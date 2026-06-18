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한 의원, 중앙선관위 상임위원에 대한 탄핵을 촉구했다

정치 News

한 의원, 중앙선관위 상임위원에 대한 탄핵을 촉구했다
한 의원중앙선관위탄핵
📆6/18/2026 11:48 AM
📰joongangilbo
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한 의원은 18일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 초래한 '50% 축소 인쇄 지침'을 보고받은 것으로 알려진 위 상임위원에 대한 탄핵을 촉구했다.

한 의원 , 중앙선관위 상임위원에 대한 탄핵을 촉구했다. 한 의원 은 18일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 를 초래한 ' 50% 축소 인쇄 지침 '을 보고받은 것으로 알려진 위 상임위원에 대한 탄핵을 촉구했다.

한 의원은 이날 페이스북을 통해 '어제(17일) 조 위원장이 발표로 이번 참정권 침해 사태의 주요 원인 중 하나인 투표용지 인쇄 축소에 대해 위 상임위원이 보고받은 사실이 확인됐다'며 이같이 주장했다. 앞서 투표용지 부족 사태 진상규명위원회의 조 위원장은 전날 중앙선관위 과천청사에서 진상규명위 6차 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 '50% 축소 인쇄 지침'을 지난해 12월 노 당시 중앙선관위원장이 사전에 보고받지 못했다고 밝혔다.

조 위원장은 '중앙선관위원장은 선거일 투표용지 인쇄 매수 축소에 대해 지침 시행 전에 보고받은 바가 없다고 회신했다'며 '상임위원은 보고받았으며 해당 지침은 사무총장이 전결 처리했다'고 설명했다. 이에 대해 한 의원은 '위 상임위원이 보고를 받았는데도 사무총장 전결로 처리되었고, 중앙선관위원장에게는 보고도 하지 않았다고 한다'며 '현재 선관위원장 직무대행을 하고 있는 위 상임위원에 대해 이번 사태에 대한 책임을 반드시 즉각 물어야 한다'고 말했다.

그러면서 '야당은 위 상임위원에 대한 탄핵소추에 나서야 한다'며 '국민의 참정권을 소홀히 여긴 선관위 책임자는 탄핵까지 이를 수 있다는 선례를 확립해야 한다'고 강조했다. 한 의원은 '민주당이 이 탄핵소추에 동의하는지 국민과 함께 똑똑히 지켜보겠다. 말로만 참정권은 여야의 문제가 아니라고 할 뿐, 이재명 대통령이 지명한 선관위 상임위원이라고, 이 대통령 사법연수원 동기라고 감싸고 들면 국민의 지탄을 면치 못할 것'이라고 경고했다

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한 의원 중앙선관위 탄핵 50% 축소 인쇄 지침 투표용지 부족 사태

 

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