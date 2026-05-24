한 병도 원내대표, 전북 유세 지원하며 정 대표에 대한…'실격' 발언

한 병도 원내대표가 전북으로 이동해 조지훈 전주시장 후보, 전춘성 진안군수 후보, 유희태 완주군수 후보 유세를 지원하며, 정 대표에 대한…'실격’의 의견을 전하고 있다. 해당 지역에서 당내 지지율이 좋지 않은 정 대표의 모습을 보여주고 있는 상황.
정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장 이 22일 이장섭 민주당 충북 청주시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선대위 회의에 참석해 한병도 공동상임선대위원장과 대화하고 있다. 연합뉴스 한병도 더불어민주당 원내대표 가 22일 전북을 찾아 전주시장·진안군수·완주군수 등 전북 지역 기초자치단체장 선거유세를 지원했다.
한 원내대표는 지난 6일 원내대표 연임에 성공한 뒤 보름 동안 5번 전북을 방문하며 6·3 지방선거 지원에 전력을 다하고 있다. 한 원내대표는 이날 충북 청주에서 열린 현장 중앙선거대책위원회 회의에 참석한 뒤 전북으로 이동해 조지훈 전주시장 후보, 전춘성 진안군수 후보, 유희태 완주군수 후보 유세를 지원했다. 같은 회의에 참석한 정청래 대표는 강원으로 이동했다. 전날에도 한 원내대표는 이원택 전북지사 후보의 1호 공약 발표 기자회견에 참석해 정책지원을 약속한 바 있다.
한 원내대표가 전북 지역 유세를 도맡는 데는 전북 익산을 지역위원장이라는 점에 더해, ‘공천 논란’으로 인한 정 대표에 대한 비토 정서를 상쇄하기 위함이 아니냐는 분석이 나온다. 앞서 민주당은 현금 살포 의혹으로 현역 전북지사였던 김관영 후보를 제명했고, 김 후보는 공천 절차에 문제가 있다며 무소속 출마를 선언했다. 이후 지난 12일 정 대표가 전남 강진군에서 열린 전남·광주·전북 공천자대회에 참석하자 정 대표에 대한 규탄대회가 열릴 만큼 호남 지역의 반발 분위기는 심각한 상태다.
한국방송(KBS) 의뢰로 엠브레인퍼블릭이 지난 18∼20일 전북 유권자 810명을 대상으로 무선전화 면접조사를 한 결과 이원택 후보는 39%, 김관영 후보는 37%를 기록했다. 김 후보는 이날도 “이재명 대통령의 최대 리스크는 정청래 민주당 대표”라며 정 대표를 향한 직격을 이어갔다. 그는 전북도의회에서 열린 공약 발표 기자회견 중 “대통령과 정 대표의 협조체제가 잘 안 되고 있다”며 본인에게 투표해달라고 말했다. 이러한 상황에 당내에서는 전북 지역 선거 결과에 ‘정청래 지도부’의 명운이 걸렸다는 이야기도 나온다
정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장 한병도 원내대표 전북 유세 전주시장·진안군수·완주군수 지자체장 선거유세 공천 논란 비토 정서 상쇄 한 원내대표 전북 지역 유세에 대한 분석 전북 유권자 조사 정 대표에 대한…