사라는 핵심 혐의가 항소심에서도 인정되었다는 점에서 상당히 의미 있는 결과라고 평가했다. 특검은 향후 판결문을 면밀히 분석하여 상고 여부를 결정하겠다는 입장을 밝혔다. 이번 판결은 12·3 비상계엄과 관련해 내란 혐의로 기소된 국무위원 중 첫 번째 항소심 판단이라는 점에서 법조계의 이목이 쏠려 있다.

특히 이번 결론은 현재 항소심이 진행 중이거나 예정된 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 등 다른 핵심 피고인들의 재판 결과에도 상당한 영향을 미칠 것으로 전망된다. 헌법 질서를 수호해야 할 고위 공직자가 내란에 가담했을 때 어떤 법적 책임을 지게 되는지를 보여주는 중요한 이정표가 될 것으로 보인다





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12·3 비상계엄 한 전 총리 내란죄 항소심 판결 헌정질서 파괴

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